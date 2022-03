Warwick dopĺňa zostavu Belgravia akvizíciou portfólia Mozart

Diverzifikované portfólio s príznačným názvom porftólio Mozart zahŕňa atraktívnu zmes jednotiek s významným potenciálom zvýšenia hodnoty formou rekonštrukcie a rozšírenia existujúceho bývania.

Portfólio Mozart, v štýle georgiánskych budov a s vynikajúcou maloobchodnou ponukou v susedstve, pozostáva z kombinácie bytov rôznych veľkostí a poskytuje celý rad možností pre existujúcich a budúcich nájomníkov.

Nákup je v súlade so stratégiou spoločnosti Warwick investovať do trvalého vlastníctva s potenciálom pridanej hodnoty a je výrazným doplnkom existujúceho vlastníctva spoločnosti Warwick – a to deviatich vlastných domov v blízkosti, v uzavretej ulici St. Barnabas v štvrti Belgravia.

Od dokončenia kúpy spoločnosť Warwick zvýšila obsadenosť bytov, zlepšila nájomné a začala s návrhmi na optimalizáciu jednotiek pre dlhodobé dispozičné úpravy.

Andrew J. Chrysostomou, hlavný výkonný riaditeľ pre Spojené kráľovstvo:

Tento nákup pre nás zavŕšil hetrik transakcií za posledných šesť mesiacov. Pokračujeme v proaktívnej konsolidácii aktív v centre Londýna s cieľom stať sa jedným z 10 najlepších súkromných prenajímateľov v hlavnom meste.

Kate Richardová, zakladateľka a výkonná riaditeľka:

Portfólio Mozart je akvizíciou „raz za generáciu", ktorá podporuje našu stratégiu budovania výnimočného portfólia vysokokvalitných viac-generačných a jedno-generačných nehnuteľností v centre Londýna. V súčasnosti vlastníme 14 budov v štvrti Belgravia, čo z nás robí angažovaného dlhodobého investora v okolí.

