Warwick conclui conjunto Belgravia com aquisição do Portfólio Mozart

O portfólio diversificado, apropriadamente intitulado Portfólio Mozart, consiste de uma atrativa combinação de unidades com potencial significativo de valorização por meio de reformas e ampliações das acomodações existentes.

Definido pelos edifícios georgianos e uma excelente oferta de varejo do bairro, o portfólio Mozart compreende uma combinação de diferentes tamanhos de apartamentos e oferece uma variedade de opções para locatários existentes e futuros.

A compra está em linha com a estratégia do Warwick de adquirir investimentos de propriedade plena com potencial de valor agregado e é um importante complemento à propriedade existente do Warwick de nove casas de propriedade plena localizadas nas imediações em um condomínio na St. Barnabas Street, em Belgravia.

Desde a conclusão da compra, o Warwick aumentou as taxas de ocupação, melhorou os aluguéis e iniciou os trabalhos de projeto para otimizar as unidades para reposicionamento de longo prazo.

Andrew Chrysostomou, diretor administrativo sênior do Reino Unido, disse:

Esta aquisição conclui uma sequência de três negócios realizados nos últimos seis meses. Continuamos a consolidar ativos proativamente no centro de Londres, com o objetivo de nos tornarmos um dos dez principais proprietários privados da capital.

Kate Richard, fundadora e CEO, disse:

O Portfólio Mozart é uma aquisição única que suporta nossa estratégia de construir um excelente portfólio de propriedades "multi-family" e "single-family" de alta qualidade no centro de Londres. Agora somos proprietários de 14 edifícios em Belgravia, o que nos torna um investidor comprometido de longo prazo no bairro.

