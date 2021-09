W. L. Gore & Associates erweitert das GORE® VIABAHN® Endoprothesen-Portfolio um kleinere Einführprofile

Zu den Verbesserungen der Geräte mit großem Durchmesser gehören die Zugänglichkeit durch kleinere Schleusen und die verbesserte Visualisierung durch Hinzufügen von röntgendichten Markern.

25 Jahre kontinuierliche Innovation

PUTZBRUNN, Deutschland, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Im Rahmen seiner Bemühungen, die medizinischen Lösungen für Patienten mit komplexen Gefäßerkrankungen kontinuierlich zu verbessern, hat W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) die Markteinführung der ® VIABAHN® Endoprothese mit geringerem Profil und großem Durchmesser mit PROPATEN Bioaktive Oberfläche in der EMEA-Region bekannt. Die Produktverbesserungen bauen auf einem marktführenden Stentgraft auf, der sich zu einem wichtigen Instrument für die Behandlung komplexer Gefäßerkrankungen entwickelt hat. Das innovative VIABAHN®-Gerätedesign reduziert das Einführungsprofil für größere Stentgrafts mit einem Durchmesser von 9-13 mm um bis zu 3 Fr. und ermöglicht so die Einführung durch kleinere Schleusen. Kleinere Einführschleusen haben bei bestimmten Patientengruppen zu einem geringeren Risiko von Komplikationen beim Gefäßzugang geführt.1 Darüber hinaus verbessern neue röntgendichte Markierungen, die jetzt auch auf den Gerätekonfigurationen mit größerem Durchmesser zu finden sind, die Visualisierung unter Röntgendurchleuchtung und erleichtern die Positionierung und Einbringung des Geräts sowie eine präzise und vorhersehbare Platzierung. „Zusätzlich zu den röntgendichten Markierungen, die die Positionierung und Einführung erleichtern, ermöglicht das neue, niedrigere Profil die Verwendung einer kleineren Hülle, wodurch das Risiko einer Beschädigung an der Zugangsstelle verringert werden kann", so Manuel Alonso, M.D., Gefäßchirurg, Oviedo, Spanien. „Kombiniert mit der Nachverfolgbarkeit und Flexibilität wird dieses neue Angebot mit geringerem Profil für die Behandlung komplexer Patienten mit verschiedenen Krankheitszuständen in meiner Praxis sehr wichtig werden."