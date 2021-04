Wealth Dynamix lance une solution SaaS de gestion du cycle de vie des clients basée sur le cloud pour les sociétés de gestion de patrimoine

Solution SaaS sécurisée, rentable et hautement évolutive, CLMi offre une CLM prête à l'emploi qui place la productivité des chargés de relations et la satisfaction des parcours des clients au cœur de leur activité. S'appuyant sur un moteur de règles et de processus solide et innovant, intégrant des flux de travail automatisés et conformes aux meilleures pratiques, CLMi fournit des informations exploitables directement sur le bureau de chaque chargé de relations via des tableaux de bord graphiques faciles à utiliser et intuitifs. Les chargés de relations peuvent utiliser CLMi sur n'importe quel appareil, où qu'ils se trouvent.

L'infrastructure légère et agile de CLMi élimine la nécessité d'une configuration et d'une installation complexes et fastidieuses, ce qui permet un déploiement rapide et facile, prêt à l'emploi, dans toute l'entreprise. Des intégrations prédéfinies avec les meilleures FinTech et RegTech permettent une collaboration et une communication entre entreprises, un partage des données à l'échelle de l'entreprise et une supervision complète de bout en bout, depuis l'acquisition et l'intégration jusqu'à la gestion continue des relations. Grâce à des mises à jour régulières et automatisées, CLMi est toujours à jour et à la pointe de l'innovation, et ne nécessite pas de maintenance en interne.

Selon Dominic Snell , directeur de la stratégie produit chez Wealth Dynamix : « L'expérience utilisateur est au cœur de notre vision, qui est de doter les chargés de relations d'outils CLM qui leur facilitent la vie et rendent leur travail plus efficace. Ils en ont assez des technologies difficiles à utiliser qui nécessitent de multiples connexions, ne permettent pas d'avoir une vue complète du client et ne fournissent pas suffisamment d'informations. Une faible adoption est préjudiciable à l'activité d'un gestionnaire de patrimoine et, de plus en plus, on nous demande une plateforme CLM conviviale que les chargés de relations voudront utiliser tous les jours. CLMi est notre réponse. Nous avons mis à profit notre expertise du secteur de la gestion de patrimoine pour mettre au point une solution très souple, à la fois rapide et facile à mettre en œuvre et satisfaisante à utiliser, sans pour autant sacrifier la fonctionnalité. En tant que solution SaaS, CLMi combine une puissante capacité de gestion de la relation client avec la polyvalence et l'intelligence requises pour gérer les règles et processus complexes inhérents à la gestion de patrimoine. »

Gary Linieres , PDG et cofondateur de Wealth Dynamix, a déclaré : « Les gestionnaires de fonds et d'investissements discrétionnaires de catégorie moyenne requièrent plus qu'une CRM standard pour gérer efficacement les parcours des clients et les exigences de conformité complexes. Cependant, ils ne disposent pas des ressources et des budgets nécessaires pour trouver puis intégrer différentes solutions spécifiques à chaque étape. CLMi est le fruit de dix années d'expérience dans la mise en œuvre de projets de CRM et d'intégration à grande échelle pour certains des plus grands gestionnaires de patrimoine au monde. Tout ce savoir, nous l'avons distillé dans une solution SaaS agile et moderne qui offre le type de sophistication simple que les chargés de relations exigent depuis de nombreuses années. CLMi les aidera à se concentrer véritablement sur le client et leur offrira une plateforme et une boîte à outils numériques à un coût qui n'était jusque-là qu'à la portée des organisations prêtes à dépenser des millions. »

