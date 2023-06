Waters et Sartorius élargissent le champ de leur collaboration afin d'offrir une bioanalyse complète pour la fabrication en aval de produits biologiques

Résumé de l'article :

Intégration de la chromatographie multicolonnes à l'échelle des procédés de Sartorius à la technologie analytique des procédés de Waters afin de fournir des données analytiques solides pour la biofabrication en aval d'AcM, de protéines recombinantes, de vaccins et d'autres produits biologiques.

Cette solution intégrée permet d'obtenir des données analytiques essentielles en quelques jours, plutôt qu'en quelques semaines, et de réduire les déchets et les coûts de production des médicaments.

Les scientifiques spécialisés dans les bioprocédés seront en mesure de vérifier la qualité des produits au plus près des procédés, ce qui permettra de gagner des semaines sur le temps de production.i

MILFORD, Massachusetts et GOETTINGEN, Allemagne, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (NYSE : WAT) et Sartorius ont annoncé avoir mis en place une nouvelle collaboration visant à développer des solutions analytiques intégrées pour la fabrication biologique en aval, élargissant ainsi leur accord conjoint commencé avec l'analyse des bioprocédés en amont. Les intégrations logicielles et matérielles entre le système d'analyse des procédés PATROL™ UltraPerformance Liquid Chromatography

(UPLC™) de Waters™ et la plateforme de chromatographie multicolonnes Resolute® BioSMB™ de Sartorius™ permettront aux ingénieurs en bioprocédés d'accéder à des données analytiques plus complètes pour la fabrication par lots et en continu en aval, ce qui améliorera les rendements tout en réduisant les déchets et les coûts de la fabrication biologique.

« Depuis le début de notre collaboration avec Sartorius, nous nous efforçons d'offrir aux ingénieurs en bioprocédés un accès plus rapide et plus direct aux informations essentielles sur les éléments qualitatifs de leurs produits pharmaceutiques, afin d'améliorer les rendements de production et de mettre plus rapidement les médicaments à la disposition des patients », déclare Jon Pratt, vice-président principal de Waters Division. « Compte tenu de la réaction positive des clients à nos efforts de collaboration dans le domaine de l'analyse des bioprocédés en amont, nous pensons qu'il est extrêmement avantageux de combiner le système d'analyse des procédés PATROL et le système BioSMB de Sartorius afin de fournir des analyses opportunes au point de décision pour la biofabrication en aval d'anticorps monoclonaux, de protéines recombinantes, de vaccins et de thérapies géniques AAV ».

« Maintenant que la fabrication intensive et en continu de produits biologiques devient une réalité, il est de plus en plus nécessaire de disposer de mesures analytiques en temps réel », déclare René Fáber, responsable de la division Bioprocess Solutions de Sartorius. « La combinaison des technologies de Sartorius et de Waters présente l'avantage de fournir des analyses fondamentales là où elles sont nécessaires et de permettre aux ingénieurs en bioprocédés de mieux comprendre les procédés de fabrication en aval et leurs effets sur la qualité des produits pharmaceutiques. Nous pensons que cette approche peut avoir un impact significatif sur les coûts de production des médicaments dans la mesure où elle permet d'augmenter les rendements et de réduire les déchets. »

L'échantillonnage en cours de fabrication et l'analyse de médicaments biologiques envoyés à un laboratoire central peuvent prendre des semaines avant que les résultats des contrôles de qualité nécessaires ne soient disponibles. Waters et Sartorius ont montré comment les scientifiques spécialisés en bioprocédés peuvent rationaliser ces analyses, de sorte que les tests de qualité des produits portant sur la protéine A, l'agrégation et les variantes de charge soient effectués plus près des procédés, ce qui permet de gagner des semaines sur le temps de production. Cela a un impact positif sur le rendement total du procédé et sur la qualité du produit, car le fonctionnement de chaque unité en aval peut être optimisé beaucoup plus facilement et des mesures correctives peuvent être prises beaucoup plus rapidement.

À propos de Sartorius ( www.Sartorius.com )

Le Groupe Sartorius est un partenaire international de premier plan de la recherche en sciences de la vie et de l'industrie biopharmaceutique. Avec des instruments et des consommables de laboratoire innovants, la division du groupe Lab Products and Services s'applique à répondre aux besoins des laboratoires de recherche et de contrôle qualité des entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques ainsi que des instituts de recherche universitaires. La division Bioprocess Solutions, avec son large portefeuille de produits axés sur des solutions à usage unique, aide ses clients à fabriquer des biomédicaments et des vaccins de manière sûre, rapide et rentable. L'entreprise, dont le siège est situé à Göttingen, en Allemagne, jouit d'une forte présence internationale avec une soixantaine de sites de production et de vente dans le monde entier. Sartorius affiche une croissance organique significative et élargit régulièrement son portefeuille grâce à l'acquisition de technologies complémentaires.. Au cours de l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires d'environ 4,2 milliards d'euros. À la fin de2022, environ 16 000 employés travaillaient pour des clients à travers le monde.

À propos de Waters Corporation ( www.waters.com )

Waters Corporation (NYSE : WAT), un leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est un pionnier dans le domaine des innovations en chromatographie, spectrométrie de masse et analyse thermique, au service des secteurs des sciences de la vie, des matériaux et de l'agroalimentaire depuis plus de 60 ans. Waters, qui emploie plus de 8 200 personnes dans le monde et opère directement dans plus de 35 pays, compte 14 usines de fabrication. Ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters, UPLC et PATROL sont des marques de commercie de Waters Corporation. Sartorius, Resolute et BioSMB sont des marques de commerce de Sartorius AG et/ou de ses entreprises affiliées.

