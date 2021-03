WDM Chamber 主辦全國少數族裔企業家活動

愛荷華州西德蒙斯2021年3月19日 /美通社/ -- West Des Moines Chamber of Commerce (WDM Chamber) 將於 4 月 22 日至 23 日主辦首屆由 Principal Financial Group® 呈獻的年度 Black and Brown Business Summit(峰會)。這次為期兩天的會議是由 WDM Chamber 的多元化、平等與包容委員會(DEI 委員會)籌劃,其目標是提升少數族裔並聚集 BIPOC 企業,以幫助建立聯繫、規劃、促進、培訓、提供資源及協助企業發展壯大。

峰會的議程包括由頂尖專家 Mel Essex Award 負責的分組討論會、鼓舞人心的主題演講者和建立人脈網絡的機會。分組討論分為兩個部分:新企業家和資深企業家。