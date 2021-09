Water Street rondt verkoop van Orgentec Diagnostika af

CHICAGO, 8 september 2021 /PRNewswire/ -- Water Street Healthcare Partners, een strategisch investeerder die zich uitsluitend richt op de gezondheidssector, kondigde vandaag aan dat het de verkoop heeft afgerond van Orgentec Diagnostika, een bedrijf gespecialiseerde in diagnostiek, aan Sebia. Sebia, dan zijn hoofdkantoor in Lisses in Frankrijk heeft, is een toonaangevende leverancier van technologie die wordt gebruikt voor in-vitro diagnostische tests.

Water Street investeerde in 2014 in Orgentec. In de daaropvolgende zeven jaar maakte het zorgbedrijf gebruik van zijn expertise en netwerk van middelen in de diagnostische sector om Orgentec om te vormen tot een van 's werelds toonaangevende leveranciers op het gebied van gespecialiseerde diagnostische oplossingen voor auto-immuun- en infectieziekten. Samen met Orgentec's leiding, aangevoerd door CEO Gary Winer, wist Water Street:

Orgentec's overname van Arotec Diagnostics te faciliteren om toegang te krijgen tot essentiële antigenen die vereist zijn voor auto-immuun testen

het bedrijf met de overname van Corgenix Medical in staat te stellen een belangrijke voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten

het wereldwijde bereik van Orgentec uit te breiden naar klanten in meer dan 100 landen door zijn distributienetwerk uit te breiden en zijn verkoop- en marketingfuncties te verbeteren

te investeren in het optimaliseren van de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten van het bedrijf om zijn portfolio van meer dan 300 tests uit te breiden en zijn volgende generatie diagnostische instrumenten en oplossingen te ontwikkelen

"We zijn verheugd dat onze samenwerking met Orgentec heeft geleid tot het realiseren van ons gezamenlijke doel om het bedrijf uit te bouwen tot een van 's werelds belangrijkste leveranciers op het gebied van gespecialiseerde diagnostiek. Het bedrijf heeft een ongelooflijk positieve invloed door het helpen van zorgverleners bij het identificeren en behandelen van ziekten die tot de moeilijkst te diagnosticeren behoren. We zijn ook blij dat we een uitstekende bestemming voor Orgentec hebben gevonden in Sebia, dat onze en Orgentec's diepe toewijding deelt om de gespecialiseerde diagnostiek te bevorderen", aldus Robert Womsley, partner va, Water Street.

Water Street heeft meer dan 100 investeringen en strategische overnames afgerond om meer dan 30 toonaangevende bedrijven op te bouwen in de biowetenschappen, medische producten en diagnostiek en gezondheidsdienstverlening. Binnen de diagnostische sector werkt Water Street samen met oprichters en eigenaren bij het opbouwen van vooraanstaande bedrijven die gespecialiseerd zijn in anatomische pathologiediensten, laboratoriumtests en diagnostische apparaten en oplossingen binnen cruciale therapeutische gebieden.

Over Water Street

Water Street is een strategisch investeerder die zich uitsluitend richt op de gezondheidszorg. Het bedrijf heeft een indrukwekkende staat van dienst in het opbouwen van toonaangevende bedrijven in belangrijke groeisectoren binnen de gezondheidszorg. Het heeft met enkele van 's werelds toonaangevende bedrijven aan zijn investeringen samengewerkt, waaronder Humana, Johnson & Johnson, Medtronic en Walgreen Co. Water Street's team bestaat uit leidinggevenden binnen de sector en investeringsprofessionals met tientallen jaren ervaring als het gaat om het investeren in en het exploiteren van mondiale gezondheidszorgbedrijven. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Chicago.

SOURCE Water Street Healthcare Partners