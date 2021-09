Hisense Laser TV verzeichnet explosionsartiges Wachstum, weltweite Verkäufe von Laser TVs steigen von Januar bis August 2021 um über 600 % im Vergleich zum Vorjahr

QINGDAO, China, 17. September 2021 /PRNewswire/ -- Das dritte Global Laser Display Industry Forum fand am 16. September 2021 in Peking statt. Laser-TV-Experten, Akademiker und Hunderte von vor- und nachgelagerten Unternehmen kamen zusammen, um zu der gemeinsamen Erkenntnis zu gelangen, dass die Laser-Display-Industrie unweigerlich zum Mainstream der Display-Technologie der nächsten Generation geworden ist. Zurzeit gibt es 34 Laser-TV-Marken auf dem chinesischen Markt. „Nach jahrelangen Experimenten in der Industrie und der Anerkennung durch die Verbraucher wird der Laser-TV die Display-Industrie in eine bessere Zukunft führen", sagte Yu Zhitao, der Vizepräsident der Hisense Group Holdings Co.