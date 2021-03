Wealth Dynamix a été désigné comme étant un « facilitateur » dans un nouveau classement du secteur, axé sur l'évolution rapide du paysage du patrimoine

Le cabinet de conseil en stratégie, dont le siège est en Suisse, a lancé la Market Map pour remettre en question certains des indices les plus anciens. Le cabinet affirme que sa méthode d'évaluation est adaptée à l'ère numérique qui évolue rapidement, en tenant compte non seulement de l'innovation en matière de technologie et de modèle d'entreprise, mais aussi du rôle essentiel que jouent les innovateurs en donnant aux entreprises du secteur de la gestion de patrimoine nuancée un avantage sur le marché. Contrairement au Magic Quadrant de Gartner, plus connu, qui félicite les entreprises situées dans le « coin supérieur droit » convoité, la carte du marché reconnaît les rôles fondamentaux que jouent les spécialistes numériques pour faire progresser les gestionnaires de patrimoine et d'investissement avec des propositions et des canaux de service différents.

Aperture considère qu'un « facilitateur » est un système capable « d'aider les gestionnaires de patrimoine à améliorer leur offre sans les contraintes de leur technologie et de leur modèle économique existants. » C'est essentiel sur le marché du patrimoine, où les systèmes existants sont considérés comme l'un des principaux obstacles à la mise en œuvre d'une stratégie numérique et continuent d'être utilisés dans une grande partie des entreprises.

L'un des deux « facilitateurs » de la carte du marché, Wealth Dynamix a obtenu les meilleurs résultats en matière de technologie et d'habilitation numérique. Le rapport indique que « la solution Wealth Dynamix a de quoi plaire » et souligne que WDX1 fournit des informations et des outils qui aident les gestionnaires à mieux gérer leurs clients.

Gary Linieres , PDG et cofondateur de Wealth Dynamix, a déclaré : « Nous sommes enchantés d'avoir été inclus dans la toute première Market Map et d'avoir été reconnus pour notre rôle très distinct dans l'avancement du secteur de la richesse spécialisée. Le monde de la richesse évolue rapidement, qu'il s'agisse des facteurs qui sous-tendent la création de richesse ou de la manière dont les clients choisissent de s'engager avec leurs gestionnaires de patrimoine. Ces derniers temps, les entreprises ont été mises au défi de gérer les clients sur les canaux de leur choix, ce qui renforce l'importance d'une gestion efficace du cycle de vie et la complexité de la relation client de bout en bout. Nos scores élevés en matière d'exploitation de la technologie et des modèles d'entreprise existants de nos clients reflètent la flexibilité de nos solutions sur mesure et la grande expertise sectorielle que nous apportons. »

