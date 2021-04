WatchBox annonce un partenariat avec Langepedia

Mike Manjos, responsable mondial des activités commerciales de WatchBox et principal admirateur de Lange, estime que l'éducation est primordiale pour apprécier pleinement l'héritage horloger de précision de Glashütte. Il partage ses réflexions : « Langepedia est une ressource indispensable pour le collectionneur de montres modernes pour découvrir l'esthétique distincte d'A. Lange & Söhne, son incroyable gamme de calibres, son ingéniosité mécanique et son histoire. Alp partage sa passion et ses connaissances à travers l'objectif d'un collectionneur – un choix parfait pour l'écosystème WatchBox et notre remarquable inventaire A. Lange & Söhne. »

Depuis sa fondation en 2017, WatchBox a fortement investi dans la création d'une division des médias dynamique par l'entremise de laquelle l'entreprise met en œuvre sa stratégie vidéo pour l'éducation, le divertissement et le développement communautaire. Et en tant que plus grand réseau de visionnement vidéo de luxe, WatchBox Studios offre une programmation hebdomadaire, ainsi qu'un dialogue ouvert, des opinions et des débats au sein de l'équipe WatchBox, et des conversations avec des passionnés, des horlogers et des universitaires. Les récents efforts rédactionnels se sont étendus au contenu écrit sous la forme de Our House, une publication numérique conçue pour célébrer l'expérience de la collection de montres. Les styles de contenu objectifs, savants et assimilables de Langepedia compléteront ces initiatives susmentionnées, ajoutant une nouvelle dimension au riche portefeuille de contenu de WatchBox.

Langepedia continuera à fonctionner comme un site Web autonome et un canal de médias sociaux, où Alp a produit des pièces pivotantes comme The Definitive Guide to Lange 1, éclairant les nuances de chaque génération de la montre qui est « le visage de A. Lange & Söhne ». Le nouveau contenu collaboratif et les activations spéciales tireront parti de l'inventaire mondial de WatchBox ainsi que des connaissances approfondies de Langepedia pour informer et éclairer les collectionneurs du monde entier.

Justin Reis, co-fondateur et PDG mondial de WatchBox, explique : « La mission de WatchBox est de constituer la plus grande communauté de collectionneurs de montres passionnés au monde, et nous avons beaucoup appris sur l'intérêt et l'appétit de nos clients pour un contenu de haute qualité au cours de la dernière année. Dans nos bureaux aux États-Unis, en Suisse, à Hong Kong, à Singapour et à Dubaï, A. Lange & Söhne suscitent un vif intérêt, et nous sommes impatients d'élargir notre communauté et de faire porter la voix de WatchBox sur tous les canaux en partenariat avec Langepedia. »

À PROPOS DE WATCHBOX

WatchBox est la plateforme leader mondiale pour l'achat, la vente et l'échange de montres de luxe d'occasion, alimentée par la technologie, l'innovation et une expérience mondiale inégalée sur le marché de la montre haut de gamme. WatchBox propose à la vente un choix incomparable de montres de luxe d'occasion. Son service à la clientèle dédié à la vente et à l'échange des montres est rationalisé et facilement accessible en ligne et hors ligne, avec des showrooms privés et des bureaux d'achat à Philadelphie, à Hong Kong, à Singapour, en Suisse et au Moyen-Orient. Confiance, transparence des prix et authentification sont les principes de base de la plateforme WatchBox où chaque montre est évaluée minutieusement par des maîtres horlogers en interne et assortie d'une garantie internationale de 2 ans. www.thewatchbox.com

