Wash Smart ofrece servicios de lavandería gratuitos a 1350 familias de Chicago afectadas por interrupciones de SNAP

La cadena de lavanderías de Chicago concluye el programa de ayuda de tres semanas el 26 de noviembre, proporcionando lavado gratuito a 850 familias más

CHICAGO, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wash Smart Laundry concluirá su programa de asistencia comunitaria de tres semanas el miércoles 26 de noviembre, brindando servicios de lavandería gratuitos a 850 familias adicionales en sus 17 ubicaciones del área de Chicago. El esfuerzo de lavado gratuito apoya a los residentes afectados por retrasos en los beneficios de SNAP y elevará el número total de hogares atendidos a 1,350.

La compañía lanzó la iniciativa el 12 de noviembre en respuesta al cierre del gobierno federal que detuvo los beneficios de SNAP a principios de noviembre, dejando a casi 2 millones de residentes de Illinois, incluidos unos 900,000 en Chicago, sin su asistencia alimentaria habitual, según el Departamento de Servicios Humanos de Illinois y los informes de los medios. Aunque los beneficios se restablecieron el 20 de noviembre después del cierre de 43 días, muchos residentes continúan enfrentando dificultades financieras.

Wash Smart creó el programa para ayudar a cubrir un gasto esencial para las familias que puedan necesitar apoyo adicional durante este período.

"Nuestros clientes son la esencia de todo lo que hacemos", dijo Joey Gilb, director de operaciones de Wash Smart Laundry. "Este programa es una forma en que podemos dar las gracias y ofrecer ayuda real a las familias de nuestra comunidad que están bajo estrés adicional en este momento".

El miércoles, Wash Smart proporcionará a los primeros 50 clientes en cada ubicación tarjetas de lavandería valoradas en $ 10 cada una para cubrir un ciclo completo de lavado y secado. Las tarjetas siguen siendo válidas indefinidamente y no requieren ningún proceso de solicitud. Durante el horario del programa, los beneficiarios de SNAP pueden presentar su tarjeta de beneficios en el mostrador entre las 5 a.m. y la medianoche para recibir una tarjeta de lavandería.

La iniciativa ha recibido el apoyo de ALDS. Stephanie D. Coleman, Julia M. Ramirez, Jeylú B. Gutiérrez y Derrick G. Curtis y el representante estatal Matt Hanson, quienes han compartido información sobre el programa con los residentes de sus distritos.

El programa llega a las comunidades de los lados sur y oeste de Chicago, junto con áreas suburbanas como Addison, Elgin, Franklin Park, Montgomery, Niles y West Chicago. Cada una de las 17 ubicaciones de la compañía participa en la distribución, desde sus tiendas de Kedzie Avenue que sirven al suroeste de Chicago hasta sus sitios suburbanos en los condados de DuPage y Cook.

Llamada a la acción

Las familias con tarjetas SNAP válidas pueden visitar cualquier lugar de Wash Smart Laundry el miércoles 26 de noviembre, durante el horario comercial habitual, para recibir una tarjeta de lavandería gratuita.

Direcciones de ubicación participantes

4646 S Kedzie Ave, Chicago, IL 60632

3319 W 55th St, Chicago, IL 60632

5926 S Kedzie Ave, Chicago, IL 60629

4314 W Marquette Rd, Chicago, IL 60629

6450 S Western Ave, Chicago, IL 60609

4030 S Western Ave, Chicago, IL 60609

5112 S Kedzie Ave, Chicago, IL 60632

2523 W Cermak Rd, Chicago, IL 60608

2005 W 79th St, Chicago, IL 60620

4446 W North Ave, Chicago, IL 60639

9515 Grand Ave, Franklin Park, IL 60131

511 N Addison Rd, Addison, IL 60101

425 Dundee Ave, Elgin, Illinois 60120

616 Montgomery Rd, Montgomery, IL 60538

8940 N Greenwood Ave, Niles, Illinois 60714

8716 W Golf Rd, Niles, IL 60714

149 N Neltnor Blvd, West Chicago, IL 60185

Acerca de Wash Smart Laundry

Wash Smart Laundry opera 17 lavanderías en Chicago y los suburbios circundantes, que ofrecen opciones de autoservicio, entrega y entrega. La empresa está comprometida con la accesibilidad, la participación de la comunidad y la atención de calidad para los clientes en toda la región. Cada ubicación cuenta con máquinas de alta eficiencia, horarios extendidos, estacionamiento espacioso, Wi-Fi gratuito y zonas infantiles para familias.

Para obtener detalles completos del programa o para encontrar lavanderías participantes, visite https://www.washsmartlaundry.com

