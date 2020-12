Waldhaus Flims, soutenu par Z Capital, annonce un partenariat avec Marriott International pour ouvrir le premier hôtel Autograph Collection dans les Alpes suisses

Créé à l'origine en 1877 en tant que station thermale alpine d'été, Waldhaus Flims est situé au cœur des Alpes suisses, à une heure de Zurich et à trois heures de Milan et de Munich. L'aéroport le plus proche, Zurich, est à une heure et demie de voiture. Le Waldhaus Flims Wellness Resort propose 107 chambres, de nombreux espaces de réunion et de conférence, et la salle de bal Belle Époche, au design exquis, qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Waldhaus Flims est centré autour du Waldhaus Park, le plus grand parc hôtelier de Suisse, avec ses vastes prairies, ses sentiers de promenade tranquilles et ses vues panoramiques sur les montagnes. La station compte également quatre restaurants Gault & Millau et récompensés par le guide Michelin, qui proposent une cuisine italienne, libanaise, thaïlandaise et internationale, ainsi qu'un bar à whisky et à cigares, un bar à gin spécialisé, et une cave à vin.

La station, ouverte toute l'année, est idéale pour des activités en toute saison en plein air, du ski et du snowboard au golf, en passant par la randonnée et le VTT sur les pittoresques sentiers locaux : le Waldhaus Flims a quelque chose à offrir à chacun. La région abrite de riches paysages alpins, notamment des lacs vierges tels que le lac Caumasee tout proche, connu pour ses propriétés curatives, ainsi que les gorges du Rhin et la Tectonic Arena Sardona, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La station propose également un spa cinq étoiles équipé d'un centre de remise en forme moderne, de multiples piscines de redynamisantes et de salles de soins de classe mondiale qui, ensemble, offrent les aspects les plus innovants de la culture du spa et du bien-être.

Avec le soutien de Z Capital Group, LLC (« ZCG »), qui a acquis la propriété en décembre 2015, Waldhaus Flims a entrepris d'importantes rénovations, rétablissant ainsi sa notation cinq étoiles. Depuis 2016, une technologie de pointe a été mise en place dans l'ensemble de la station, le hall principal a été remodelé et le célèbre Waldhaus Spa a été modernisé. De plus, les quatre restaurants de la station, ainsi que les chambres et suites du Grand Hôtel et de la Villa Silvana, ont été rénovés pour leur donner un aspect et une ambiance plus contemporains.

« Avec une riche tradition d'hospitalité datant de près de 150 ans et une compréhension aiguë de ce que signifie le luxe au 21e siècle, la Waldhaus Flims reste l'hôtel et le centre de villégiature prééminent dans la région des Alpes », a déclaré Burkhard Wolter, directeur général du Waldhaus Flims. « Nous nous efforçons constamment d'offrir des expériences revitalisantes, mémorables et de qualité à chacun de nos clients et nous sommes ravis de rejoindre les hôtels Autograph Collection. Ce partenariat témoigne de notre personnel impressionnant et de notre hospitalité de première classe. Avec ZCG et Autograph Collection, nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée. Alors que la saison d'hiver avance et que l'activité dans les sports de neige atteint son apogée, nous sommes impatients de partager cette propriété emblématique avec de nouveaux clients et ceux qui reviennent du monde entier. »

James J. Zenni, fondateur, président et directeur général de ZCG, a déclaré : « Lorsque nous nous sommes associés avec le Waldhaus Flims, nous avons voulu établir une destination de premier plan pour le luxe dans les Alpes suisses. Depuis lors, nous avons effectué d'importantes rénovations et considérablement agrandi l'équipe, transformant le Waldhaus Flims en un centre de villégiature de classe mondiale avec des équipements cinq étoiles. Ce partenariat avec Autograph Collection Hotels est une nouvelle étape passionnante dans la trajectoire de croissance de Waldhaus Flims et renforcera encore notre capacité à offrir une expérience inégalée aux visiteurs. »

À propos de Waldhaus Flims

Le Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa est une station alpine historique située dans la ville de Flims, à environ 140 kilomètres de Zurich, au cœur des Alpes suisses. Ouvert en 1877, le Waldhaus Flims est un exemple d'intégration réussie de la tradition et de l'innovation dans l'art de l'hospitalité. La station offre un large éventail d'activités hivernales et estivales, notamment le ski, le snowboard, le golf, la randonnée et le VTT. Le Waldhaus Flims compte près de 150 chambres, propose un programme de spa et de bien-être de premier plan qui comprend un centre de remise en forme et plus de 13 salles de soins, des restaurants et des salons renommés et offre le plus grand espace événementiel de la région.

En 2017, le Waldhaus Flims a été nommé meilleur hôtel spa de Suisse lors des European Health and Spa Awards de 2017, ainsi que l'un des meilleurs hôtels de mariage de Suisse lors de l'événement Wedding Award Switzerland. En 2017, l'hôtel a également rejoint les Leading Hotels of the World, Ltd., une organisation qui représente les meilleurs hôtels, centres de villégiature et spas de luxe uniques au monde, et qui est membre de Virtuoso, un réseau mondial des meilleures agences de voyage de luxe. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.waldhaus-flims.ch/en ou nous rendre visite sur Instagram.

À propos de ZCG

Z Capital Group, LLC (« ZCG ») est une société d'investissement mondiale privée de premier plan qui gère environ 3 milliards de dollars d'actifs dans des activités complémentaires de capital-investissement et de crédit. Les directeurs de ZCG ont une expérience réussie dans le domaine du capital-investissement et du crédit depuis plus de vingt-quatre ans. Les investisseurs de ZCG sont parmi les plus grands et les plus sophistiqués des investisseurs institutionnels mondiaux, y compris les fonds de pension, les dotations, les fondations, les fonds souverains, les banques centrales et les compagnies d'assurance. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitewww.zcg.com

Contact pour les médias

