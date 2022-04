Wasserman Music rachète l'activité de musique live de Paradigm U.K., élargissant ainsi sa clientèle à l'échelle mondiale et son empreinte européenne

LOS ANGELES, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'un accord qui élargit à la fois la clientèle à l'échelle mondiale de l'agence et son empreinte européenne, Wasserman Music a finalisé l'acquisition de l'activité de représentation musicale en direct de Paradigm Music UK. L'ajout de l'équipe de Londres à Wasserman Music associe l'équipe britannique à ses collègues de longue date en Amérique du Nord, et accroît la portée mondiale de l'agence alors qu'elle continue de bâtir et de développer son répertoire d'artistes de renommée mondiale.

Dans le cadre de cet accord, les partenaires britanniques Dave Hallybone, Alex Hardee, Tom Schroeder et James Whitting ont rejoint l'équipe de direction de Wasserman Music. Depuis la fondation de CODA Agency en 2002, les partenaires basés à Londres ont créé la principale agence européenne réservée aux talents musicaux. CODA s'est associée à Paradigm en 2014 et est entièrement passée sous le nom de Paradigm en 2019. Avec deux douzaines de cadres et un personnel total de 72 personnes, elle représente un répertoire d'artistes de classe mondiale dans la pop, le rock, l'électronique, le hip hop et au-delà pour les tournées et les partenariats de marque. Yucaipa de Ron Burkle était un partenaire minoritaire dans la société.

« Je suis extrêmement fier de réunir Alex, Dave, James, Tom et leur équipe avec toute la force de notre groupe Wasserman Music », a déclaré Casey Wasserman, PDG de Wasserman. « Non seulement ils ont persévéré pendant une pandémie unique, mais ils ont accordé la priorité à leurs clients et à leurs partenariats d'une manière qui est conforme à nos valeurs et à notre engagement envers les talents. Grâce à ce groupe désormais sous une même bannière, nous disposons désormais d'une pratique musicale à l'échelle mondiale véritablement évolutive et fonctionnelle et nous avons hâte de renforcer notre plateforme ensemble. »

« Nous ne pouvions pas être plus heureux d'être de retour sous le même nom que nos partenaires de longue date à Londres », a déclaré Marty Diamond, vice-président exécutif et directeur général de Wasserman Music. « Nous partageons des valeurs communes et un engagement profond envers le développement des artistes, et avec la musique live qui revient en force cette année, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons assurer la santé, le succès et la croissance de la carrière de notre clientèle partout dans le monde. Nous avons persévéré et continué à exceller dans nos efforts à l'échelle mondiale en cette période incroyablement difficile, et nous avons travaillé en étroite collaboration tout au long de cette période pour offrir un service continu à notre clientèle. »

Tom Schroeder, partenaire de Londres, a déclaré : « La pandémie a été incroyablement éprouvante pour l'industrie. Cela nous a véritablement fait regarder tout ce que nous avons accompli et vers où nous allions. Ce que nous avons vu chez Wasserman était cette entreprise très différente des autres – dynamique, rapide, ouverte et honnête. L'engagement de notre personnel était incroyable, et je ne pourrais pas être plus fier et déterminé à poursuivre notre parcours. Casey et son équipe sont les plus ambitieux que nous ayons jamais rencontrés, et leur portée et leur vision sont inspirantes. Nous nous sommes toujours considérés comme l'alternative, et cela convient mieux aujourd'hui que jamais. »

Sam Gores, actionnaire majoritaire de Paradigm Music UK, a déclaré « Les partenaires de la musique britannique sont un groupe exceptionnel, et nous les félicitons pour ce nouveau chapitre. » Paradigm poursuivra sa collaboration avec Wasserman Music à travers la représentation partagée de la clientèle musicale dans le cinéma, la télévision, le théâtre et l'édition.

Wasserman Music a été lancé en avril 2021 avec l'acquisition de l'activité nord-américaine de représentation de musique live de Paradigm. Les cadres passionnés et les entreprenants de Wasserman Music sont des stratèges du développement artistique à long terme qui créent des plateformes mondiales importantes pour les artistes les plus influents du monde. Tirant parti de leur propre expérience et leur expertise, ainsi que des ressources et des liens de la grande famille Wasserman, leur objectif est de transformer et de faire progresser la carrière des artistes.

Le répertoire de Wasserman Music comprend désormais les artistes représentés dans le monde entier tels que Baby Keem, Bastille, Billie Eilish, Brent Faiyaz, Disclosure, Drake, Frank Ocean, Fred Again, Imagine Dragons, Kacey Musgraves, Kenny Chesney, Liam Gallagher, Louis Tomlinson, Normani, ODESZA, Old Dominion, Pharrell, Sia, Skrillex, Sturgill Simpson, SZA, Turnstile, Wet Leg et Zedd, parmi tant d'autres.

Avec la fusion du répertoire de clients britanniques avec Wasserman Music, l'agence gère désormais une représentation internationale à l'extérieur de l'Amérique du Nord pour des artistes comme Bon Iver, FKA twigs, Lewis Capaldi, Liam Payne, Mark Ronson, My Chemical Romance, PinkPantheress, Rag'n'Bone Man, Rita Ora, Robyn, Sean Paul, Shawn Mendes, Take That et X Ambassadors.

L'ajout d'un bureau de Wasserman Music à Londres s'ajoute au réseau inégalé de connexions et d'expertise mondiales de Wasserman, opérant dans plus de 30 bureaux dans 14 pays et sur trois continents. Tout au long de ses 20 ans d'histoire, Wasserman a délibérément et stratégiquement développé sa présence à l'échelle mondiale à travers des acquisitions ciblées et une croissance organique, s'imposant comme l'une des principales entreprises mondiales dans les domaines du conseil en marques et propriétés, de la représentation de talents sportifs et de la représentation d'artistes musicaux.

Wasserman était représenté par McGuireWoods en tant que conseil américain et Clarke Willmott en tant que conseil britannique.

Paradigm était représenté par Venable LLP en tant que conseil américain et Osborne Clarke en tant que conseil britannique.

