We Are One, o maior grupo de jovens voluntários, apresenta

Jovens Adultos assumem a liderança para praticar o amor de Jesus por um futuro melhor

NOVA IORQUE, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Novo Céu Nova Terra, Shincheonji Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, lançou um grupo de jovens voluntários chamado We Are One, composto por 70.000 membros na Coreia do Sul e 20.000 membros no exterior.

Presidente Lee Man-hee fala na cerimônia de lançamento do We Are One (PRNewsfoto/Shincheonji Church of Jesus)

A cerimônia de lançamento aconteceu no dia 30 de julho no K Hotel em Yangjae-dong, Seul, Coreia do Sul. Mais de 1.000 representantes compareceram ao evento pessoalmente e 90.000 voluntários participaram através de uma transmissão ao vivo. A cerimônia incluiu apresentações ao vivo e uma sessão de fotos comemorativas. As diretrizes de distanciamento social do Covid-19 estavam em vigor e os participantes eram obrigados a usar máscaras e medir a temperatura antes de ingressar.

Para comemorar o lançamento do We Are One, 70.000 jovens doarão sangue em 17 cidades, incluindo Seul, Busan, Incheon e Daegu, na Coreia do Sul. A campanha de doação de sangue começará no dia 27 de agosto e terá duração de três meses.

"Parabéns pelo lançamento do grupo voluntário de jovens Shincheonji We Are One", disse Eom Jae-yong, presidente do Centro de Sangue Sul de Seul da Cruz Vermelha Coreana durante um discurso de congratulações. "Além disso, obrigado por escolher participar da primeira atividade voluntária como campanha de doação de sangue. Espera-se que isso seja uma grande ajuda para lidar com a propagação do Covid-19 e a situação de crise."

Além de doar sangue, We Are One planeja enfrentar desafios nacionais e crises internacionais. Os principais focos do grupo incluirão serviço de apoio, criação de um ambiente sustentável, paz mundial e educação.

"Discutimos muito sobre os problemas que os jovens enfrentam hoje e suas soluções", disse Hong Jun-soo, CEO da We Are One. "Existem muitos membros do grupo de voluntários We Are One com vários talentos, como empreendedores, desenvolvedores de planejamento, designers, equipe médica e especialistas em bem-estar social. Junto com eles, resolveremos os problemas da geração mais jovem e assumiremos a liderança na criação de um mundo melhor".

O presidente da Igreja Shincheonji, Lee Man-hee Lee, também participou da cerimônia de lançamento. "Nós nascemos nesta era e temos a obrigação de iluminar e desenvolver esta era", disse o presidente Lee. "Se Deus o Criador está conosco, nada é impossível. Jesus disse para amar o próximo como a si mesmo. As pessoas vêm em primeiro lugar. Vamos todos nos unir e fazer um mundo melhor."

