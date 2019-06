Warner Bros. Studio Tour Hollywood agrega un nuevo set de The Big Bang Theory para que los fanáticos puedan revivir sus momentos favoritos

BURBANK, California, 13 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Luego de 12 años de rotundo éxito como la serie multi-cámaras más longeva de la historia de la televisión con 279 episodios, los sets originales de The Big Bang Theory serán la nueva incorporación al estudio de sonido interactivo de Warner Bros. Studio Tour Hollywood (WBSTH), el Stage 48: Del guión a la pantalla. Puede que la comedia nº 1 de la televisión haya finalizado el 16 de mayo; sin embargo, a partir del 28 de junio de 2019, quienes visiten el tour podrán experimentar toda la diversión (¡y la física!) al ingresar a los sets originales de este show sin precedentes.

Los visitantes serán transportados a Pasadena, California, donde sucede el show y donde los miembros de The Big Bang Theory concentran sus energías en descubrimientos científicos, en la ciencia ficción y en la comida para llevar de Siam Palace en el apartamento 4A. Tendrán numerosas oportunidades para tomar fotografías incluyendo el vestíbulo entre los apartamentos 4A y 4B en donde Leonard (Johnny Galecki), Sheldon (Jim Parsons), Penny (Kaley Cuoco) y Amy (Mayim Bialik) vivieron al lado del infame ascensor. Podrán recrear la manera de llamar a la puerta de Sheldon o atreverse a sentarse en "su sitio" (que se encuentra en un "estado de eterno amor"). Podrán explorar el complejo nivel de detalles que los creadores del show han diseñado para este icónico set y evocar sus momentos favoritos más memorables.

Además, los fanáticos pueden ver la Cafetería del Laboratorio de Física de CalTech, en donde Leonard, Sheldon, Howard (Simon Helberg) y Raj (Kunal Nayyar) hablaban con frecuencia sobre las complejidades de la vida y sus relaciones, y también sobre los superpoderes de las historietas. El set de la Cafetería también contiene el vestuario original del elenco incluyendo el de Penny, Amy y Bernadette (Melissa Rauch).

"Nos emociona invitar a los fanáticos de The Big Bang Theory a ingresar a los icónicos sets de este show tan querido," dijo Gary Soloff, Director de Marketing, WBSTH. "No hay nada como estar en donde se crearon esas legendarias películas y shows de TV, y ver de cerca los auténticos sets. Es una experiencia verdaderamente emotiva, especialmente con un show tan memorable seguido por tanta gente a nivel mundial."

"Durante doce temporadas y 279 episodios, el elenco y el equipo de The Big Bang Theory encontraron un hogar lejos de sus hogares en estos sets en Stage 25", dice Chuck Lorre, co-creador y productor ejecutivo de The Big Bang Theory, "Nos entusiasma que el Apartamento 4A y otras locaciones de Big Bang hagan recordar a los visitantes de los momentos divertidos que sucedieron en nuestro show."

Con exposiciones y experiencias siempre en desarrollo, WBSTH continúa ofreciendo a las personas que lo visitan provenientes de todo el mundo una mirada íntima a la manera en que se realiza la magia en Hollywood. A través de tours por las escenas y visitas exclusivas a los vestuarios y elementos de utilería usados durante la producción, los fanáticos pueden acercarse a sus películas y shows de TV favoritos como por ejemplo Friends, The Big Bang Theory, Batman, Shameless, Casablanca, Aquaman, Wonder Woman y más.

Sobre The Big Bang Theory

The Big Bang Theory se transmite los jueves a las 8/7c en CBS, además de la sindicación nacional. Producida por Chuck Lorre Productions, Inc. junto a Warner Bros. Television, esta serie fue creada por Chuck Lorre y Bill Prady, y sus productores ejecutivos son Lorre, Prady, Steve Holland, Steven Molaro, Dave Goetsch, Eric Kaplan y Maria Ferrari.

Sobre Warner Bros. Studio Tour Hollywood

Warner Bros. Studio Tour Hollywood te acerca al entretenimiento que amas mostrándote un estudio de grabación verdadero. Galardonado con el premio Trip Advisor's Travelers' Choice Awards y reconocido como una de las mejores 25 atracciones de los Estados Unidos, el Studio Tour muestra a sus visitantes la manera en que se realiza la magia en Hollywood detrás de las cámaras. Desde Friends y The Big Bang Theory a Harry Potter y Wonder Woman, los fanáticos pueden explorar este estudio que posee 95 años de antigüedad, tocando, paseando y visitando los sets y estudios reales situados en este icónico lote de 110 acres en donde los nombres más importantes del entretenimiento hicieron historia.

Warner Bros. Studio Tour Hollywood está abierto de lunes a domingo, de 8:30 AM a 3:30 PM, con tours que comienzan cada 30 minutos. En temporada de vacaciones se ofrecen horarios de atención extendidos. Se recomienda firmemente realizar reservas previas. Se aceptan niños de 8 años en adelante. El Studio Tour se ofrece en inglés, español, francés y mandarín. Para conseguir el mejor precio, reserve sus entradas online en www.wbstudiotour.com o por teléfono al 818-977-TOUR (8687).

