Waldhaus Flims anuncia su asociación con Marriott International para abrir un hotel en los Alpes suizos

El complejo está abierto durante todo el año y es ideal para practicar actividades al aire libre durante todas las temporadas, desde esquí y snowboard hasta golf, senderismo y ciclismo de montaña en los pintorescos senderos locales, Waldhaus Flims tiene algo para todos los gustos. La región es el hogar de un rico paisaje alpino, incluyendo lagos vírgenes como el cercano lago Caumasee, conocido por sus propiedades curativas, así como la garganta del Rin y el Arena Sardona tectónico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El complejo también ofrece un spa de cinco estrellas equipado con un moderno gimnasio, múltiples piscinas rejuvenecedoras y salas de tratamiento de clase mundial que combinan, proporcionan los aspectos más innovadores de la cultura del spa y el bienestar .

Con el apoyo de Z Capital Group, LLC ("ZCG"), que adquirió la propiedad en diciembre de 2015, Waldhaus Flims se ha embarcado en importantes renovaciones, restaurando su calificación de cinco estrellas. Desde 2016, la tecnología de última generación se ha implementado en todo el complejo, el vestíbulo principal fue remodelado y el famoso Waldhaus Spa fue actualizado. Además, cada uno de los cuatro restaurantes del complejo, así como las habitaciones y suites del Grand Hotel and Villa Silvana, fueron renovados para proporcionar un aspecto más contemporáneo.

"Con una rica tradición de hospitalidad que se remonta a casi 150 años y una profunda comprensión de lo que significa el lujo en el siglo XXI, el Waldhaus Flims sigue siendo el hotel y complejo más importante de la región de los Alpes", dijo Burkhard Wolter, director general del Waldhaus Flims. "Nos esforzamos constantemente por ofrecer experiencias revitalizantes, memorables y de alta calidad a cada uno de nuestros huéspedes y estamos encantados de unirnos a Autograph Collection Hotels. Esta asociación es un testimonio de nuestro impresionante personal y hospitalidad de primera clase, y junto con ZCG y Autograph Collection, esperamos poder construir sobre nuestro fuerte impulso. A medida que la temporada de invierno avanza y la actividad en los deportes de nieve alcanza su apogeo, estamos ansiosos por compartir esta propiedad icónica con los huéspedes nuevos y que regresan de todo el mundo".

James J. Zenni, fundador, presidente y consejero delegado de ZCG, comentó: "Cuando nos asociamos con el Waldhaus Flims, nos propusimos establecer un destino líder para el lujo en los Alpes suizos. Desde entonces, hemos completado importantes renovaciones y crecido significativamente el equipo, transformando el Waldhaus Flims en un complejo de clase mundial con comodidades de cinco estrellas. Esta asociación con Autograph Collection Hotels es un emocionante siguiente paso en la trayectoria de crecimiento de Waldhaus Flims y mejorará aún más nuestra capacidad de ofrecer una experiencia sin igual a los visitantes".

Acerca de Waldhaus Flims

El Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa es un complejo histórico alpino situado en la ciudad de Flims, a unos 140 kilómetros de Zúrich en el corazón de los Alpes suizos. Inaugurado en 1877, el Waldhaus Flims ejemplifica la exitosa integración de la tradición y la innovación en el arte de la hospitalidad. El complejo ofrece una gran variedad de actividades de invierno y verano, como esquí, snowboard, golf, senderismo y ciclismo de montaña. El Waldhaus Flims tiene casi 150 habitaciones, cuenta con un programa de spa y bienestar líder que incluye un centro de fitness y más de 13 salas de tratamiento, restaurantes y salones de renombre y ofrece el espacio para eventos más grande de la región.

En 2017, el Waldhaus Flims fue nombrado Mejor Hotel Spa en Suiza en los Premios Europeos de Salud y Spa 2017, así como uno de los mejores hoteles suizos de bodas de 2017 en el evento Wedding Award Switzerland. El hotel también se unió a Leading Hotels of the World, Ltd. en 2017, una organización que representa a los mejores hoteles, resorts y spas de lujo únicos del mundo, y es miembro de Virtuoso, una red global de las principales agencias de viajes de lujo. Para obtener más información, visite www.waldhaus-flims.ch/en o en Instagram .

Acerca de ZCG

Z Capital Group, LLC ("ZCG") es una empresa de inversión global líder, privada, con aproximadamente 3.000 millones de dólares de activos bajo gestión en negocios complementarios de capital privado y crédito. ZCG Principals han tenido una exitosa trayectoria en capital privado y crédito durante más de veinticuatro años. Los inversores de ZCG son algunos de los mayores y más sofisticados inversores institucionales globales, incluidos fondos de pensiones, dotaciones, fundaciones, fondos de riqueza soberana, bancos centrales y compañías de seguros. Para obtener más información, visite www.zcg.com .

Contacto de Medios

Jonathan Keehner / Kate Thompson / Julia Sottosanti

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1388304/waldhaus_covid2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1388305/Waldhaus_Flims_Grand_Hotel_winter_06_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/450239/Waldhaus_Flims_Logo.jpg

Related Links

https://www.waldhaus-flims.ch/en



SOURCE Waldhaus Flims