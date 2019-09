Wave Financial lança o primeiro fundo de rendimento de Bitcoin do mundo: Wave BTC Income & Growth Digital Fund

LOS ANGELES, 19 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Wave Financial LLC (Wave), uma das principais empresas de gerenciamento de ativos com foco em ativos digitais, anunciou hoje o lançamento da Wave BTC Income & Growth Digital Fund, Ltd, o primeiro fundo de rendimento de derivativos de criptografia do mercado.

A Wave BTC Income & Growth Digital Fund é um fundo das Ilhas Virgens Britânicas que trabalha com Bitcoin (BTC). O objetivo do investimento é gerar rendimentos ao vender opções negociáveis do BTC contido no Fundo. O Fundo acredita que as vendas dessas opções gerarão prêmios atrativos devido à grande volatilidade do BTC, que deve fornecer um fluxo de renda que pode ser pago mensalmente.

O objetivo do Fundo é distribuir um dividendo de 1,5% do valor patrimonial líquido ao mês que, se alcançado, resultaria em um rendimento anual previsto de 18%. O excesso de prêmio acima do rendimento alvo, menos uma taxa de desempenho, seria creditado de volta ao Fundo para adquirir mais BTC, contribuindo para o aumento do valor patrimonial líquido. O Fundo pode gerar esse prêmio vendendo opções negociáveis com valores mais altos que o preço atual, o que também permite que os investidores vejam as potenciais vantagens do BTC. A Fidelity Digital Assets se encarregará da custódia do BTC do Fundo.

"Para investidores de alto patrimônio líquido, o gosto por produtos de rendimento inovador com potencial positivo é grande. Esse produto monetiza a alta volatilidade do BTC para fornecer rendimentos, independente da taxa de juros do momento, ao mesmo tempo que mantém as vantagens existentes", afirmou Benjamin Tsai, presidente da Wave.

Para os investidores interessados, a Wave BTC Income & Growth Digital Fund lançará tokens do Fundo com base em tecnologias de criptografia similares àquelas usadas para criar e transferir determinadas moedas virtuais. A Wave acredita que os tokens poderão ser negociados em sistemas de negociação alternativos no futuro.

"A missão da Wave é oferecer aos investidores um acesso diversificado aos ativos de criptografia", afirmou David Siemer, CEO da Wave. "Essa é uma maneira alternativa de manter o acesso ao BTC."

Os potenciais investidores devem se lembrar de que um investimento em fundos/tokens envolve alto risco. Leia o memorando de colocação privada com atenção para tomar conhecimento dos riscos mais significativos de um investimento desse tipo.

Um investimento em fundos/tokens deve ser feito apenas por investidores sofisticados com experiência em investir em fundos privados utilizando as estratégias do Fundo, familiarizados com investimentos e negociações de ativos de criptografia e capazes de suportar a perda de todo seu investimento em fundos/tokens.

O Fundo venderá fundos/tokens apenas fora dos Estados Unidos para pessoas que não sejam cidadãs dos EUA, em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou, dentro dos Estados Unidos, apenas a "investidores credenciados" segundo a definição prevista da Regra 501(a) do Regulamento D da Lei de Valores Mobiliários, nos termos de uma isenção de registro prevista na Regra 506(c) do Regulamento D. O fundo/token só está disponível para compra por meio do Fundo ou de corretores vinculados à Wave em nome do Fundo. Para obter mais informações, entre em contato pelo e-mail operations@wavegp.com.

A oferta e venda dos tokens do Fundo, o Fundo e seus administradores não estão nem serão registrados na Comissão de Valores Mobiliários e não estão sujeitos a divulgação e outras exigências das leis federais de valores mobiliários dos EUA; portanto, os investidores não poderão se beneficiar da proteção dessas leis. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de compra de nenhum valor imobiliário nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. As ofertas de venda dos tokens do Fundo são feitas apenas da maneira estabelecida no memorando de colocação privada do Fundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas". As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "iria", "deveria", "espera", "prevê" e expressões similares. As declarações prospectivas não se baseiam em fatos históricos nem representam garantia de desempenho futuro. Elas baseiam-se apenas em nossas crenças, expectativas e suposições atuais sobre o futuro dos nossos negócios, planos e estratégias futuros, projeções, eventos e tendências previstos, a economia e outras condições futuras. Como as declarações prospectivas referem-se a eventos futuros, estão sujeitas a incertezas, riscos e mudanças inerentes a circunstâncias difíceis de prever, muitas delas fora do nosso controle. Os resultados reais e nossa condição financeira podem ser substancialmente diferentes daqueles indicados nas declarações prospectivas. Portanto, não deposite confiança excessiva nas declarações prospectivas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais e a condição financeira sejam substancialmente diferentes dos indicados nestas declarações prospectivas incluem, entre outros, mudanças na economia mundial e dos EUA e, em particular, os mercados financeiro e monetário de todo o mundo.

As declarações prospectivas incluídas neste comunicado à imprensa são válidas a partir da data deste comunicado e, salvo o previsto nas leis de valores mobiliários federais, o Fundo não tem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva para que reflita eventos ou circunstâncias subsequentes.

Sobre a Wave

A Wave Financial oferece assessoria a investimentos e gerenciamento de ativos com foco no ecossistema de ativos digitais, que cresce em ritmo acelerado. Liderado por investidores veteranos em capital de risco, commodities e campos de ativos alternativos, a Wave oferece aos investidores institucionais e credenciados uma ponte entre a gestão de ativos tradicional e o futuro das finanças.

A Wave Financial é uma consultora de investimentos registrada (CRD#292343) na Califórnia que fornece serviços de gestão de tesouraria e consultoria a investidores e empresas do ecossistema de ativos digitais.

