Wallace Dalrymple mianowany pierwszym w historii dyrektorem ds. bezpieczeństwa w ETS

PRINCETON, New Jersey, 13 września 2022 r. /PRNewswire/ -- prezes i dyrektor generalny firmy ETS Amit Sevak ogłosił dzisiaj, że Wallace Dalrymple obejmie w niej nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa. Dalrymple będzie odpowiedzialny za struktury bezpieczeństwa, a także dbanie o skuteczną i spójną strategię i zarządzanie w organizacji w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i w Biurze Kontroli Egzaminacyjnej.

„Bezpieczeństwo ma nadrzędne znaczenie dla rozwoju naszego międzynarodowego zasięgu w oparciu o najwyższy poziom usług dla nowych i obecnych klientów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – powiedział Sevak. - Jestem przekonany, że ochrona zapewniona przez Wally'ego pozwoli utrzymać i wzmocnić poziom kontroli przebiegu egzaminów i testów".

Stojąc na czele działu bezpieczeństwa, Dalrymple przyczyni się do umocnienia pozycji ETS jako lidera branży bezpieczeństwa egzaminacyjnego, jednego z filarów realizowanego przez organizację kompleksowego procesu egzaminacyjnego, który zapewnia rzetelność i prawidłowość oceniania. Jak powiedział Sevak, zatrudnienie Wallace'a na nowym stanowisku dyrektora ds. bezpieczeństwa pokazuje, że firmie ETS zależy na utrzymaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ciągłemu rozwijaniu potencjału w tym obszarze.

„Cieszę się, że powierzono mi zadanie stania na straży bezpieczeństwa informacji w ETS z myślą o zapewnianiu rzetelności procesu oceniania i idących za nią niezmiernych korzyści dla całego świata edukacyjnego i zawodowego – powiedział Dalrymple. - Zobowiązaliśmy się wobec naszych klientów – podmiotów egzaminujących, instytucji i licznych interesariuszy na całym świecie – do dalszego dostarczania najwyższej klasy produktów i usług, których od nas oczekują".

Dalrymple wniesie do ETS blisko 30-letnie doświadczenie informatyczne, które zdobył w międzynarodowych podmiotach, stojąc na czele działań przygotowujących je do radzenia sobie w warunkach stale ewoluujących zagrożeń. W swojej karierze odpowiadał m.in. za działania związane z bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, rozwojem ochrony danych dla marek wchodzących w bezpośrednią interakcję z klientem, kształtowaniem bezpieczeństwa jako czynnika wyróżniającego firmę oraz dostosowywanie programów globalnego zarządzania ryzykiem do wizji, wartości i celów organizacyjnych. Przed przejściem do ETS Dalrymple piastował stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji w firmie Emergent działającej pod marką Blue Cross Blue Shield™ w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Michigan Mutual Insurance Company, w której stworzył program bezpieczeństwa informacji dla ponad 20 podmiotów opieki zdrowotnej w całych Stanach Zjednoczonych, a więc w branży objętej ścisłymi regulacjami. Jeszcze wcześniej zajmował wysokie stanowiska kierownicze w dziale bezpieczeństwa Dialog Direct and General Motors™, gdzie odpowiadał za dane o klientach i marketing cyfrowy.

Firma ETS dba o jakość i równość w edukacji ludzi na całym świecie, tworząc standardy egzaminacyjne oparte na rygorystycznych badaniach. ETS obsługuje klientów indywidualnych, instytucje edukacyjne i agencje rządowe, dostarczając im dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie certyfikacji nauczycieli, nauczania języka angielskiego oraz kształcenia na poziomie podstawowym, średnim i wyższym, a także prowadząc badania i analizy w obszarze edukacji oraz polityki edukacyjnej. ETS powstała w 1947 r. jako organizacja non-profit. Firma każdego roku opracowuje, przeprowadza i ocenia ponad 50 mln testów i egzaminów – w tym egzaminów TOEFL® i TOEIC®, jak również testów GRE® i The Praxis Series® – w przeszło 9 tys. placówek w ponad 180 państwach na całym świecie. www.ets.org

