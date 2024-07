Wagner Forest Management Ltd. La Commission étudie des alternatives stratégiques pour une propriété de 480 000 acres à fort potentiel de réduction des émissions de carbone

LYME, N.H., July 8, 2024 /PRNewswire/ -- Wagner Forest Management, Ltd, un important gestionnaire d'investissements dans les terrains forestiers, a annoncé aujourd'hui qu'il envisageait des alternatives stratégiques, y compris la vente potentielle de 480 000 acres de terrains forestiers dans l'Ontario, au Canada.

Cette propriété offre une opportunité unique à un investisseur de développer l'un des plus grands projets d'élimination du carbone dans la nature sur le marché volontaire du carbone. Le projet devrait générer des millions de crédits de réduction et d'élimination des émissions, contribuant ainsi de manière significative à l'atténuation du changement climatique grâce à des pratiques durables en matière de sylviculture et d'utilisation des sols.

La société a retenu TAP Securities comme conseiller financier. La TAP prépare des documents de marketing décrivant la propriété et l'opportunité carbone. Les personnes intéressées peuvent contacter

Rabih Hasbini

[email protected]

(212) 909-9014

505 Park Ave, 9th Floor, New York, NY 10022

À propos de Wagner Forest Management Ltd :

Wagner Forest Management, Ltd. est une société privée de gestion d'investissements dans les terrains forestiers qui fournit des services de conseil forestier et de gestion des terres, en se concentrant sur la production durable de produits forestiers renouvelables, de services écologiques vitaux et d'opportunités récréatives. Wagner Forest Management, dont le siège se trouve à Lyme, dans le New Hampshire, gère plus de 2,25 millions d'acres de terres boisées dans le nord-est des États-Unis et l'est du Canada.