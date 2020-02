Water Street annonce un accord d'investissement dans Solvias

Cette société des soins de santé s'associe à la direction pour faire de Solvias une grande entreprise mondiale de services de laboratoire pharmaceutique

CHICAGO, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement au secteur des soins de santé, a annoncé qu'il avait signé un accord définitif d'investissement dans Solvias AG. Avec son siège dans le hub des biotechnologies de Bâle (Suisse), Solvias est l'une des plus grandes plateformes indépendantes de laboratoire pharmaceutique en Europe. Water Street, qui a à son actif des années d'expérience dans le secteur des services pharmaceutiques, s'associera à l'équipe de direction de l'entreprise pour faire de Solvias une société mondiale de services de laboratoire pharmaceutique de tout premier plan.

Créée en 1999, Solvias collabore depuis très longtemps avec les plus grandes organisations pharmaceutiques dans le monde en vue de mettre au point, de tester et d'analyser toute une série de nouveaux produits. La société s'est développée pour servir une base diverse de plus de 600 entreprises des secteurs des biotechnologies, des dispositifs médicaux, de la cosmétique et des produits pharmaceutiques en élargissant sa plateforme de services d'essai et d'analyse pour prendre en charge les produits biopharmaceutiques et les nouvelles thérapies cellulaires et génétiques. Très reconnue pour son savoir-faire scientifique et ses capacités techniques, Solvias exploite près de 18 580,608 mètres carrés d'espace de laboratoire en Suisse et en France qui sont conformes aux normes les plus strictes du secteur, comme ISO, cGMP et GLP.

« Solvias se distingue en raison de son immense savoir-faire, de la qualité exceptionnelle de son travail et de son attachement à l'innovation permanente dans le but d'aider ses clients qui souhaitent mettre de nouveaux produits sur le marché. Nous sommes très heureux de collaborer avec Karen Huebscher et son équipe de direction afin de continuer d'élargir leur plateforme. Ensemble, nous investirons dans des initiatives organiques et des acquisitions stratégiques qui renforceront les capacités de Solvias dans des domaines nouveaux et complémentaires et accroîtront sa portée géographique à l'échelle mondiale », explique Peter Strothman, partenaire chez Water Street.

Karen Huebscher, PhD, PDG de Solvias, ajoute : « Water Street est le partenaire qu'il nous faut pour nous aider à intensifier notre expansion stratégique. Son équipe dispose d'une très grande connaissance du secteur et d'un réseau de ressources pour faire fond sur nos solides savoir-faire et services afin d'offrir plus de valeur à nos clients et de faire de Solvias un leader mondial à l'avant-garde de notre secteur. »

Le Dr Huebscher et son équipe de direction continueront de diriger Solvias au terme de la transaction, qui doit survenir pendant le deuxième trimestre de cette année. Les conditions financières de l'accord de Water Street avec Solvias ne sont pas communiquées.

À propos de Water Street

Water Street est un investisseur stratégique qui s'intéresse exclusivement aux soins de santé. La société a fait plusieurs fois ses preuves dans la création d'entreprises à la pointe du marché dans des secteurs de croissance incontournables dans les soins de santé. Elle a travaillé avec quelques-unes des plus grandes entreprises au monde sur ses investissements, comme Humana, Johnson & Johnson, Medtronic et Walgreen Co. L'équipe de Water Street réunit des cadres du secteur et des professionnels de l'investissement qui ont à leur actif des dizaines d'années d'expérience dans l'investissement dans des entreprises mondiales des soins dans santé et dans l'exploitation de ces entreprises. La société a son siège à Chicago. Pour de plus amples informations sur Water Street, rendez-vous sur waterstreet.com.

