Wave Financial lanza el primer fondo del mundo de bitcóin con rendimiento: Wave BTC Income & Growth Digital Fund

LOS ÁNGELES, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Wave Financial LLC (Wave), una empresa líder en administración de activos focalizada en activos digitales, anunció hoy que ha lanzado Wave BTC Income & Growth Digital Fund, Ltd, el primer fondo de rendimiento del mercado basado en criptoderivadas.

Wave BTC Income & Growth Digital Fund es un fondo constituido en las Islas Vírgenes Británicas propietario de bitcoines (BTC). El objetivo de inversión es generar rendimiento vendiendo opciones de compra en BTC de propiedad del Fondo. El Fondo espera que dichas opciones de venta generen atractivas primas debido a la alta volatilidad del BTC, lo que debería brindar un flujo de ingreso que puede ser desembolsado mensualmente.

El Fondo tiene como objetivo distribuir un dividendo del 1,5% de NAV por mes que, en caso de lograrse, daría un rendimiento anual objetivo del 18%. La prima por sobre el rendimiento objetivo, menos una comisión por desempeño, se acreditaría de nuevo al Fondo para comprar más BTC, lo que contribuiría al crecimiento de NAV. El Fondo generaría esta prima mediante la venta de opciones de compra con precios en ejercicio superiores al precio actual, lo que también deja espacio para que los inversores capturen potenciales ganancias de BTC. Fidelity Digital Assets proveerá la custodia para los BTC del Fondo.

"En el caso de los inversores de alto patrimonio neto, el apetito por un producto de rendimiento innovador con potencial de crecimiento es fuerte. Este producto monetiza una mayor volatilidad del BTC para ofrecer rendimiento, independientemente del entorno de las tasas de interés, y, a la vez, manteniendo cierta exposición al alza", dijo Benjamin Tsai, presidente de Wave.

Para los inversores que estén interesados, Wave BTC Income & Growth Digital Fund emitirá tokens del Fondo basados en tecnologías criptográficas similares a las utilizadas para la creación y transferencia de determinadas monedas virtuales. Wave anticipa que los tokens podrán ser negociados en sistemas de operación alternativos en fecha posterior.

"La misión de Wave es proporcionar a los inversores una exposición diversificada a los criptoactivos", dijo David Siemer, CEO de Wave. "Esta es una forma alternativa de mantener la exposición a BTC".

Los inversores potenciales deben ser conscientes de que una inversión en Fondo/tokens implica un alto grado de riesgo. Lea atentamente el memorando de colocación privada para acceder a un análisis de los riesgos más significativos de dicha inversión.

Una inversión en Fondo/tokens es adecuada solamente para inversores sofisticados con experiencia en invertir en fondos privados que emplean las estrategias del Fondo, están familiarizados con la inversión y operación de criptoactivos y pueden soportar la pérdida de toda su inversión en Fondo/tokens.

El Fondo venderá Fondo/tokens solo fuera de Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S en virtud de la Ley de Títulos Valores de 1933 o, dentro de Estados Unidos, solo a "inversores acreditados" en el sentido de la Regla 501(a) de la Regulación D en virtud de la Ley de Títulos Valores, en conformidad con una exención del registro estipulada por la Regla 506 (c) de la Regulación D. El Fondo y los tokens solo están disponibles para su compra a través del Fondo o corredores/dealers contratados por Wave en nombre del Fondo. Si desea información adicional, sírvase contactar a operations@wavegp.com.

La oferta y venta de los tokens del Fondo, el Fondo y sus gerentes no están registrados (ni lo estarán) en la Comisión de Bolsa y Valores, y no están sujetos a divulgación y otros requisitos determinados exigidos por las leyes federales de Estados Unidos en materia de títulos valores, y los inversores, por lo tanto, no tendrán el beneficio de dichas leyes. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de vender ni un pedido de una oferta de comprar títulos valores en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción. Las ofertas para vender los tokens del Fondo se realizan únicamente de conformidad con el memorando de colocación privada del Fondo.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro". Las declaraciones a futuro se pueden identificar con palabras como, "debería", "esperar", "anticipar", expresiones similares y oraciones en condicional. Las declaraciones a futuro no son ni hechos históricos ni garantías de rendimiento futuro. En cambio, se basan únicamente en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales con respecto al futuro de nuestro negocio, nuestros planes y estrategias futuras, proyecciones, eventos y tendencias anticipadas, la economía y otras condiciones futuras. Debido a que las declaraciones a futuro se relacionan con el futuro, están sujetas a incertidumbres inherentes, riesgos y cambios en circunstancias que son difíciles de predecir y muchas de las cuales están fuera de nuestro control. Nuestros resultados reales y la situación financiera pueden diferir sustancialmente de los indicados en las declaraciones a futuro. Por lo tanto, no se debe depender de ninguna de estas declaraciones a futuro. Entre los factores importantes que podrían determinar que nuestros resultados reales y nuestra situación financiera difirieran sustancialmente de los indicados en las declaraciones a futuro, se incluyen, entre otros, los cambios en la situación de la economía de EE. UU. y del mundo, y, en particular, las divisas globales y los mercados financieros.

Las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado de prensa hacen exclusiva referencia a la fecha de este comunicado, y salvo que la ley federal en materia de títulos valores exija lo contrario, el Fondo no tiene obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración a futuro para que reflejen eventos o circunstancias posteriores.

Acerca de Wave

Wave Financial proporciona asesoramiento en inversiones y administración de activos, con foco en el rápidamente creciente ecosistema de activos digitales. Liderada por inversores veteranos en los campos de capital de riesgo, commodities y activos alternativos, Wave ofrece a los inversores acreditados e institucionales un puente entre la administración de activos tradicionales y el futuro de las finanzas.

Wave Financial es un Asesor de Inversiones Registrado (CRD-292343) en California, y brinda servicios de administración de tesorería y consulta a inversores y empresas en el ecosistema de activos digitales.

