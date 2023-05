Wanhua Chemical assina acordo de cooperação com empresa francesa para colaboração no projeto de dessalinização da água do mar no Parque Industrial de Penglai

PEQUIM, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Wanhua Chemical ("Wanhua" ou "a Empresa"; 600309.SS), juntamente com outros representantes da China e da França, assinou recentemente um acordo cooperativo entre três partes para colaboração no Projeto de dessalinização da água do mar no Parque Industrial de Penglai da Wanhua Chemical. A cerimônia de assinatura foi realizada em Pequim na quinta reunião do Council of China-France Entrepreneurs, um evento oficial realizado para a visita do Presidente da França, Emmanuel Macron, à China.

Entre os 18 acordos de cooperação assinados durante o evento, a Penglai é um projeto modelo de energia e proteção ambiental A Wanhua Chemical aposta na inovação em tecnologias essenciais, equipamentos industriais e modelos operacionais eficientes

Comprometido em forjar uma base industrial química que integre produtos químicos finos, petroquímicos e materiais de alta qualidade para novas energias, o Parque Industrial de Penglai da Wanhua será o sétimo parque industrial da empresa em todo o mundo. O projeto de dessalinização da água do mar de Penglai, que envolve três empresas, a Shanghai Civil Engineering do China Railway Group Limited's (CREC), a Wanhua Chemical e a Suez SA da França (anteriormente, Suez Environnement), é um elemento essencial e tem uma área terrestre planejada de 56 mil metros quadrados e uma área de construção de 23 mil metros quadrados. O projeto contém seis áreas de processamento, ou seja, entrada de água, coagulação e sedimentação, filtração, tratamento de lodo, produto da água e distribuição de energia. Depois de concluída, a primeira fase terá capacidade para produzir 100 mil toneladas de água dessalinizada diariamente e terá uma capacidade total planejada de dessalinização de água do mar de 300 mil toneladas por dia após a conclusão de todas as fases.

Liao Zengtai, presidente da Wanhua Chemical, disse na cerimônia de assinatura: "Estou muito feliz por ver nossa história de cooperação com a excepcional Suez SA se transformar em um sucesso tão extraordinário. As conquistas de vários projetos da Wanhua se devem em grande parte à impecável capacidade técnica profissional e ao excelente atendimento ao cliente da Suez SA. Estou confiante de que este projeto pode se tornar mais um marco no caminho para um planeta mais verde e será uma plataforma para a troca de talentos, tecnologia e recursos, que serão ainda mais aprimorados com o objetivo de criar marcas de alta qualidade e projetos exclusivos sob a Iniciativa do Cinturão e Rota da China."

Além disso, a Wanhua Chemical fez várias tentativas na gestão abrangente de recursos hídricos. A empresa utiliza processos avançados como osmose reversa e ultrafiltração para concentrar a água tratada, com a reutilização de 73% dessa água em parques. Sua instalação de tratamento de águas residuais no Parque Industrial de Yantai possui uma capacidade de processamento de quase quatro mil metros cúbicos por hora e uma taxa de recuperação de 75%. A empresa, que também utiliza a tecnologia MDI de circulação de resíduos de salmoura, foi indicada ao prêmio Chemical Week de 2022 devido à sua utilização eficiente dos resíduos, operação sem descargas e resultados consistentes no tratamento. A empresa recicla cerca de três milhões de toneladas de resíduos de salmoura anualmente, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 140 mil toneladas por ano.

Como uma empresa global com a missão de "Advancing Chemistry, Transforming Lives" (Promover o avanço da química, Transformar vidas), a Wanhua Chemical utiliza inovação em tecnologias centrais, equipamentos industriais e modelos operacionais eficientes para oferecer produtos e soluções mais competitivos aos clientes.

Para mais informações sobre a Wanhua Chemical e seu projeto de dessalinização da água do mar em seu Parque Industrial de Penglai, acesse https://en.whchem.com/.

Sobre a Wanhua Chemical

A Wanhua Chemical (600309.SS) está entre as principais fornecedoras globais de produtos químicos inovadores. Com inovação contínua, instalações comercializadas e operação eficiente, a empresa oferece produtos e soluções competitivos aos clientes. A empresa possui seis bases de produção e fábricas localizadas em Yantai, Ningbo, Sichuan, Fujian e Zhuhai, formando uma robusta rede operacional e de produção, além de atender a 144 países e regiões em todo o mundo.

CONTATO

Wenshu Wang

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2075959/Among_18_cooperation_agreements_signed_event_Penglai_a_model_energy.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2075960/Wanhua_Chemical_relies_innovation_core_technologies_industrial_equipment_efficient_operating.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2075961/image_5006291_31323274.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075962/Wanhua_Logo_Logo.jpg

FONTE Wanhua Chemical

SOURCE Wanhua Chemical