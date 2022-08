Waterfall Asset Management établit sa présence en Asie-Pacifique avec un bureau à Hong Kong et l'embauche d'un cadre supérieur

Alistair Ho, professionnel du crédit expérimenté, élargira les activités d'investissement de Waterfall en Asie-Pacifique

NEW YORK, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Waterfall Asset Management, un gestionnaire d'actifs alternatifs, a annoncé aujourd'hui l'établissement de son bureau à Hong Kong dans le but de renforcer ses capacités dans la région de l'Asie-Pacifique (APAC). Alistair Ho, qui a récemment rejoint l'entreprise en tant que directeur général et chef, Asie-Pacifique, possède plus de 18 ans d'expérience dans les marchés du crédit de la région et dirigera le bureau.

Le bureau de Waterfall à Hong Kong se concentrera sur l'identification des possibilités de tirer parti des capacités différenciées de l'entreprise sur les marchés structurés et titrisés pour fournir des solutions de dette privée aux institutions financières non bancaires de la région APAC, aux entreprises du marché intermédiaire et aux emprunteurs liés à l'immobilier.

Jack Ross et Tom Capasse, cofondateurs et associés directeurs de Waterfall, ont déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance mondiale en établissant une présence physique en Asie. Il y a d'énormes possibilités d'offre de dette privée et de financement opportuniste dans toute la région, en particulier en raison de la croissance du marché intermédiaire et des changements réglementaires. De plus, grâce à notre grande expertise et à notre capacité de concevoir des solutions de capital souples, nous croyons avoir des avantages concurrentiels considérables alors que nous saisissons cette occasion au nom de nos investisseurs. »

M. Ho rejoint Waterfall après avoir dirigé Natixis Investment Managers International Hong Kong Limited. Après avoir commencé sa carrière au sein du groupe des produits de crédit structurés à Citigroup, à New York, il a occupé des postes de direction dans les bureaux de la région dAPAC pour Ostrum Asset Management, Mizuho Securities Asia Limited, Credit Suisse et Citigroup. M. Ho est titulaire d'une maîtrise en économie et d'un baccalauréat en économie et en finances de l'Université McGill, ainsi que d'une maîtrise en finance quantitative de l'Université de Waterloo. Il est actuellement membre du conseil d'administration de la Hong Kong International School. M. Ho relèvera de Patrick Lo, associé et chef, Affaires internationales, Waterfall.

M. Lo a déclaré : « Alistair apporte près de deux décennies d'expérience en matière de direction et d'investissement dans les transactions financières structurées dans la région de l'Asie-Pacifique et nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'entreprise. Son expertise et ses relations seront utiles dès maintenant à notre entreprise, et sa passion pour l'investissement et la collaboration avec des collègues et des contreparties dans la création de solutions adaptées aux besoins financiers complexes en font un candidat idéal pour la culture et la mission de notre entreprise. »

Le bureau de Waterfall à Hong Kong est le quatrième bureau de l'entreprise à l'échelle mondiale. Son siège social se trouve à New York et elle exerce également ses activités à Londres et à Dublin.

