WDM商会将主办全国少数民族企业家盛会
Mar 19, 2021, 10:13 ET
爱荷华州西得梅因2021年3月19日 /美通社/ -- 西得梅因商会（WDM Chamber）将于4月22日至23日举行由信安金融集团（Principal Financial Group®）举办的首届年度黑人和棕色人种商业峰会（Black and Brown Business Summit，简称为“峰会”）。这场为期两天的会议由WDM商会的多元化、平等和包容性委员会（DEI委员会）创立，其目标是提升少数民族的地位并使BIPOC企业团结起来，以协助建立联系、规划、提升、培训和提供资源来帮助企业发展和繁荣。
峰会日程包括由顶尖专家、Mel Essex Award、鼓舞人心的主旨演讲者和网络主持的分组讨论会。分组讨论会分为两个部分：新企业家和老企业家。
主旨演讲者包括Travel and Leisure Co.董事会现任独立董事、美国西班牙裔商会前任总裁兼首席执行官George Herrera，以及全美橄榄球联盟开球后卫兼宾州大学金融健康教授Brandon Copeland。
峰会第一天将举行由独家演讲比赛合作伙伴Hy-Vee主持的演讲比赛，届时大家有机会参与多达30家企业的研讨会。在当天活动的最后，组织方将从研讨会中选出5至6人向评审团展示演讲，并争夺总价值1万美元的奖金。申请截止日期为3月26日。请在此处查看和填写申请。
峰会入场券为15美元。西得梅因Athene举行的现场入场券数量有限。峰会将遵循所有针对亲临客人有关新冠疫情的安全指南和协议。峰会要求佩戴口罩和保持社交距离。
有关更多峰会信息，请访问WDM商会网站。
黑人和棕色人种商业峰会主办单位： Principal Financial Group®
合作赞助商： Athene
独家演讲比赛合作伙伴： Hy-Vee
West Des Moines Chamber
Related Links
SOURCE West Des Moines Chamber
Share this article