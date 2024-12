Waters Corporation intègre l'indice Dow Jones Sustainability pour la quatrième année consécutive

MILFORD, Massachusetts, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (NYSE: WAT) a annoncé son entrée dans l'indice Dow Jones Sustainability North America (DJSI North America) pour la quatrième année consécutive, en raison de la solidité de ses pratiques en matière de développement durable à l'échelle de l'entreprise. Le DJSI s'appuie sur l'évaluation annuelle du S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA).

« Nous sommes heureux que Waters ait une fois de plus été incluse au DJSI pour les progrès continus réalisés dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable. En 2023, , nous avons atteint notre objectif de réduction des gaz à effet de serre avec deux ans d'avance et nous avons fait des progrès significatifs en matière d'éducation STEM », a déclaré le Dr Udit Batra, président-directeur général de Waters Corporation. « Nous sommes honorés par l'inclusion de Waters dans le DJSI, qui souligne notre engagement fort en faveur du développement durable et un classement qui dépasse les moyennes de l'industrie dans toutes les catégories de développement durable ».

Waters a récemment souligné ses progrès en matière de réduction de son impact environnemental, de représentativité de la société dans laquelle nous vivons et d'amélioration de la valeur à long terme pour les parties prenantes grâce à une bonne gouvernance et à un contrôle efficace dans son rapport 2024. Waters s'est également engagée à fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science et alignés sur les critères de l'initiative Science Based Targets (SBTi) pour un avenir à 1,5°C.

L'entreprise réitère en permanence son engagement à améliorer le monde en investissant dans des initiatives qui réduisent l'empreinte environnementale globale et ont un impact positif sur les communautés au sein desquelles elle travaille. Après avoir construit la première et unique usine de fabrication de produits chimiques certifiée LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dans le Massachusetts en 2022, l'entreprise a récemment ouvert une usine de fabrication de 4 200 mètres carrés dans le parc d'activités de Longbridge, dans les West Midlands, au Royaume-Uni. Le bâtiment a été construit conformément à la norme BREEAM Very Good et a obtenu un certificat de performance énergétique de « A ».

Le DJSI est basé sur une évaluation annuelle des pratiques de développement durable par l'intermédiaire du S&P Global CSA, qui couvre plus de 13 000 entreprises du monde entier évaluées sur des critères de développement durable qui sont à la fois spécifiques au secteur et financièrement significatifs.

À propos de Waters (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE: WAT), leader mondial en matière d'instruments et de logiciels d'analyse, est à l'origine d'innovations dans les domaines de la chromatographie, de la spectrométrie de masse et de l'analyse thermique au service des sciences de la vie, des matériaux, de l'alimentation et de l'environnement depuis plus de 65 ans. Avec environ 7 500 employés dans le monde, Waters opère directement dans 35 pays, dont 15 sites de production, et ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters est une marque déposée de Waters Technologies Corporation.

