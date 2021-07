Wasabi Technologies nomme George Neble au conseil d'administration

Le leader du stockage cloud accueille un conseiller principal d'AVALT et un ancien associé directeur d'Ernst & Young pour soutenir la croissance et l'expansion

BOSTON, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Wasabi Technologies , la société de stockage cloud à chaud , a annoncé aujourd'hui la nomination de George Neble à son conseil d'administration pour présider le comité d'audit de la société et l'aider à mettre en œuvre sa stratégie de croissance mondiale. M. Neble apporte à Wasabi plus de 40 ans d'expérience en matière de comptabilité et d'audit, acquise auprès d'un large éventail de leaders publics et privés dans le domaine de la technologie et des sciences - des entreprises des secteurs des sciences de la vie, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des semi-conducteurs.

L'expérience approfondie de M. Neble en tant que conseiller s'étend à diverses technologies émergentes et à des entreprises à forte croissance, y compris son rôle le plus récent de conseiller principal auprès d' AVALT , un bureau familial axé sur les capitaux privés basé à Boston, et de membre du conseil consultatif de la société de comptabilité financière et de conseil Cross Country Consulting . En outre, il est président du comité d'audit, membre du conseil d'Intapp et siège actuellement au conseil d'administration EverQuote et préside le comité d'audit de Lumira DX .

« George et moi travaillons ensemble depuis des décennies, et j'apprécie énormément ses conseils et ses avis », a déclaré David Friend, PDG de Wasabi. « En tant que responsable du comité d'audit de Wasabi, George appliquera son impressionnante expertise financière pour aider à conseiller l'équipe de direction alors que nous naviguons sur de nouveaux marchés et que nous étendons notre empreinte mondiale. »

L'expérience approfondie de M. Neble dans le secteur financier comprend également la fonction de chef du marché du Nord-Est et d'associé directeur du bureau de Boston d'Ernst & Young LLP (EY) de 2012 à 2017 et celle d'associé principal en assurance d'EY pendant 10 ans. Auparavant, il était associé en assurance chez Arthur Andersen.

« Avec l'explosion de la demande mondiale de stockage cloud, la trajectoire de croissance de Wasabi est significative ; l'opportunité de travailler avec une équipe de gestion éprouvée pour aider l'entreprise à traverser sa prochaine phase d'expansion est extrêmement intéressante », a déclaré M. Neble. « Wasabi redéfinit la façon dont les entreprises envisagent le stockage cloud et continue d'occuper une position unique sur le marché grâce à ses faibles coûts, sa flexibilité et sa sécurité. »

