W. L. Gore & Associates améliore le portefeuille d'endoprothèses GORE® VIABAHN® avec la pose d'un profil plus bas

Depuis son lancement dans l'UE en 1996, le dispositif a évolué grâce à de nombreuses améliorations et a pris en charge des centaines de milliers de patients dans le monde entier. Actuellement, le dispositif VIABAHN® est utilisé dans de nombreuses indications cliniques telles que les lésions de l'artère fémorale superficielle (AFS), les lésions iliaques, la resténose intra-stent des lésions de l'AFS et les lésions du circuit d'accès artério-veineux (AV).*

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.goremedical.com/eu/products/viabahn

* Pour obtenir des indications complètes et d'autres informations importantes sur la sécurité des produits commerciaux Gore mentionnés dans le présent document, reportez-vous aux instructions d'utilisation.

1. Applegate RJ, Sacrinty MT, Kutcher MA, et al. Trends in vascular complications after diagnostic cardiac catheterization and percutaneous coronary intervention via the femoral artery, 1998 to 2007. JACC : Cardiovascular Interventions 2008;1(3):317-326.

Gore conçoit des dispositifs médicaux qui traitent toute une série de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Avec plus de 50 millions de dispositifs médicaux implantés pendant plus de 45 ans, Gore s'appuie sur sa réputation pour améliorer le pronostic des patients à travers la recherche, la formation et la démarche qualité. L'efficacité des produits, la facilité d'utilisation et la qualité du service permettent aux médecins, aux hôpitaux et aux assureurs de réaliser des économies significatives. Gore est au service des cliniciens et grâce à cette collaboration, nous améliorons des vies.

À propos de Gore

W. L. Gore & Associates est une entreprise internationale spécialisée dans la science des matériaux et dont l'objectif est l'amélioration du secteur et des conditions de vie. Depuis 1958, Gore répond à des défis techniques complexes dans des environnements exigeants - de l'espace aux plus hauts sommets du monde en passant par le fonctionnement interne du corps humain. Avec plus de 11 000 associés et une forte culture axée sur le travail en équipe, Gore génère un chiffre d'affaires annuel de $3,8 milliards de dollars.

