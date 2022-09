Wafra Capital Partners gaat voortaan InterVest Capital Partners® heten

De nieuwe merknaam en huisstijl illustreren de jarenlange betrokkenheid van de onderneming bij internationale beleggers en benadrukken de toewijding en focus van het beleggingsteam op het creëren van innovatieve beleggingsoplossingen sinds 1999.

NEW YORK, 16 september 2022 /PRNewswire/ -- InterVest Capital Partners, voorheen bekend als Wafra Capital Partners, een toonaangevende beleggingsmanager in Strategic finance en een pionier op het gebied van Sharia-conforme beleggingsproducten, kondigde vandaag een grote rebranding aan.

InterVest Capital Partners, voorheen de divisie gestructureerde financiën en bedrijfsontwikkeling van Wafra, Inc. ("WAFRA"), begon zijn activiteiten op 1 januari 2012 als afzonderlijke operationele entiteit en in de VS geregistreerde beleggingsadviseur onder de naam Wafra Capital Partners. De rebranding levert een aparte entiteit op, die zich onderscheidt van haar voormalige zusteronderneming (Wafra Inc.).

"Ons nieuwe merk is een kans om het unieke bedrijfsmodel van InterVest Capital Partners onder de aandacht te brengen en de speciale manier waarop we persoonlijk kapitaal in het bedrijf en in onze portefeuillebedrijven investeren", aldus Bob Toan, voorzitter van de raad van bestuur van InterVest Capital Partners. "We willen altijd maximale afstemming voor al onze belanghebbenden."

"Het nieuwe merk is een belangrijke mijlpaal in de evolutie van ons bedrijf en belichaamt onze kernwaarden als organisatie", voegde Michael Gontar, CEO van InterVest Capital Partners hieraan toe. "InterVest Capital Partners is in alle opzichten een toegewijd partner. Onze beleggers komen altijd op de eerste plaats, wat duidelijk blijkt uit onze meer dan 20 jaar lange staat van dienst."

InterVest Capital Partners zal haar Leasing en Finance Program blijven bedienen, met meer dan 120 instrumenten met een toegezegd kapitaal van meer dan 14 miljard dollar sinds 1999. Het team is bij verschillende gelegenheden door Euromoney Magazine erkend als beste islamitische leasinghuis.

Beschrijving van InterVest Capital Partners

InterVest Capital Partners® is een bij het SEC geregistreerde beleggingsadviseur gevestigd in New York, gericht op asset-based lending, leasing en andere vormen van verticaal gestructureerde financiering. Vóór 1 januari 2012 maakte het InterVest Capital Partners Investment Team nog deel uit van de Structured Finance and Business Development Division van de Wafra Investment Advisory Group ("WIAG"). WIAG heeft zijn naam vervolgens veranderd in Wafra Inc.

Sinds 1999 heeft het lease- en financieringsprogramma van het bedrijf meer dan 120 fondsen in het leven geroepen, met een vast vermogen van meer dan 14 miljard dollar. Tot op heden zijn alle op activa gebaseerde en gestructureerde financieringsfondsen erin geslaagd hun huidige streefrendement te distribueren en zo hun streefrendement voor beleggers bereikt. Sinds 2004 beheert het bedrijf zeven internationale vastgoedfondsen, een vastgoedschuldenfonds en een wereldwijd vastgoedeffectenfonds, en is medebeheerder bij meer dan 18 multi-family- en office-vastgoedtransacties. Kijk voor meer informatie over InterVest Capital Partners op www.intervest.com.

