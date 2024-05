Watlow® kündigt den Start eines neuen Hauptvertriebspartnerprogramms in ganz Europa an

ST. LOUIS, Mo., 3. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Watlow®, ein führender Anbieter von industrieller Technologie und thermischen Systemen, freut sich, den Start seines neuen Prime Distributor Programms in Europa bekannt zu geben. Dieses Programm bietet den Kunden einen verbesserten Support und einen einfacheren Zugang zur gesamten Produkt- und Lösungspalette.

Das Prime-Distributor-Programm wird über ein Netzwerk von gut qualifizierten Distributoren angeboten, die alle eine starke lokale Präsenz aufgebaut haben, indem sie den Kunden die großartige Unterstützung bieten, die sie von Watlow erwarten. Das Programm ist ein wesentlicher Bestandteil der Go-to-Market-Strategie des Unternehmens für indirekte europäische Kunden.

Um sich als Watlow Prime Distributor zu qualifizieren, muss jedes Unternehmen die Fähigkeit nachweisen, kontinuierlich zu investieren und seine Organisation zu erweitern sowie Watlows strenge Anforderungen an Service und Support für seine Eurotherm- und Watlow-Produktlinien einzuhalten. Ein neues Logo, das einen zertifizierten Prime-Distributor kennzeichnet, wurde für diese wichtigen Partner entwickelt, um Geschäfte im Namen von Watlow zu tätigen.

Watlow wird einen Hauptvertriebshändler pro Land haben, der der Hauptvertriebshändler in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien sein wird. Weitere Hauptvertriebshändler können später hinzugefügt werden, wenn das Unternehmen weiter in Europa expandiert. Jeder Hauptvertriebshändler (Prime) wird die Hauptverantwortung für die Verwaltung seines eigenen Geschäfts sowie eines ausgedehnten Netzes von Endorsed Distributors in seinen jeweiligen Märkten tragen. Endorsed Distributors unterstützen Primes bei anderen lokalen und speziellen Bedürfnissen, wenn diese entstehen.

Der erste Markt, auf dem das Prime-Programm eingeführt wird, ist Großbritannien, und Watlow hat Electroserv als Prime-Distributor für diesen wichtigen Markt ausgewählt. Die Website des Unternehmens, die derzeit die Produktlinie von Eurotherm anbietet, wird derzeit weiterentwickelt, um auch Zugang zu den Angeboten von Watlow zu bieten.

In den kommenden Monaten wird das Unternehmen eine beträchtliche Anzahl von in Großbritannien ansässigen Kunden und Händlern zu Electroserv transferieren und mit den relevanten Gruppen innerhalb von Watlow zusammenarbeiten, um mit den Kunden zu kommunizieren, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und jegliche Unterbrechung der Geschäftstätigkeit zu vermeiden.

„Die Partnerschaft von Watlow und Electroserv ist ein großer Schritt vorwärts für unser indirektes Geschäft in ganz Europa und bietet eine bessere Kundenerfahrung sowie Zugang zu mehr Vertriebs- und Support-Ressourcen", sagte Steve France, Watlows indirekter Vertriebsleiter in Europa.

Informationen zu Watlow

Watlow ist ein globales Industrietechnologieunternehmen, das sein erstklassiges technisches Fachwissen, seine fortschrittlichen thermischen Systeme und seine herausragenden Produktionsleistungen einsetzt, um eine breite Palette von Temperaturregelungs-, Leistungsregelungs-, Heiztechnologien und Temperaturmessplattformen anzubieten. Watlow bringt seine Erfahrung in einem breiten Querschnitt von Industrien ein, einschließlich Halbleiterverarbeitung, Umweltkammern, Energieprozesse, Dieselemissionen, medizinische und Lebensmittelausrüstungen.

Seit 1922 ist Watlow in Bezug auf Produktfähigkeit, Markterfahrung und globale Reichweite gewachsen. Das Unternehmen hält mehr als 1.100 Patente und beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiter in 11 Produktionsstätten und neun Technologie- und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa und Asien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2404018/Watlow_Logo.jpg