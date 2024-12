Waters Corporation zum vierten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability Index aufgenommen

MILFORD, Massachusetts, 24. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Wie Waters Corporation (NYSE: WAT) mitteilte, ist das Unternehmen aufgrund seiner unternehmensweiten Nachhaltigkeitspraktiken im vierten Jahr in Folge in den Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI North America) aufgenommen worden. Der DJSI stützt sich auf die jährliche Bewertung durch das S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).

„Wir sind sehr erfreut, dass Waters erneut in den DJSI aufgenommen wurde. Dies würdigt unsere kontinuierlichen Fortschritte bei unserem Engagement für mehr Nachhaltigkeit. Im Jahr 2023 haben wir unser Ziel der Treibhausgasreduzierung zwei Jahre früher als geplant erreicht und bedeutende Fortschritte bei der Förderung der MINT-Bildung erzielt", berichtet Dr. Udit Batra, President und CEO bei der Waters Corporation. „Wir fühlen uns geehrt durch die Aufnahme von Waters in den DJSI. Dies untermauert unsere kontinuierlichen Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit und eine Positionierung, die den Branchendurchschnitt in allen Nachhaltigkeitskategorien übertrifft."

Erst kürzlich hat Waters in seinem Report 2024 seine Fortschritte bei der Minderung seiner Umweltauswirkungen, bei Stärkung der Repräsentativität der Gesellschaft, in der wir leben, und der weiteren Verbesserung des langfristigen Stakeholder Value durch gute Unternehmensführung und wirksame Kontrolle dargestellt. Zudem hat sich Waters dazu verpflichtet, wissenschaftlich fundierte Emissionsreduktionsziele festzulegen, die sich an den Kriterien der Science Based Targets Initiative (SBTi) für das 1,5°-C-Ziel orientieren.

Das Unternehmen bekräftigt immer wieder seinen Einsatz für eine bessere Welt, indem es in Initiativen investiert, die seinen ökologischen Fußabdruck verringern und die Kommunen, in denen es tätig ist, positiv beeinflussen. Nach dem Bau der ersten und einzigen LEED-zertifizierten Produktionsstätte für Chemikalien in Massachusetts im Jahr 2022 hat das Unternehmen zuletzt eine 4.200 Quadratmeter große Produktionsstätte im Longbridge Business Park in den West Midlands, Großbritannien, eröffnet. Das Gebäude wurde nach dem BREEAM-Standard „Very Good" errichtet und erhielt die Energieausweisbewertung „A".

Der DJSI basiert auf einer jährlichen Bewertung der Nachhaltigkeitspraktiken auf Basis des S&P Global CSA, der mehr als 13.000 Unternehmen aus der ganzen Welt anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet, die sowohl branchenspezifisch als auch finanziell relevant sind.

Waters Corporation (NYSE: WAT), ein weltweit führender Anbieter von Analyseinstrumenten und -software, leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit in den Bereichen Chromatographie, Massenspektrometrie und Thermoanalyse für die Bio-, Werkstoff-, Lebensmittel- und Umweltwissenschaften. Mit rund 7.500 Mitarbeitenden rund um den Globus ist Waters in 35 Ländern unmittelbar tätig. Das Unternehmen betreibt 15 Produktionsstätten und bietet seine Produkte in mehr als 100 Ländern an.

Waters ist eine Marke der Waters Technologies Corporation.

