Weatherford communique ses résultats pour le premier trimestre 2018

Principaux points pour le premier trimestre 2018

Le résultat d'exploitation segment a progressé de 145 % en glissement annuel.

Prolongation réussie des maturités d'endettement 2019 et 2020 grâce à une offre publique de 600 millions de dollars en billets de premier rang.

2020 grâce à une offre publique de 600 millions de dollars en billets de premier rang. Bénéfice récurrent de 108 millions de dollars en économies de coûts annualisées et de 41 millions de dollars en bénéfices ponctuels dans le cadre de l'initiative de transformation.

La société a remporté des OTC Asia Spotlight on New Technology Awards pour son service HeatWave Extreme SM et son système de massif filtrant d'ouverture WFX0™.

pour son service HeatWave Extreme et son système de massif filtrant d'ouverture WFX0™. La société a lancé deux des processus de cession planifiés et fait d'autres progrès dans la cession de ses Puits de forage terrestre.

La perte nette non PCGR au premier trimestre 2018, excluant les frais et crédits inhabituels, s'est élevée à 188 millions de dollars, soit une perte diluée par action de 0,19 dollar. Cela est à comparer à une perte nette non PCGR de 329 millions de dollars au quatrième trimestre 2017, soit une perte diluée par action de 0,33 dollar, et à une perte nette non PCGR de 318 millions de dollars au premier trimestre de l'année dernière, soit une perte diluée par action de 0,32 dollar.

Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,42 milliard de dollars, soit un recul de 4 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,49 milliard de dollars au quatrième trimestre 2017 et une progression de 3 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,39 milliard de dollars communiqué pour le premier trimestre 2017. La diminution séquentielle du chiffre d'affaires était imputable à des remises ponctuelles sur les produits à la fin de l'année ainsi qu'à des déclins saisonniers en mer du Nord et en Russie. L'augmentation séquentielle était essentiellement due à des regains d'activité aux États-Unis, en Argentine et au Mexique dans l'Hémisphère ouest, et au Kuweit, en Irak, en Russie et en Arabie saoudite dans l'Hémisphère est, partiellement compensés par un recul au Venezuela en raison d'une modification de la comptabilité pour le chiffre d'affaires en faveur d'une trésorisation et par une dépression sur les marchés offshore en mer du Nord, en Afrique occidentale et en Asie.

Au premier trimestre 2018, la perte d'exploitation s'est élevée à 39 millions de dollars. À l'exclusion des frais et crédits inhabituels, le résultat d'exploitation segment au premier trimestre 2018 s'est élevé à 40 millions de dollars, soit une augmentation séquentielle de 123 millions de dollars ou de 148 %, et une augmentation de 129 millions de dollars ou de 145 % en glissement annuel. L'amélioration séquentielle était principalement due à une amélioration des marges sur les produits profitant d'un mélange de ventes favorable, d'une baisse des coûts en personnel et d'autres coûts de soutien, au moment de la constatation des produits et des charges liés aux livraisons au Kuweit, et à une baisse des dépenses de dépréciation découlant d'une dépréciation d'actifs enregistrée au trimestre précédent.

L'amélioration en glissement annuel a été possible grâce à une croissance des recettes dans la Production et la Construction de puits aux États-Unis et dans des parties de l'Amérique latine, sous l'effet conjugué d'un regain d'activité et d'une amélioration de la qualité des services pour toutes les gammes de produits au Moyen-Orient et en Russie. Les résultats ont également bénéficié d'une réduction globale de la structure des coûts ainsi que d'une baisse de dépréciation en raison de la vente et de la dépréciation d'actifs durant les trimestres précédents. Ces améliorations ont été en partie compensées par un recul du chiffre d'affaires au Venezuela après la modification de la comptabilité pour le chiffre d'affaires en faveur d'une trésorisation au trimestre dernier.

Pendant le trimestre, nous avons enregistré des charges avant impôts de 57 millions de dollars, ce qui comprend 34 millions de dollars en rapport avec l'adjudication obligataire et la prime de remboursement, 26 millions de dollars en dévaluation de devises, principalement le kwanza angolais, 25 millions de dollars en frais de restructuration et de transformation, et 18 millions de dollars en réduction de valeur d'actifs et autres, nets. Cela a été en partie compensé par des crédits pour 46 millions de dollars en lien avec l'ajustement à leur juste valeur des bons de souscription en circulation.

Au premier trimestre 2018, les bénéfices récurrents estimés liés au projet de transformation se sont élevés à 27 millions de dollars, soit 108 millions de dollars sur une base annualisée. En outre, nous avons réalisé 41 millions de dollars en bénéfices ponctuels, essentiellement grâce à la vente de surplus ou d'actifs non stratégiques, ainsi qu'à l'amélioration du processus de recouvrement.

