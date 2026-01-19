W. LUNABELLA verbessert die K-Schönheit: Eröffnet das erste 'Total Beauty Solution Hub' im ikonischen Pariser Stadtteil Le Marais

PARIS, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LUNABELLA, eine visionäre Kraft im Bereich K-Beauty, kündigt heute die monumentale Eröffnung seines Flaggschiffs "W. LUNABELLA" im historischen Pariser Stadtteil Le Marais im März dieses Jahres an, die perfekt auf die Pariser Modewoche abgestimmt ist. Dieses weitläufige Heiligtum ist mehr als eine herkömmliche Boutique. Es wurde sorgfältig als "Total Beauty Solution Hub" konzipiert - eine exquisite Verschmelzung von drei Jahrzehnten Brautexpertise und bahnbrechender Hautpflegewissenschaft, die speziell für die anspruchsvolle Frau aus aller Welt entwickelt wurde, die nach ganzheitlicher Ausstrahlung und transformativem Wohlbefinden strebt.

Das "Glühen einer Braut" neu interpretiert

Das "W" in W. LUNABELLA ist eine tiefsinnige Anspielung auf "Wedding" und steht für die unerschütterliche Vision von CEO Yumi: den begehrten, makellosen Teint, der einst nur Bräuten vorbehalten war, auf alle Frauen auszudehnen, die sich unabhängig von ihrem Lebensweg eine strahlende, gesunde Haut wünschen. Als erfahrene Make-up-Künstlerin und verehrte Gründerin von Jejus führender Hochzeitsmarke Muto" hat sich Yumi auf eine siebenjährige akribische Reise begeben, um LUNABELLA zu entwickeln, das eine hervorragende Hautgesundheit als Grundlage für ein makelloses, lang anhaltendes Make-up gewährleistet.

Revolutionierung der Hautpflege mit "Reverse Skincare" Philosophie

Das Pariser Flaggschiff wird mit Stolz die für LUNABELLA typische "Reverse Skincare"-Methode vorstellen. Diese innovative Kur wird all jene begeistern, die eine unvergleichliche Wirksamkeit erwarten, sich nach der Reinheit natürlicher Inhaltsstoffe sehnen und auf eine wissenschaftlich fundierte Methode für die Hautgesundheit vertrauen. Durch die Verwendung ursprünglicher, wirksamer Inhaltsstoffe von der Insel Jeju - wie Pferdeöl und Ecklonia cava - und verstärkt durch die firmeneigene "Activity Probiotics"-Fermentierungstechnologie, empfiehlt sich dieser Ansatz, zuerst nährstoffreiche Cremes aufzutragen. Diese wissenschaftlich untermauerte Sequenz nährt die Hautbarriere tiefgreifend und sorgt für einen widerstandsfähigen, lebendigen Teint von innen.

Eine immersive Reise: Schönheit, Mode und K-Kultur

"W. LUNABELLA" verspricht ein unvergleichliches Erlebnis, ein Magnet für globale Liebhaber von Schönheit, Luxus und kultureller Tiefe. Die Besucherinnen können sich bei persönlichen Schönheitsberatungen, der Auswahl von Premium-Kleidung und professionellen Styling-Sessions verwöhnen lassen. Über die Schönheit hinaus wird das Zentrum exklusive K-Kultur-Programme beherbergen, darunter fesselnde Hanbok-Ausstellungen und bereichernde Schönheits-Workshops, die die Besucher einladen, durch authentische Schönheitsrituale und Haute Couture in die reiche kulturelle Vielfalt Koreas einzutauchen. Während der feierlichen Markteinführung wird eine besondere Zusammenarbeit mit "The Goeun Hanbok" globale Influencer zusammenbringen, um die nahtlose Überschneidung von Pariser Eleganz und koreanischer Innovation zu feiern.

Globale Vormachtstellung und strategischer Fußabdruck in Europa

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz erfolgreicher Markteintritte in den USA, Japan und Polen, unterstrichen durch renommierte Zertifizierungen wie das europäische CPNP und das MoCRA der amerikanischen FDA, ist LUNABELLA strategisch für eine exponentielle globale Expansion positioniert. Das Pariser Flaggschiff ist ein wichtiger strategischer Eckpfeiler, der die Dominanz und Führung des Unternehmens auf dem anspruchsvollen europäischen Markt festigen wird.

"W. LUNABELLA ist mehr als ein Reiseziel; es ist ein Zufluchtsort für die moderne Frau, um sich mit ihrem authentischen Wesen zu verbinden und ihre natürliche, zeitlose Ausstrahlung wiederzuentdecken", bekräftigt CEO Yumi. "Dieses Flaggschiff ist der Inbegriff einer Brücke, die die unvergleichliche Innovation von K-Beauty nahtlos mit einem anspruchsvollen globalen Lifestyle verbindet."

Über LUNABELLA:

LUNABELLA ist eine bahnbrechende K-Beauty-Marke, die sich der Kultivierung strahlender Haut durch innovative Wissenschaft und natürliche Inhaltsstoffe verschrieben hat und auf drei Jahrzehnte Erfahrung in der Brautschönheit zurückblicken kann.

