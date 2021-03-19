WDM Chamber 主辦全國少數族裔企業家活動
Mar 19, 2021, 10:03 ET
愛荷華州西德蒙斯2021年3月19日 /美通社/ -- West Des Moines Chamber of Commerce (WDM Chamber) 將於 4 月 22 日至 23 日主辦首屆由 Principal Financial Group® 呈獻的年度 Black and Brown Business Summit（峰會）。這次為期兩天的會議是由 WDM Chamber 的多元化、平等與包容委員會（DEI 委員會）籌劃，其目標是提升少數族裔並聚集 BIPOC 企業，以幫助建立聯繫、規劃、促進、培訓、提供資源及協助企業發展壯大。
峰會的議程包括由頂尖專家 Mel Essex Award 負責的分組討論會、鼓舞人心的主題演講者和建立人脈網絡的機會。分組討論分為兩個部分：新企業家和資深企業家。
主題演講嘉賓包括 Travel and Leisure Co. 董事會現任獨立董事兼美國商業西班牙裔商會前主席兼行政總裁 George Herrera，以及美國國家欖球聯盟 Linebacker 兼賓夕法尼亞大學金融健康教授 Brandon Copeland。
由峰會競標獨家贊助商 Hy-Vee 呈獻的峰會競標比賽將在峰會的第一天舉行，屆時將有多達 30 家企業參加該工作坊。每天結束時，將從工作坊選出 5 至 6 位參加者向評委展示他們的競標，以贏得總獎金 10,000 美元的機會。申請截止日期為 3 月 26 日。請在此處查看並填寫申請。
峰會門票為 15 美元。西得梅因的 Athene 活動可供現場購買的門票數量有限。峰會遵守所有冠狀病毒病安全指南和協議， 必須佩戴口罩和保持社交距離。
如欲了解更多關於峰會的資訊，請瀏覽 WDM Chamber 的網站。
Black & Brown Business Summit 由 Principal Financial Group® 呈獻
夥伴贊助商：Athene
獨家競標比賽合作夥伴：Hy-Vee
West Des Moines Chamber
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SOURCE West Des Moines Chamber
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