Wasabi Technologies beruft George Neble in das Board of Directors

Das führende Hot Cloud Storage-Unternehmen verpflichtet den Senior Advisor bei AVALT und ehemaligen Ernst & Young Managing Partner, um es bei seinem Wachstums- und Expansionskurs zu unterstützen

BOSTON, 20. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies, das Hot Cloud-Storage-Unternehmen, gab heute die Berufung von George Neble in den Vorstand bekannt. Er wird den Vorsitz im Prüfungsausschuss des Unternehmens übernehmen und das Unternehmen bei der Umsetzung seiner globalen Wachstumsstrategie unterstützen. Neble bringt bei Wasabi mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung ein, die er in der Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von öffentlichen und privaten Technologie- und Wissenschaftsunternehmen gesammelt hat - Unternehmen in den Bereichen Life Science, Pharmazeutika, medizinische Geräte und Halbleiter.

Nebles langjährige Erfahrung als Berater umfasst verschiedene aufstrebende Technologie- und Wachstumsunternehmen. Aktuell ist er als Senior Advisor bei AVALT, einem in Boston ansässigen, auf privates Beteiligungskapital fokussierten Family Office tätig, und als Beiratsmitglied der Finanzbuchhaltungs- und Beratungsfirma Cross Country Consulting. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vorstands von Intapp und ist derzeit Mitglied des Vorstands von EverQuote und Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei Lumira DX .

„George und ich arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, und ich schätze seinen Rat und seine Erfahrung sehr", sagte der CEO von Wasabi, David Friend. „Als Leiter des Prüfungsausschusses von Wasabi wird George seine außerordentliche Expertise im Finanzbereich einsetzen, um das Managementteam zu beraten, während wir neue Märkte erschließen und unsere globale Präsenz ausbauen."

Nebles umfassende Erfahrung im Finanzsektor umfasst auch seine Tätigkeit als Northeast Market Leader und Managing Partner des Bostoner Büros von Ernst & Young LLP (EY) von 2012 bis 2017. Er war ebenfalls 10 Jahre lang EY Senior Assurance Partner. Davor war er Assurance Partner bei Arthur Andersen.

„Die weltweit steigenden Nachfrage nach Cloud-Storage hat Wasabi auf einen Wachstumskurs befördert; die Möglichkeit, mit einem bewährten Managementteam zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen durch die nächste Expansionsphase zu bringen, ist äußerst interessant", so Neble. „Wasabi definiert die Art und Weise, wie Unternehmen über Cloud-Speicher denken, neu und ist mit seinen niedrigen Kosten, seiner Flexibilität und seiner Sicherheit weiterhin einzigartig im Markt positioniert."

Informationen zu Wasabi Technologies:

Wasabi bietet einfachen, zuverlässigen und kosteneffiziente Hot-Cloud-Storage für Unternehmen weltweit. Die Kunden haben damit die Möglichkeit, eine beliebig hohe Datenmenge sicher zu speichern. Sie können jederzeit und sofort darauf zugreifen – zu einem Fünftel des Preises der Konkurrenz, ohne komplexe Ebenen oder unvorhersehbare Ausgangsgebühren. Zehntausende von Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf Wasabi, das als eines der am schnellsten wachsenden und visionärsten Technologieunternehmen bekannt ist. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitbegründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers gegründet und hat sich bis heute Finanzierungen in Höhe von 275 Millionen US-Dollar gesichert. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Boston.

