Waterfall Asset Management vestigt aanwezigheid in Azië-Stille Oceaan met kantoor in Hongkong en indiensttreding

Ervaren professional op kredietgebied Alistair Ho gaat de activiteiten van de APAC-investerinen van Waterfall uitbreiden

NEW YORK, 11 augustus 2022 /PRNewswire/-- Waterfall Asset Management, een alternatieve vermogensbeheerder, heeft vandaag de vestiging aangekondigd van zijn kantoor in Hong Kong om zijn mogelijkheden in de regio Azië-Stille Oceaan te verbeteren. Alistair Ho, die onlangs toetrad tot het bedrijf als Managing Director en Head of Asia-Pacific ("APAC"), heeft meer dan 18 jaar ervaring op de kredietmarkten in de regio, zal het kantoor leiden.

Het kantoor van Waterfall in Hong Kong zal zich richten op het identificeren van mogelijkheden om de gedifferentieerde mogelijkheden van het bedrijf op gestructureerde en gesecuritiseerde markten te benutten om oplossingen te bieden voor de particuliere schuld van APAC, niet-bancaire financiële instellingen, middenmarktbedrijven en aan onroerend goed gelieerde kredietnemers.

Waterfall-medeoprichters en Managing Partners Jack Ross en Tom Capasse zeiden: "We zijn verheugd om onze wereldwijde groei te kunnen voortzetten door een fysieke aanwezigheid in Azië op te bouwen. Er is een enorme kans voor onderhandse leningen en opportunistische financiering in de hele regio, vooral met de groeiende middenmarkt en de veranderingen in de regelgeving. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat wij met onze diepgaande expertise en ons vermogen om flexibele kapitaaloplossingen te ontwikkelen, aanzienlijke concurrentievoordelen hebben wanneer wij namens onze beleggers die opportuniteit nastreven".

Ho komt bij Waterfall na eerder leiding te hebben gegeven aan Natixis Investment Managers International Hong Kong Limited. Daarvoor bekleedde hij zijn hoogste functies in APAC-kantoren voor Ostrum Asset Management, Mizuho Securities Asia Limited, Credit Suisse en Citigroup, na zijn carrière in de Structured Credit Products Group van Citigroup in New York. Ho behaalde een master in economie en een bachelor in economie en financiën aan de McGill University, en een master in kwantitatieve financiën aan de University of Waterloo. Op dit moment is hij lid van de Raad van Bestuur van de Hong Kong International School. Ho zal binnen Waterfall rapporteren aan Patrick Lo, Partner en Head of International.

Lo zei: "Alistair heeft bijna twintig jaar ervaring in het leiden van en investeren in gestructureerde financiële transacties in de APAC-regio en we zijn blij hem te mogen verwelkomen in het bedrijf. Zijn expertise en relaties zullen van onmiddellijke waarde zijn voor onze onderneming en zijn passie voor beleggen en het werken met collega's en tegenpartijen aan op maat gemaakte oplossingen voor complexe financiële behoeften maken dat hij uitstekend past in de cultuur en missie van onze onderneming."

Het kantoor van Waterfall in Hong Kong is het vierde wereldwijde kantoor van het bedrijf, met het hoofdkantoor in New York en activiteiten in Londen en Dublin.

Over Waterfall Asset Management

Waterfall Asset Management is een in New York gevestigde beleggingsmanager die zich richt op gestructureerde producten en private equity-investeringen. Het bedrijf, dat in 2005 is opgericht, heeft een gedifferentieerde, relatieve waardebenadering tot investeren en een uitgebreide op activa gebaseerde kredietexpertise waarmee het zijn klanten overtuigende beleggingsoplossingen kan bieden. Op 30 April 2022 beheerde Waterfall $ 10.65B in AUM. Waterfall is ook de externe manager van Ready Capital Corporation (NYSE: RC), een multistrategisch vastgoedfinancieringsbedrijf en kredietverstrekker voor het midden- en kleinbedrijf.

