Wealth Dynamix lanza una solución SaaS de gestión de ciclo de vida del cliente

La infraestructura ágil y ajustada de CLMi sirve para borrar la necesidad de disponer de una configuración y puesta en marcha complejas y que necesitan de una gran cantidad de tiempo, lo que hace que sea rápido y sencillo de implementar en toda la empresa. Las integraciones predefinidas, que cuentan con las mejores FinTech y RegTech de su clase, sirven para conseguir colaborar y comunicarse entre las empresas, el intercambio de datos en toda la empresa y la supervisión completa de punta a punta, abarcando desde la adquisición y la incorporación hasta la gestión continua de las relaciones. Las actualizaciones periódicas y automatizadas garantizan que CLMi esté siempre actualizado y estando a la vanguardia de la innovación, sin necesidad de disponer de un mantenimiento interno.

Según Dominic Snell , director de estrategia de productos de Wealth Dynamix, afirmó: "La experiencia del usuario es vital de cara a poner en marcha nuestra visión de empoderar a los responsables de relaciones con herramientas CLM que les facilitan la vida y hacen que su trabajo llegue a ser más eficaz. Ya están cansado de la tecnología que es complicada de usar y que requiere de múltiples inicios de sesión, sin proporcionar una vista completa del cliente y que no proporciona una información suficiente. Una baja adopción es perjudicial para el negocio de un administrador de patrimonio, y cada una de las veces nos solicita una plataforma CLM sencilla de usar que los administradores de relaciones van a querer utilizar todos los días. CLMi es la respuesta a todo ello. Hemos aplicado nuestro conocimiento dentro de la industria de gestión patrimonial para llevar a cabo el desarrollo de una solución altamente flexible que sea rápida y fácil de implementar, además de ser satisfactoria en su uso, sin comprometer la funcionalidad. Como solución de tipo SaaS, CLMi combina la capacidad potente CRM con la versatilidad y la inteligencia necesarias de cara a poder desarrollar normas y procesos complejos que sean inherentes a la gestión del patrimonio".

Gary Linieres , consejero delegado y co-fundador de Wealth Dynamix, indicó: "Los administradores de fondos e inversiones discrecionales de nivel medio indican su necesidad de disponer de un CRM estándar de cara a llevar a cabo la administración de los viajes de los clientes y los requisitos de cumplimiento complejos de forma eficaz, pero no cuentan con los recursos y presupuestos para conseguir, para después integrar, diferentes soluciones específicas de cada etapa. CLMi se ha creado por medio de nuestros diez años de experiencia destinados a la entrega CRM a gran escala y los proyectos de incorporación para algunos de los administradores de patrimonio más grandes de todo el mundo. Hemos reunido todo ese conocimiento y lo hemos destilado dentro de una solución SaaS que fuera ágil y moderna y que ofrece el tipo de sofisticación sencilla que los responsables de relaciones han estado exigiendo desde hace muchos años. CLMi les va a ayudar a centrarse en el cliente y les proporcionará una plataforma digital y un juego de herramientas, todo ello con un coste que antes solo estaba al alcance de las organizaciones que estaban listas para gastar millones".

¿Quiere ver CLMi en acción? Wealth Dynamix pondrá en marcha un seminario web el jueves 29 de abril de 2021 para realizar una demostración de cómo es posible situar en el puesto de mando a sus responsables de relaciones, dirigiendo las relaciones con los clientes y consiguiendo unos resultados exitosos en el menor tiempo posible. Regístrese aquí

