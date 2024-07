Wagner Forest Management Ltd. Erwägt strategische Alternativen für 480.000 Hektar kohlenstoffreichen Grundbesitz

LYME, N.H., July 8, 2024 /PRNewswire/ -- Wagner Forest Management, Ltd, ein führender Verwalter von Holzlandinvestitionen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen strategische Alternativen in Betracht zieht, einschließlich des möglichen Verkaufs von 480.000 Acres Holzland in Ontario, Kanada.

Diese Immobilie bietet einem Investor die einmalige Gelegenheit, eines der größten naturbasierten Kohlenstoffabbauprojekte auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt zu entwickeln. Es wird erwartet, dass das Projekt Millionen von Emissionsminderungs- und -entfernungsgutschriften generiert und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz durch nachhaltige Forstwirtschaft und Landnutzungspraktiken leistet.

Das Unternehmen hat TAP Securities als seinen Finanzberater beauftragt. TAP bereitet Marketingmaterialien vor, in denen die Immobilie und die Kohlenstoffmöglichkeiten beschrieben werden. Interessierte Parteien sollten sich an folgende Adresse wenden

Rabih Hasbini

[email protected]

(212) 909-9014

505 Park Ave, 9th Floor, New York, NY 10022

Über Wagner Forest Management Ltd:

Wagner Forest Management, Ltd. ist ein privates Unternehmen für die Verwaltung von Holzlandinvestitionen, das forstwirtschaftliche Beratungs- und Landverwaltungsdienste anbietet und sich auf die nachhaltige Produktion erneuerbarer Forstprodukte, lebenswichtige ökologische Dienstleistungen und Erholungsmöglichkeiten konzentriert. Wagner Forest Management mit Hauptsitz in Lyme, New Hampshire, verwaltet über 2,25 Millionen Hektar Wald im Nordosten der Vereinigten Staaten und Ostkanada.