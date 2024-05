Watlow® annonce le lancement d'un nouveau programme de distributeurs principaux en Europe

ST. LOUIS, Mo., 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- Watlow®, l'un des principaux fournisseurs de technologies industrielles et de systèmes thermiques, est heureux d'annoncer le lancement de son nouveau programme de distributeurs principaux en Europe. Ce programme permettra aux clients de bénéficier d'une assistance améliorée et d'un accès plus facile à l'ensemble de la gamme de produits et de solutions.

Le programme des distributeurs principaux sera offert par le biais d'un réseau de distributeurs qualifiés qui ont chacun établi une forte présence locale en offrant aux clients l'assistance exceptionnelle qu'ils ont le droit d'attendre de Watlow. Le programme est essentiel à la stratégie de commercialisation de l'entreprise pour les clients européens indirects.

Pour répondre aux conditions de distributeur principal Watlow, chaque entreprise doit démontrer sa capacité à investir continuellement et à développer son organisation, ainsi qu'à respecter les exigences strictes de Watlow en matière de service et d'assistance pour ses gammes de produits Eurotherm et Watlow. Un nouveau logo à destination des distributeurs principaux certifiés a été développé pour que ces partenaires clés puissent faire des affaires au nom de Watlow.

Watlow disposera d'un distributeur principal par pays qui sera le principal distributeur en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. D'autres distributeurs principaux pourront être ajoutés ultérieurement à mesure que l'activité se développera en Europe. Chaque distributeur principal aura la responsabilité de gérer ses propres activités ainsi qu'un réseau étendu de distributeurs agréés sur ses marchés respectifs. Les distributeurs agréés aideront les distributeurs principaux à répondre à d'autres besoins localisés et uniques à mesure qu'ils se présenteront.

Le premier marché où le programme Prime sera introduit est le Royaume-Uni, et Watlow a choisi Electroserv comme distributeur principal dans cet important marché. Le site Web de l'entreprise, qui propose actuellement la gamme de produits d'Eurotherm, est en cours de développement pour fournir également un accès aux offres de Watlow.

Au cours des prochains mois, l'entreprise transférera un nombre important de clients et de distributeurs basés au Royaume-Uni à Electroserv et travaillera avec les groupes concernés au sein de Watlow pour communiquer avec les clients afin d'assurer une transition en douceur et d'éviter toute perturbation des activités.

« Le partenariat entre Watlow et Electroserv est un grand pas en avant pour nos activités indirectes en Europe, car il offre une meilleure expérience client et un accès à plus de ressources de vente et d'assistance », a déclaré Steve France, directeur des ventes indirectes de Watlow en Europe.

À propos de Watlow

Watlow est une société technologique industrielle mondiale qui utilise son expertise d'ingénierie de classe mondiale, ses systèmes thermiques avancés et son excellence en matière de fabrication pour fournir un large éventail de technologies de contrôle de la température, de contrôle de la puissance, de chauffage et de plateformes de détection de la température. Watlow apporte son expérience à un large éventail d'industries, notamment le traitement des semi-conducteurs, les chambres environnementales, les processus énergétiques, les émissions de diesel, les équipements médicaux et de restauration.

Depuis 1922, Watlow s'est développé en termes de capacité de produits, d'expérience du marché et de portée mondiale. L'entreprise détient plus de 1 100 brevets et emploie plus de 4 200 collaborateurs qui travaillent dans 11 installations de fabrication et neuf centres de technologie et de développement aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Asie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2404018/Watlow_Logo.jpg