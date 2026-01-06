W. L. GORE & ASSOCIATES ACHÈTE CONFORMAL MEDICAL ET RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LES TRAITEMENTS ENDOVASCULAIRES

L'acquisition ajoute la technologie CLAAS® AcuFORM™ de nouvelle génération au portefeuille de Gore.

AVERTISSEMENT : dispositif expérimental. Limité par la loi fédérale (ou des États-Unis) à un usage expérimental. En dehors des États-Unis, le dispositif est destiné exclusivement à l'investigation clinique. Non autorisé pour un usage commercial.

NEWARK, Delaware, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore), une entreprise mondiale spécialisée dans la science des matériaux qui se consacre à la transformation des industries et à l'amélioration des vies, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'achat de Conformal Medical, Inc., une entreprise innovante de dispositifs médicaux qui développe le système expérimental CLAAS® AcuFORM™, une technologie de fermeture de l'appendice auriculaire gauche de nouvelle génération. La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026, sous réserve de l'autorisation des autorités réglementaires.

« Le système expérimental CLAAS AcuFORM représente le type d'innovation transformatrice et scientifique qui correspond à notre engagement à long terme en faveur de l'amélioration des soins aux patients », a déclaré Bret Snyder, président du conseil d'administration et PDG de W. L. Gore & Associates. « Il s'agit d'un complément idéal à notre portefeuille de produits endovasculaires et d'un complément solide à nos produits cardiaques existants. En tant qu'entreprise privée fondée sur l'innovation scientifique, Gore continue à rechercher judicieusement des opportunités et des partenariats qui renforcent ses capacités à améliorer la vie grâce au travail de toutes ses activités, notamment en renforçant sa capacité à servir les cliniciens et à améliorer les résultats pour les patients. »

Le système Conformal CLAAS AcuFORM expérimental est constitué d'un endosquelette en nitinol et d'une matrice en mousse exclusive conçue pour s'adapter à une plus grande variété d'anatomies de l'appendice auriculaire gauche avec un nombre réduit de tailles. Conçu en deux tailles, ce dispositif pourrait transformer la fermeture de l'appendice auriculaire gauche en une chirurgie de jour, ce qui permettrait d'éviter l'anesthésie générale et l'hospitalisation d'une nuit. Le système expérimental CLAAS AcuFORM fait actuellement l'objet d'essais cliniques et n'est pas disponible commercialement.

La fermeture de l'appendice auriculaire gauche est une procédure unique pour les patients souffrant de fibrillation auriculaire non valvulaire (AFib) qui vise à réduire le risque de formation de caillots sanguins dans l'appendice auriculaire gauche et à éliminer la nécessité d'un traitement anticoagulant oral quotidien à long terme. Selon l'American Heart Association, la fibrillation auriculaire devrait représenter plus de 12 millions de cas aux États-Unis d'ici 2030.

Cette acquisition permet l'expansion de Gore dans les traitements endovasculaires adjacents et reflète l'engagement à long terme de la société à développer et à investir dans des technologies médicales de pointe. Au cours des 50 dernières années, Gore a mis au point de nombreuses innovations dans le cadre de ses portefeuilles de solutions cardiaques, vasculaires et chirurgicales.

« Nous sommes heureux de nous associer à un partenaire qui partage notre conviction que le dispositif expérimental CLAAS AcuFORM peut être une solution transformatrice pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Nos parties prenantes se rendront compte de la valeur de ce partenariat lorsque ce traitement aura passé le processus clinique et réglementaire et que nous le mettrons à la disposition des patients du monde entier », a déclaré James Reinstein, président-directeur général de Conformal Medical. « Ce partenariat associe l'expertise approfondie de Conformal en matière de fermeture de l'appendice auriculaire gauche aux capacités de classe mondiale de Gore en matière de développement technologique, de distribution et d'exploitation. Le partenariat nous permettra de profiter de la présence mondiale de Gore et d'accélérer notre mission qui consiste à façonner l'avenir de la prévention des accidents vasculaires cérébraux. »

Depuis 50 ans, Gore innove dans le domaine de la technologie médicale en concevant des dispositifs qui traitent toute une série de troubles cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Avec plus de 50 millions de dispositifs médicaux implantés, Gore s'appuie sur son héritage d'amélioration des résultats pour les patients par le biais de la recherche, de l'éducation et d'initiatives de qualité. La performance des produits, la facilité d'utilisation et la qualité du service permettent aux médecins, aux hôpitaux et aux assureurs de bénéficier d'économies durables. Gore est au service des cliniciens et, grâce à cette collaboration, améliore des vies. goremedical.com

BDT & MSD Partners agit en tant que conseiller financier exclusif et Davis Polk en tant que conseiller juridique de W. L. Gore & Associates. Piper Sandler agit en tant que conseiller financier exclusif et Gunderson Dettmer en tant que conseiller juridique de Conformal Medical.

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une entreprise mondiale spécialisée dans la science des matériaux qui se consacre à la transformation des industries et à l'amélioration des conditions de vie. Depuis 1958, Gore relève des défis techniques complexes dans des environnements exigeants - de l'espace extra-atmosphérique aux plus hauts sommets du monde, en passant par les mécanismes internes du corps humain. Avec environ 13 000 associés et une forte culture d'équipe, Gore génère un chiffre d'affaires annuel de 5,3 milliards de dollars. gore.com

À propos de Conformal Medical

Conformal Medical, Inc. est une entreprise de dispositifs médicaux qui développe des appareils destinés à éviter les accidents vasculaires cérébraux chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire non valvulaire. La technologie brevetée de l'entreprise vise à faire de la fermeture de l'appendice auriculaire gauche une procédure réalisée le jour même par un seul opérateur. Pour plus d'informations, consultez le site conformalmedical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2853809/W_L_Gore_and_Associates_Logo.jpg