Wealth Dynamix nomeia novo diretor de estratégia para apoiar a aceleração da empresa como fornecedora líder de soluções de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Cliente no setor de WealthTech.

LONDRES, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Wealth Dynamix é uma provedora líder de plataformas de gestão do ciclo de vida de clientes para bancos privados e empresas de gestão de patrimônio. Isso abrange todas as etapas do ciclo de vida do cliente desde o envolvimento com os clientes potenciais, por meio da integração e gerenciamento de clientes através de uma visão de 360 graus consolidada de todos os dados, atividades e ações do cliente. A plataforma foi projetada para aumentar as eficiências operacionais e aumentar a receita, enquanto enriquece a experiência do cliente e permite um grau significativamente mais alto de percepção do cliente e devida diligência.

Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix

Robert Roome tem 20 anos de experiência em Gerenciamento de Riqueza (Wealth Management/ WM) e Indústrias de Private Banking dentro da tecnologia, empresas de consultoria em gestão. Anteriormente, ele trabalhou com a Wealth Dynamix, bem como em empresas como Barclays e RBS, e, mais recentemente, na prática de gestão de fortunas e private banking na consultoria de gestão Sionic. Essa amplitude de experiência o torna posicionado de forma única para apoiar a aceleração dos negócios, tecnologia e desempenho das pessoas.

Nesta função recém-criada, a Robert será responsável por ajudar a aumentar o crescimento da Wealth Dynamix e sua posição como fornecedora líder de soluções Client Lifecycle Management para o setor, que reportará à Gary Linieres, CEO da Wealth Dynamix e fará parte do comitê executivo da empresa.

Ao comentar sobre a nomeação, Gary disse: "Estou muito satisfeito que Robert tenha ingressado na Wealth Dynamix, particularmente neste momento da história da empresa quando, no mês passado, demos as boas-vindas à Indosuez Wealth Management como acionista majoritário, cujo apoio nos ajudará em nosso desenvolvimento acelerado, ao mesmo tempo em que nos permitirá manter nossa independência e agilidade. A força do grupo nos permitirá atender melhor aos nossos clientes atuais e futuros, acelerar a evolução dos nossos produtos e, finalmente, nos conceder maior oportunidade de crescimento em regiões-chave, como a UE e a APAC.

"Nosso foco exclusivo em bancos privados e gestão de patrimônio nos torna a melhor escolha para empresas que desejam revigorar os custos: as taxas de renda, ao mesmo tempo em que melhoram as experiências do cliente e que nos veem desempenhando um papel crucial no futuro do setor de gestão de patrimônio".

Robert comentou que foi "Ótimo ingressar na equipe da Wealth Dynamix neste momento empolgante, com o setor de riqueza enfrentando um ponto de inflexão real, por meio de mudanças rápidas nas expectativas dos clientes, um cenário regulatório em mudança e avanços tecnológicos".

Sobre a Wealth Dynamix

A Wealth Dynamix opera globalmente e está comprometida em oferecer aos gestores de patrimônio soluções de gerenciamento de ciclo de vida digitalizadas totalmente integradas do cliente que eliminem o atrito e a ineficiência durante todo o ciclo de vida, incorpora conformidade e oferece a capacidade de oferecer uma experiência de atendimento ao cliente totalmente híbrida.

A Wealth Dynamix apreciou um 2022 frutífero aumentando a receita e o número de funcionários em 50%, juntamente com contratos novos e renovados com a Mirabaud e o Banco Sabadell (Miami Branch), respectivamente, e agora impulsiona quatro das melhores empresas de gestão de patrimônio para UHNWIs no mundo de acordo com a Spears Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones e Cazenove Capital, entre seus clientes.

O foco exclusivo da Wealth Dynamix em gestão de patrimônio e bancos privados a torna a melhor escolha para empresas que desejam alcançar eficiências de processo, enriquecer o atendimento ao cliente e garantir a conformidade. Vencedor de mais de 40 prêmios globais desde o seu lançamento em 2012, vencendo mais recentemente o melhor Sistema CRM (Swiss) e Melhor Sistema CLM (Americas) 2023 da WealthBriefing e melhor solução CLM do Wealth&Finance Fund awards, e a "Melhor solução CLM (Customer Lifecycle Management)" e a "Melhor oferta Digital" no WealthBriefing Asia awards em 2022.

A Wealth Dynamix tem muito orgulho de saber que nenhum outro fornecedor pode oferecer uma plataforma unificada que abrange toda a jornada do cliente e, portanto, é capaz de orquestrar viagens em todo o ciclo de vida do cliente.

A Wealth Dynamix faz parte do grupo de empresas da Indosuez Wealth Management que adquiriram uma participação majoritária na Wealth Dynamix em Janeiro de 2023.

FONTE Wealth Dynamix

