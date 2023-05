Wanhua Chemical unterzeichnet Kooperationsvertrag mit französischem Unternehmen zur Zusammenarbeit beim Meerwasserentsalzungsprojekt im Penglai Industrial Park

PEKING, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Wanhua Chemical ("Wanhua"" oder "das Unternehmen"; 600309.SS) unterzeichnete kürzlich zusammen mit anderen Vertretern aus China und Frankreich ein Kooperationsabkommen zwischen drei Parteien, um bei dem Meerwasserentsalzungsprojekt im Penglai Industrial Park von Wanhua Chemical zusammenzuarbeiten. Die Unterzeichnungszeremonie fand während des fünften Treffens des Chinesisch-Französischen Unternehmenrrats in Peking statt, einer offiziellen Veranstaltung im Rahmen des China-Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Der Penglai Industrial Park von Wanhua ist der siebte Industriepark des Unternehmens weltweit und soll eine chemische Industriebasis schaffen, die Feinchemikalien, Petrochemikalien und hochwertige Materialien für neue Energien integriert. Das Projekt zur Meerwasserentsalzung in Penglai, an dem drei Parteien beteiligt sind, nämlich China Railway Group Limited's (CREC) Shanghai Civil Engineering, Wanhua Chemical und die französische Suez SA (ehemals Suez Environnement), ist ein Schlüsselelement und hat eine geplante Landfläche von 56.000 Quadratmetern und eine Baufläche von 23.000 Quadratmetern. Es umfasst sechs Prozessbereiche, nämlich die Wasseraufnahme, die Koagulation und Sedimentation, die Filtration, die Schlammbehandlung, das Wasserprodukt und die Energieverteilung. Nach der Fertigstellung wird die erste Phase in der Lage sein, täglich 100.000 Tonnen entsalztes Wasser zu produzieren, und nach Abschluss aller Phasen wird die geplante Gesamtkapazität der Meerwasserentsalzung bei 300.000 Tonnen pro Tag liegen.

Liao Zengtai, Vorsitzender von Wanhua Chemical, sagte bei der Unterzeichnungszeremonie: "Ich freue mich, dass sich unsere langjährige Zusammenarbeit mit der hervorragenden Suez SA zu einem so großen Erfolg entwickelt hat. Die Erfolge der zahlreichen Wanhua-Projekte sind größtenteils den tadellosen technischen Fähigkeiten und dem hervorragenden Kundenservice von Suez SA zu verdanken. Ich bin zuversichtlich, dass dies ein weiteres wegweisendes Projekt auf dem Weg zu einem grüneren Planeten werden kann und eine Plattform für den Austausch von Talenten, Technologien und Ressourcen sein wird, die im Rahmen der chinesischen Belt and Road Initiative noch weiter ausgebaut werden soll, um hochwertige Marken und Boutique-Projekte zu schaffen.

Außerdem hat Wanhua Chemical eine Handvoll Versuche zur Bewirtschaftung der Wasserressourcen unternommen. Das Unternehmen setzt fortschrittliche Verfahren wie Umkehrosmose und Ultrafiltration ein, um das wiedergewonnene Wasser zu konzentrieren, wobei 73 % davon in Parks wiederverwendet werden. Seine Abwasseraufbereitungsanlage im Industriepark von Yantai hat eine Verarbeitungskapazität von fast 4.000 Kubikmetern pro Stunde und eine Rückgewinnungsrate von 75 %. Das Unternehmen, das auch die MDI-Abwassersole-Zirkulationstechnologie einsetzt, wurde für seine effektive Abfallverwertung, den abflusslosen Betrieb und die konsistenten Behandlungsergebnisse für einen Preis der Chemical Week 2022 nominiert. Das Unternehmen hat jährlich etwa 3 Millionen Tonnen Abwassersole recycelt und damit die Kohlendioxidemissionen um 140.000 Tonnen pro Jahr reduziert.

Als globales Unternehmen mit der Mission "Advancing Chemistry, Transforming Lives" (Chemie voranbringen, Leben verändern) setzt Wanhua Chemical auf Innovationen bei Kerntechnologien, Industrieanlagen und effizienten Betriebsmodellen, um seinen Kunden wettbewerbsfähigere Produkte und Lösungen anzubieten.

Weitere Informationen über Wanhua Chemical und sein Projekt zur Meerwasserentsalzung im Penglai Industrial Park finden Sie unter https://en.whchem.com/.

Informationen zu Wanhua Chemical

Wanhua Chemical (600309.SS) gehört zu den weltweit führenden Anbietern von innovativen chemischen Produkten. Dank kontinuierlicher Innovation, kommerzieller Anlagen und effizienter Betriebsabläufe bietet das Unternehmen seinen Kunden wettbewerbsfähige Produkte und Lösungen. Das Unternehmen verfügt über sechs Produktionsstandorte und Fabriken in Yantai, Ningbo, Sichuan, Fujian und Zhuhai, die ein robustes Produktions- und Betriebsnetzwerk bilden und 144 Länder und Regionen weltweit beliefern.

