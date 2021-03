Wealth Dynamix nomeada como um 'Enabler' nas novas classificações do setor voltadas para o cenário de riqueza em rápida mudança

A consultoria de estratégia com sede na Suíça lançou o Mapa de mercado para desafiar alguns dos índices mais antigos. A empresa afirma que sua metodologia de avaliação se adequa à era digital em rápida evolução ao considerar não apenas a tecnologia e inovação de modelos de negócios, mas o papel fundamental que os inovadores desempenham para oferecer vantagem de mercado às empresas do setor de riqueza diferenciada. Ao contrário do quadrante mágico mais estabelecido da Gartner, que elogia empresas traçadas no cobiçado 'canto superior direito', o mapa de mercado reconhece os papéis fundamentais que os especialistas digitais desempenham no desenvolvimento de gestores de riqueza e investimento com propostas e canais de serviços variados.

A Aperture classifica um 'Enabler' como um sistema com a capacidade de "ajudar os gestores de patrimônio a aumentar sua proposta sem as restrições de sua tecnologia e modelo de negócios existentes." Isso é essencial no mercado de riqueza, onde os sistemas existentes são considerados um dos maiores obstáculos na implementação de uma estratégia digital e continuam a ser usados em grande proporção de empresas.

Um dos dois 'Enablers' dentro do mapa do mercado, a Wealth Dynamix obteve a pontuação mais alta em tecnologia e capacitação digital. O relatório afirma que "há muito a ser apreciado na solução Wealth Dynamix" e destaca as informações e ferramentas de capacitação da WDX1 que ajudam os gerentes de relacionamento a gerenciar melhor seus clientes.

Gary Linieres, CEO e cofundador da Wealth Dynamix, declarou: "Estamos muito satisfeitos por termos sido incluídos no primeiro mapa de mercado e sermos reconhecidos por nosso papel muito distinto no avanço do setor de riqueza especializada. O mundo da riqueza está mudando rapidamente, desde os impulsionadores que sustentam a geração de riqueza até a maneira como os clientes escolhem interagir com seus gestores de riqueza. As empresas têm sido ainda mais desafiadas ultimamente com o gerenciamento de clientes em seus canais de escolha, o que aumenta a importância do gerenciamento eficaz do ciclo de vida e as complexidades do relacionamento de ponta a ponta com o cliente. Nossas altas pontuações obtidas por alavancar a tecnologia e os modelos de negócios existentes de nossos clientes refletem a flexibilidade de nossas soluções personalizadas e a ampla experiência do setor que oferecemos."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457511/Wealth_Dynamix.jpg

FONTE Wealth Dynamix

