Walmart révolutionne l'approvisionnement grâce à une initiative de pointe avec Bamboo Rose, un innovateur technologique de pointe

BOSTON, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Bamboo Rose a annoncé un projet commun avec le géant de la vente au détail, Walmart, pour développer et mettre en œuvre une plateforme d'approvisionnement d'entreprise (ESP, Enterprise Sourcing Platform) de pointe qui révolutionnera la façon dont l'entreprise travaille avec des dizaines de milliers de fournisseurs dans le monde entier. Cette technologie de pointe réunira des systèmes disparates, améliorera l'efficacité et aidera l'entreprise à rester fidèle à sa mission, à savoir proposer des prix bas tous les jours.

Grâce à cette nouvelle plateforme ESP, les associés de Walmart Sourcing du monde entier collaboreront plus facilement avec les acheteurs, les équipes de développement de produits et les fournisseurs, ce qui améliorera la manière dont l'entreprise achète et importe des marchandises pour la revente. La plateforme d'approvisionnement unique offre une meilleure visibilité aux équipes, ce qui permet aux associés de Walmart de prendre des décisions d'achat plus éclairées en matière de volume et de coût, d'améliorer l'accès des marchandises à d'autres marchés et de réduire potentiellement le gaspillage dans des catégories telles que les denrées périssables et d'autres gammes de produits sensibles.

La mise en œuvre de la solution ESP permettra de rationaliser la chaîne d'approvisionnement, d'éliminer le gaspillage dans des catégories telles que les denrées périssables et d'ouvrir la voie à la vente de produits sur les marchés connectés. En outre, cette mise en place aura un impact sur l'ensemble des marchés et des unités commerciales de Walmart et de Sam's Club.

« Chez Walmart, nous sommes constamment à la recherche de moyens d'améliorer nos activités afin d'aider nos clients à économiser de l'argent et à vivre mieux. Je suis ravi de pouvoir travailler avec Bamboo Rose pour développer un tout nouvel écosystème reliant nos équipes mondiales à une plateforme unique, ce qui nous permettra d'aller au-delà de la simple rationalisation de l'information. Grâce à cette technologie, nous serons en mesure de nous engager auprès de nos fournisseurs à différents stades de croissance, d'élargir notre offre mondiale et de prendre des décisions plus efficaces », a déclaré Daniel Berg, vice-président de l'approvisionnement mondial en produits chez Walmart.

« Nous pensons que les détaillants réussissent lorsqu'ils collaborent en interne et au sein des réseaux de fournisseurs afin d'offrir une ouverture et des opportunités de croissance collective. Chez Bamboo Rose, nous comprenons parfaitement les défis auxquels sont confrontés nos clients et nous élaborons des solutions qui génèrent des résultats commerciaux positifs pour les détaillants du monde entier. Cette initiative témoigne de notre engagement à innover et à offrir une valeur exceptionnelle », a déclaré Mike Mattei, chef des revenus chez Bamboo Rose.

La nouvelle approche globale de Walmart en matière d'approvisionnement de plusieurs catégories soutient les prix bas quotidiens pour les clients. Cette initiative est gagnante à tous points de vue : elle fait progresser la technologie, soutient le réseau de fournisseurs et permet aux familles du monde entier d'économiser de l'argent. En mettant l'accent sur l'innovation et les clients, Walmart est prêt à transformer une fois de plus le secteur de la vente au détail.

À propos de Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) est un détaillant omnicanal basé sur l'humain et alimenté par la technologie, qui aide les gens à économiser de l'argent et à vivre mieux (partout, tout le temps) dans les magasins, en ligne et par l'intermédiaire de leurs appareils mobiles. Chaque semaine, environ 240 millions de clients et de membres visitent plus de 10 500 magasins et de nombreux sites de commerce électronique dans 19 pays. Avec un chiffre d'affaires de 611 milliards de dollars pour l'exercice 2023, Walmart emploie environ 2,1 millions de collaborateurs dans le monde. Walmart continue d'être un leader en matière de durabilité, de philanthropie d'entreprise et de possibilités d'emploi. Vous trouverez davantage d'informations sur Walmart en consultant le site Web corporate.walmart.com, sur Facebook à l'adresse facebook.com/walmart, sur X (anciennement Twitter) à l'adresse twitter.com/walmartet sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/walmart/.

À propos de Bamboo Rose

Bamboo Rose est un leader mondial en matière de solutions technologiques pour le commerce de détail. En mettant l'accent sur la compréhension des défis des clients et la fourniture de solutions sur mesure, Bamboo Rose permet aux détaillants d'obtenir des résultats commerciaux positifs et de réussir dans le paysage en constante évolution de la vente au détail. Consultez bamboorose.com/ ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/bamboorose/ pour en savoir plus.

