Wafra Capital Partners reformula a marca e torna-se InterVest Capital Partners®

A nova marca e identidade visual representam o compromisso de longa data da empresa com investidores internacionais e destacam a dedicação e o foco da equipe na criação de soluções de investimento inovadoras desde 1999.

NOVA YORK, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A InterVest Capital Partners, anteriormente conhecida como Wafra Capital Partners, gestora líder de investimentos nas áreas de financiamento estruturado e pioneira em produtos de investimento compatíveis com a Sharia, anunciou hoje uma grande reformulação da marca.

A Intervent Capital Partners, anteriormente a divisão de financiamento estruturado e desenvolvimento de negócios da Wafra, Inc. ("WAFRA"), iniciou as operações em 1º de janeiro de 2012 como uma entidade operacional separada e consultora de investimentos registrada nos EUA sob o nome Wafra Capital Partners. A reformulação da marca traz uma identidade diferenciada e distinta de sua antiga afiliada (Wafra Inc.).

"Nossa nova marca representa a oportunidade de mostrar o modelo de negócios diferenciado da InterVest Capital Partners, uma vez que investimos capital pessoal na empresa e nas empresas de nosso portfólio", disse Bob Toan, presidente executivo da InterVest Capital Partners. "Estamos sempre buscando maximizar o alinhamento para todas as partes interessadas."

"A nova marca é uma etapa importante na jornada de nossa empresa, incorporando nossos valores centrais como organização", acrescentou Michael Gontar, CEO da InterVest Capital Partners. "A InterVest Capital Partners é uma parceira comprometida em todos os sentidos da palavra. Nossos investidores sempre vêm em primeiro lugar, o que é claramente demonstrado por nosso histórico de mais de 20 anos."

A InterVest Capital Partners continuará a oferecer seu Programa de Leasing e Financiamento, tendo estabelecido mais de 120 veículos com capital comprometido superior a 14 bilhões de dólares desde 1999. A equipe foi reconhecida em várias ocasiões pela Euromoney Magazine como Best Islamic Leasing House (melhor empresa de leasing islâmica).

Sobre a InterVest Capital Partners

A InterVest Capital Partners® é uma consultora de investimentos registrada pela SEC, sediada em Nova York e com foco em empréstimos baseados em ativos, leasing e outras verticais de financiamento estruturado. Antes de 1º de janeiro de 2012, a equipe de investimento da InterVest Capital Partners fazia parte da divisão de financiamento estruturado e desenvolvimento de negócios do Wafra Investment Advisory Group ("WIAG"). Posteriormente, a WIAG mudou seu nome para Wafra Inc.

Desde 1999, o Programa de Leasing e Financiamento da empresa estabeleceu mais de 120 fundos com capital comprometido superior a 14 bilhões de dólares. Até o momento, todos os financiamentos estruturados e baseados em ativos distribuíram sua meta de rendimento atual e alcançaram seus objetivos de retorno aos investidores. Desde 2004, a firma administra sete fundos imobiliários internacionais, um fundo de dívida imobiliária e um fundo global de títulos imobiliários e coadministra mais de 18 transações de imóveis multifamiliares e de escritórios. Para mais informações sobre a InterVest Capital Partners, acesse www.intervest.com.

