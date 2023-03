Wealth Dynamix ernennt neuen Chief Strategy Officer, um die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden Lösungsanbieter für das Client Lifecycle Management im WealthTech-Sektor zu unterstützen

LONDON, 1. März 2023 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix ist ein führender Anbieter von Client-Lifecycle-Management-Plattformen für Privatbanken und Vermögensverwaltungsfirmen. Diese umfassen alle Phasen des Kundenlebenszyklus, von der Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden über das Onboarding bis hin zur Verwaltung der Kunden über eine konsolidierte 360-Grad-Ansicht aller Kundendaten, Aktivitäten und -Aktionen. Die Plattform wurde entwickelt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und den Umsatz zu erhöhen, während sie das Kundenerlebnis bereichert und ein deutlich höheres Maß an Kundeneinsicht und Due Diligence ermöglicht.

Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix

Robert Roome verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wealth Management (WM) und Private Banking in Technologie-, Vermögensverwaltungs- und Managementberatungsunternehmen. Zuvor war er bei Wealth Dynamix sowie bei Unternehmen wie Barclays und RBS und zuletzt im Bereich Vermögensverwaltung und Private Banking bei der Unternehmensberatung Sionic tätig. Dank dieser umfassenden Erfahrung ist er bestens positioniert, um die Leistung von Unternehmen, Technologie und Mitarbeitern zu steigern.

In dieser neu geschaffenen Position wird Robert dafür verantwortlich sein, das Wachstum von Wealth Dynamix zu steigern und die Position des Unternehmens als führender Anbieter von Client-Lifecycle-Management-Lösungen für die Branche zu stärken. Er wird Gary Linieres, dem CEO von Wealth Dynamix, unterstellt sein und dem Vorstand des Unternehmens angehören.

Gary kommentierte die Ernennung wie folgt: „Ich freue mich sehr, dass Robert zu Wealth Dynamix gekommen ist, insbesondere zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens, da wir letzten Monat Indosuez Wealth Management als Mehrheitsaktionär begrüßen konnten, dessen Unterstützung unsere beschleunigte Entwicklung unterstützen wird, während wir gleichzeitig unsere Unabhängigkeit und Agilität bewahren können. Die Stärke der Gruppe wird es uns ermöglichen, unsere aktuellen und zukünftigen Kunden besser zu betreuen, die Entwicklung unserer Produkte zu beschleunigen und uns letztlich größere Wachstumschancen in Schlüsselregionen wie der EU und APAC zu eröffnen.

„Unsere ausschließliche Konzentration auf das Private Banking und die Vermögensverwaltung macht uns zur ersten Wahl für Unternehmen, die das Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen verbessern und gleichzeitig das Kundenerlebnis steigern wollen. Damit spielen wir eine entscheidende Rolle für die Zukunft des Vermögensverwaltungssektors."

Robert kommentierte: „Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Zeit zum Team von Wealth Dynamix zu stoßen, in der die Vermögensverwaltungsbranche durch sich schnell verändernde Kundenerwartungen, eine sich wandelnde Regulierungslandschaft und technologische Fortschritte an einem echten Wendepunkt steht."

Informationen zu Wealth Dynamix

Wealth Dynamix ist weltweit tätig und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vermögensverwaltern vollständig integrierte, digitalisierte Lösungen für die Verwaltung des Kundenlebenszyklus zur Verfügung zu stellen, die Reibungsverluste und Ineffizienzen während des gesamten Lebenszyklus beseitigen, die Einhaltung von Vorschriften einbeziehen und die Möglichkeit einer vollständig hybriden Kundenbetreuung bieten.

Wealth Dynamix hatte ein erfolgreiches Jahr 2022, in dem es seinen Umsatz und seine Mitarbeiterzahl um 50 % gesteigert und mit Mirabaud und Banco Sabadell (Miami Branch) neue Verträge geschlossen und bestehende Verträge erneuert hat; laut Spears betreibt das Unternehmen jetzt vier der besten Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt für sehr vermögende Kunden, zu denen Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones und Cazenove Capital zählen.

Der alleinige Fokus von Wealth Dynamix auf Vermögensverwaltung und Private Banking macht es zur ersten Wahl für Unternehmen, die Prozesseffizienz erreichen, den Kundenservice verbessern und Compliance sicherstellen möchten. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2012 mehr als 40 globale Auszeichnungen erhalten, zuletzt „Best CRM System (Swiss)" und „Best CLM System (Americas)" 2023 von WealthBriefing und „Best CLM Solution 2023" bei den Wealth&Finance Fund Awards sowie „Best CLM (Customer Lifecycle Management) Solution" und „Best Digital Offering" bei den WealthBriefing Asia Awards 2022.

Wealth Dynamix ist stolz darauf, zu wissen, dass kein anderer Anbieter eine einheitliche Plattform anbieten kann, die sich über den gesamten Kundenverlauf erstreckt und dadurch die Orchestrierung von Journeys über den Kundenlebenszyklus hinweg ermöglicht.

Wealth Dynamix ist Teil der UnternehmensgruppeIndosuez Wealth Management, die im Januar 2023 eine Mehrheitsbeteiligung an Wealth Dynamix erworben hat.

