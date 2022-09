Wallace Dalrymple est nommé premier responsable de la sécurité chez ETS

PRINCETON, New Jersey, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le président-directeur général d'ETS, Amit Sevak, a annoncé que Wallace Dalrymple occupera le poste nouvellement créé de directeur de la sécurité. M. Dalrymple sera responsable du cadre de sécurité et de la garantie d'une stratégie et d'une gouvernance fortes et cohérentes de l'organisation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gestion des risques d'entreprise et du Bureau de l'intégrité des tests.

« La sécurité est primordiale pour étendre notre impact mondial tout en servant au mieux les clients nouveaux et existants avec des technologies innovantes », a déclaré M. Sevak. « Je suis convaincu que Wally assurera une protection qui maintiendra et renforcera notre intégrité dans le paysage de l'éducation et des tests, ce qui est essentiel à notre réussite. »

M. Dalrymple, à la tête de la sécurité, contribuera à renforcer le rôle d'ETS en tant que leader de l'industrie en matière de sécurité des tests, l'un des piliers les plus critiques du processus de test de bout en bout de l'organisation qui garantit que les scores de toutes les évaluations sont valides et fiables. Pour faire progresser les protections au sein d'ETS, M. Sevak a déclaré que l'arrivée de Wallace Dalrymple dans le nouveau rôle de directeur de la sécurité soulignait l'engagement d'ETS à maintenir une sécurité de premier ordre et à développer ses capacités dans ce domaine.

« Je suis impatient de préserver la sécurité chez ETS pour continuer à permettre la création d'évaluations valides, à fournir des scores fiables et à assurer un processus sécurisé qui apporte une immense valeur à l'ensemble du monde éducatif et professionnel », a déclaré M. Dalrymple. « Nous avons une responsabilité envers nos clients - les candidats aux tests, les institutions et les nombreuses parties prenantes dans le monde - pour continuer à fournir les meilleurs produits et offres de leur catégorie qu'ils attendent d'ETS. »

M. Dalrymple apporte près de 30 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information pour diriger et permettre à des entreprises mondiales de fonctionner dans un paysage de menaces en constante évolution. Il a fait ses preuves dans la direction de programmes de sécurité de l'information d'entreprise, dans l'intégration de capacités de sécurité dans les marques orientées client, dans l'utilisation de la sécurité comme facteur de différenciation et dans l'alignement des programmes de gestion des risques mondiaux sur la vision, les valeurs et les objectifs de l'organisation. M. Dalrymple a récemment occupé le poste de directeur de la sécurité de l'information chez Emergent, Blue Cross Blue Shield™ of Michigan Mutual Insurance Company, où il a mis en place un programme de sécurité de l'information soutenant plus de 20 organisations de soins de santé à travers les États-Unis dans un secteur hautement réglementé. Auparavant, il a travaillé dans des rôles de direction de la sécurité pour les connaissances des clients et le marketing numérique chez Dialog Direct et General Motors™.

Fondée en 1947 en tant qu'organisation à but non lucratif, ETS développe, administre et évalue plus de 50 millions de tests par an - dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series® - dans plus de 180 pays, sur plus de 9 000 sites dans le monde.

