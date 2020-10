WAAREE déploie ses ailes au niveau mondial et ouvre un franchisé en Afrique

CONAKRY, Guinée, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- WAAREE Energies, le plus grand fabricant indien de modules solaires, a récemment renforcé sa présence sur le continent africain en ouvrant une franchise à Conakry et disposera d'un nouveau showroom qui sera le point de contact unique pour tous les besoins à Conakry.

Cette franchise s'avérera être un porte-flambeau dans la mission solaire guinéenne. Avec l'introduction des produits solaires de haute qualité WAAREE, beaucoup de gens seront tirés de l'obscurité vers la lumière, beaucoup d'enfants pourront étudier, les écoles auront l'électricité, les fermes auront des pompes solaires pour l'irrigation, les usines et les complexes commerciaux auront une alimentation électrique propre. WAAREE s'est engagé à faire sa part pour aider la Guinée à sécuriser son énergie.

S'exprimant lors de cet événement, Thierno Falilou BALDE, partenaire de THIERNO AND BROTHERS, a déclaré : « Nous avons choisi WAAREE comme fournisseur car nous croyons en la qualité des équipements WAAREE, en la compétence technique de l'équipe WAAREE et aux services d'assistance que la société nous fournira pour soutenir l'exécution de nos projets. Notre engagement est de promouvoir la marque WAAREE à travers la Guinée et l'Afrique afin qu'elle soit la plus utilisée sur notre continent dans les années à venir. »

WAAREE a déjà fourni près de 3,1 GW de panneaux solaires à ce jour dans le monde, et a mis en service plus de 600 MW de projets EPC solaires en Inde.

Sunil Rathi, directeur des ventes et du marketing de WAAREE Energies Ltd, déclare : « Notre vision est de rendre l'électricité abordable, propre et accessible à tous. Grâce à cet effort, nous sommes en passe d'améliorer notre portée et de toucher les coins les plus reculés du globe. Nous avons ouvert plus de 350 franchises en Inde, et nous avons maintenant commencé nos activités mondiales. En peu de temps, nous avons déjà notre franchisé international dans les pays de l'ASACR, et maintenant sur le continent africain. Nous sommes convaincus que les produits de qualité de WAAREE changeront la donne sur le marché guinéen, dominé par des produits solaires bon marché et de mauvaise qualité. Pour WAAREE, la qualité, la performance et la fiabilité de ses produits sont de la plus haute importance et nous livrerons le meilleur à la Guinée. »

WAAREE est l'entreprise phare du groupe WAAREE. Elle possède la plus grande capacité de fabrication de modules photovoltaïques solaires du pays, soit 2 GW, et est l'un des principaux acteurs en Inde dans les services EPC, le développement de projets, les solutions de toiture, les pompes à eau solaires et autres produits solaires. WAAREE est présent dans plus de 350 sites au niveau national et dans 68 pays au niveau mondial.

