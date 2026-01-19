W. LUNABELLA élève la K-Beauty : Lancement du premier "centre de solutions de beauté totale" dans l'emblématique Marais à Paris

PARIS, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LUNABELLA, force visionnaire de la K-Beauty, annonce aujourd'hui l'ouverture monumentale de son flagship "W. LUNABELLA" dans le quartier historique du Marais à Paris en mars prochain, en parfaite adéquation avec la semaine de la mode parisienne. Plus qu'une boutique classique, ce sanctuaire tentaculaire est méticuleusement conçu comme un "centre de solutions de beauté totale" - une fusion exquise de trois décennies d'expertise nuptiale et d'une science des soins de la peau d'avant-garde, conçue expressément pour la femme internationale exigeante qui recherche un éclat holistique et un bien-être transformateur.

L'éclat d'une mariée réimaginé

Le "W" de W. LUNABELLA est un clin d'œil au "mariage", qui résume la vision inébranlable de la directrice générale Yumi : d'étendre le teint parfait et convoité, autrefois réservé aux mariées, à toutes les femmes, quel que soit leur parcours, qui aspirent profondément à une peau éclatante et saine. En tant que maquilleuse chevronnée et fondatrice vénérée de la première marque de mariage de Jeju, Muto, Yumi s'est lancée dans un voyage méticuleux de sept ans pour mettre au point LUNABELLA, en veillant à ce que la santé de la peau soit la base d'un maquillage impeccable et de longue durée.

Révolutionner les soins de la peau avec la philosophie "Reverse Skincare"

Le flagship parisien présentera fièrement la méthodologie "Reverse Skincare", signature de LUNABELLA. Ce régime innovant est destiné à captiver les personnes qui exigent une efficacité inégalée, qui recherchent la pureté des ingrédients naturels et qui font confiance à une méthodologie de santé de la peau scientifiquement étayée. S'appuyant sur des ingrédients purs et puissants provenant de l'île de Jeju, tels que l'huile de cheval et l'Ecklonia cava, et renforcés par la technologie de fermentation exclusive "Activity Probiotics", cette approche préconise d'appliquer d'abord des crèmes riches en nutriments. Cette séquence scientifiquement étayée nourrit en profondeur la barrière cutanée, cultivant de l'intérieur un teint résistant et éclatant.

Un voyage immersif : Beauté, mode et culture K

"W. LUNABELLA" promet une expérience immersive sans précédent, un aimant pour les connaisseurs mondiaux de la beauté, du luxe et de la profondeur culturelle. Les clients pourront bénéficier de consultations de beauté personnalisées, d'une sélection de vêtements haut de gamme et de séances de stylisme professionnel. Au-delà de la beauté, le centre accueillera des programmes exclusifs de K-Culture, notamment des expositions captivantes de Hanbok et des ateliers de beauté enrichissants, invitant les visiteurs à plonger dans la riche tapisserie culturelle de la Corée à travers d'authentiques rituels de beauté et de la haute couture. Lors de son grand lancement, une collaboration spéciale avec "The Goeun Hanbok" réunira des influenceurs mondiaux, célébrant l'intersection parfaite de l'élégance parisienne et de l'innovation coréenne.

Ascendance mondiale et ancrage stratégique européen

Avec une expérience éprouvée d'entrée réussie sur les marchés américain, japonais et polonais, soulignée par des certifications prestigieuses telles que le CPNP européen et le MoCRA de la FDA américaine, LUNABELLA est stratégiquement positionné pour une expansion mondiale exponentielle. Le vaisseau amiral de Paris représente une pierre angulaire stratégique, prête à consolider sa domination et son leadership sur le marché européen sophistiqué.

« W. LUNABELLA est plus qu'une destination, c'est un sanctuaire conçu pour permettre à la femme moderne de se reconnecter à son essence authentique et de redécouvrir son rayonnement inhérent et intemporel, » affirme Yumi, la directrice générale. « Ce vaisseau amiral représente la quintessence du pont, reliant de manière transparente l'innovation inégalée de la K-Beauty à un style de vie sophistiqué à l'échelle mondiale. »

A propos de LUNABELLA :

LUNABELLA est une marque pionnière de la K-Beauty qui se consacre à la culture d'une peau radieuse grâce à une science innovante et à des ingrédients naturels irréprochables, enracinés dans trois décennies d'expertise en matière de beauté nuptiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864050/1.jpg