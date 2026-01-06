W. L. GORE & ASSOCIATES ÜBERNIMMT CONFORMAL MEDICAL UND BAUT SEINE PRÄSENZ IM BEREICH DER ENDOVASKULÄREN BEHANDLUNGEN AUS

Durch die Übernahme wird das Portfolio von Gore um die CLAAS® AcuFORM™-Technologie der nächsten Generation erweitert

VORSICHT! Untersuchungsgerät. Durch Bundesgesetze (oder Gesetze der Vereinigten Staaten) auf Forschungszwecke beschränkt. Außerhalb der Vereinigten Staaten ist das Gerät ausschließlich für klinische Untersuchungen gedacht. Nicht für die gewerbliche Nutzung zugelassen.

NEWARK, Delaware, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore), ein weltweit tätiges Materialwissenschaftsunternehmen, das sich der Transformation von Branchen und der Verbesserung der Lebensqualität verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Conformal Medical, Inc. geschlossen hat, einem innovativen Medizintechnikunternehmen, das das in der Erprobung befindliche CLAAS® AcuFORM™-System entwickelt, eine Technologie der nächsten Generation zur Verschließung des linken Herzohrs (LAAO). Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

„Das in der Erprobung befindliche CLAAS AcuFORM-System steht für eine transformative, wissenschaftlich fundierte Innovation, die unser langfristiges Engagement für die Verbesserung der Patientenversorgung widerspiegelt", sagte Bret Snyder, Vorstandsvorsitzender und CEO von W. L. Gore & Associates. „Es passt ideal zu unserem endovaskulären Portfolio und ergänzt unsere bestehenden Herzprodukte hervorragend. Als privat geführtes Unternehmen, das auf wissenschaftlicher Innovation basiert, sucht Gore weiterhin sorgfältig nach Möglichkeiten und Partnerschaften, die unsere Fähigkeit verbessern, durch die Arbeit aller unserer Geschäftsbereiche Leben zu verbessern, einschließlich der Erweiterung unserer Möglichkeiten, Kliniker zu unterstützen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern."

Das in der Erprobung befindliche Conformal CLAAS AcuFORM System verfügt über ein Nitinol-Endoskelett mit einem proprietären Schaummatrix-Implantat, das so konzipiert ist, dass es sich mit weniger Größen an ein breiteres Spektrum von Anatomien des linken Vorhofohrs (LAA) anpasst. Das in zwei Größen erhältliche Gerät hat das Potenzial, die LAAO zu einem Eingriff zu machen, der am selben Tag durchgeführt werden kann, wodurch die klinische Praxis von Vollnarkosen und Übernachtungen im Krankenhaus wegkommt. Das in der Erprobung befindliche CLAAS AcuFORM-System befindet sich derzeit in der klinischen Testphase und ist nicht für den kommerziellen Gebrauch verfügbar.

LAAO ist ein einmaliger Eingriff für Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern (AFib), der darauf abzielt, das Risiko der Bildung von Schlaganfall verursachenden Blutgerinnseln im LAA zu verringern und die Notwendigkeit einer langfristigen täglichen oralen Antikoagulanzientherapie zu beseitigen. Laut der American Heart Association wird die Zahl der AFib-Fälle in den USA bis 2030 voraussichtlich auf über 12 Millionen steigen.

Die Übernahme treibt die Expansion von Gore in benachbarte endovaskuläre Behandlungsbereiche voran und spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens wider, bahnbrechende medizinische Technologien zu entwickeln und in diese zu investieren. Gore hat in den letzten 50 Jahren zahlreiche Innovationen in den Bereichen Herz-, Gefäß- und Chirurgielösungen entwickelt.

„Wir freuen uns, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der unsere Überzeugung teilt, dass das in der Erprobung befindliche CLAAS AcuFORM-Gerät eine bahnbrechende Lösung für die Schlaganfallprävention sein kann. Unsere Stakeholder werden den Wert dieser Partnerschaft erkennen, wenn wir diese Therapie durch den klinischen und regulatorischen Prozess bringen und sie schließlich Patienten weltweit zur Verfügung stellen", sagte James Reinstein, Präsident und CEO von Conformal Medical. „Diese Partnerschaft verbindet die umfassende Expertise von Conformal im Bereich LAAO mit den erstklassigen Fähigkeiten von Gore in den Bereichen Technologieentwicklung, Vertrieb und Betrieb. Dadurch können wir die globale Präsenz von Gore nutzen und unsere Mission, die Zukunft der Schlaganfallprävention zu gestalten, beschleunigen."

Gore ist seit 50 Jahren ein Innovator in der Medizintechnik und entwickelt Geräte zur Behandlung einer Reihe von Herz-Kreislauf- und anderen Gesundheitsproblemen. Mit mehr als 50 Millionen implantierten Medizinprodukten baut Gore auf seiner Tradition auf, die Ergebnisse für Patienten durch Forschung, Aufklärung und Qualitätsinitiativen zu verbessern. Produktleistung, Benutzerfreundlichkeit und Servicequalität ermöglichen nachhaltige Kosteneinsparungen für Ärzte, Krankenhäuser und Versicherer. Gore arbeitet mit Klinikern zusammen und verbessert durch diese Zusammenarbeit die Lebensqualität der Menschen. goremedical.com

BDT & MSD Partners fungiert als exklusiver Finanzberater und Davis Polk als Rechtsberater von W. L. Gore & Associates. Piper Sandler fungiert als exklusiver Finanzberater und Gunderson Dettmer als Rechtsberater von Conformal Medical.

Informationen zu Gore

W. L. Gore & Associates ist ein weltweit tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaften, das sich dem Ziel widmet, Branchen zu transformieren und Lebensbedingungen zu verbessern. Seit 1958 überwindet Gore komplexe technische Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen – vom Weltraum über die weltweit höchsten Gipfel bis hin zum Inneren des menschlichen Körpers. Mit rund 13.000 Mitarbeitern und einer starken, teamorientierten Kultur erzielt Gore einen Jahresumsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar. gore.com

Informationen zu Conformal Medical

Conformal Medical, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das Geräte zur Vorbeugung von Schlaganfällen bei Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern entwickelt. Die firmeneigene Technologie soll den Verschluss des linken Vorhofohrs zu einem Eingriff machen, der am selben Tag von einem einzigen Arzt durchgeführt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter conformalmedical.com.