Pour Mark A. McCollum, président-directeur général : « À l'heure où nous poursuivons notre transformation, nos résultats pour le premier trimestre 2018 montrent bien que nous nous intéressons principalement à la planification et à des mesures concrètes visant à renforcer notre position en tant qu'organisation robuste, viable et innovante. En glissements séquentiel et annuel, notre résultat d'exploitation, nos marges et notre EBITDA ajusté se sont considérablement améliorés, car nous avons n'avons eu de cesse de réduire nos coûts principaux, et nous avons bénéficié d'une amélioration de l'environnement du marché. En outre, nous avons renforcé la responsabilisation, l'efficience et la discipline de processus à tous les niveaux de l'entreprise. »

McCollum ajoute : « Les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2018 et 2019 sont réalistes et réalisables. Nous sommes en bon chemin et, au premier trimestre, nous avons déjà atteint 10 % de notre objectif pour les bénéfices récurrents annualisés. Je me réjouis de nos résultats, alors que nous poursuivons en même temps notre élan. Nous avons les personnes, les technologies et les processus qu'il faut pour réussir, et en menant à bien les plans d'action détaillés que nous avons élaborés ces derniers mois, nous augmenterons les revenus et nous créerons une valeur considérable pour nos actionnaires. »

Trésorerie disponible et covenants financiers

La trésorerie nette utilisée dans des activités d'exploitation s'est élevée à 185 millions de dollars au premier trimestre 2018, grâce à des paiements en trésorerie de 174 millions de dollars pour les intérêts de la dette et de 26 millions de dollars pour des indemnités de licenciement et des coûts de restructuration partiellement compensés par un recouvrement plus performant des créances clients. Au premier trimestre, les dépenses en capital se sont élevées à 38 millions de dollars, qui incluent des investissements dans les Puits de forage terrestre destinés à la vente, soit une baisse de 40 millions de dollars, ou une baisse séquentielle de 51 %, en raison d'une baisse des dépenses dans la Construction de puits en raison de retards dans les projets et les mobilisations de puits, et une baisse de 2 millions de dollars ou de 5 % par rapport au même trimestre de l'année dernière.

La société a respecté ses covenants financiers tels qu'ils sont définis dans nos facilités de crédit renouvelable et de crédit à terme garanti au 31 mars 2018, et elle espère rester en conformité avec tous les covenants au regard de nos projections financières actuelles.

Impôts

Au premier trimestre 2018, la provision pour impôts s'est élevée à 32 millions de dollars à l'exclusion des dépenses fiscales liées aux bénéfices dans certaines juridictions aux pays considérés bénéficiaires et à une retenue fiscale à la source pour les transactions entre les entreprises et les transactions tiers. Les dépenses fiscales ont diminué en glissement séquentiel grâce à la création d'une provision supplémentaire pour moins-value et de provisions en cas de modifications dans le droit étranger, compensés par un avantage fiscal ponctuel lié à la réforme fiscale aux États-Unis, au trimestre précédent.

Segments opérationnels





Trimestre clos au

Évolution (En millions)

31/3/2018

31/12/2017

31/3/2017

Séquentiel

En glissement annuel Hémisphère ouest



















Chiffre d'affaires net

$ 756



$ 759



$ 733



(0,4) %

3 % Bénéfice (perte) d'exploitation segment

$ 24



$ (35)



$ (30)



169 %

180 % Marge d'exploitation segment

3,2 %

(4,6) %

(4,1) %

780 bps

730 bps





















Hémisphère est



















Chiffre d'affaires net

$ 667



$ 731



$ 653



(9) %

2 % Bénéfice (perte) d'exploitation segment

$ 16



$ (48)



$ (59)



133 %

127 % Marge d'exploitation segment

2,4 %

(6,6) %

(9,0) %

900 bps

1 140 bps

Hémisphère ouest

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 756 millions de dollars, soit un recul séquentiel de 3 millions de dollars ou de 0,4 %, et une augmentation de 23 millions de dollars, soit de 3 %, en glissement annuel. Le recul séquentiel principalement observé aux États-Unis est imputable à des remises ponctuelles sur les unités de pompage à la fin de l'année et à la vente d'actifs Pompage à pression et Perforation par pompage au trimestre précédent, compensés par un regain d'activité dans les Services et Projets intégrés au Mexique et par un regain d'activité en Argentine dans la Production et les Services de forage.

Le chiffre d'affaires en glissement séquentiel a augmenté principalement en raison d'une plus forte adoption du Forage à pression gérée et d'une meilleure utilisation des Outils de forage aux États-Unis, d'une demande plus forte pour les services de Pompage à pression en Argentine et pour les Services et Projets intégrés au Mexique, en partie compensés par une baisse du chiffre d'affaires au Venezuela après la modification de la comptabilité pour le chiffre d'affaires en faveur d'une trésorisation au trimestre dernier.

Au premier trimestre, le résultat d'exploitation segment s'est élevé à 24 millions de dollars, soit une augmentation séquentielle de 59 millions de dollars et une augmentation de 54 millions de dollars en glissement annuel. L'augmentation séquentielle est due à une amélioration des marges grâce à un mélange de produits favorable, à une baisse des dépenses en personnel et à une baisse de la dépréciation et de l'amortissement après la réduction de valeur constatée au trimestre précédent.

Les résultats se sont améliorés en glissement annuel principalement aux États-Unis grâce une augmentation du chiffre d'affaires dans la Production et la Construction de puits, à une baisse des coûts d'exploitation et à une diminution de la dépréciation. Ces améliorations ont été en partie compensées par une baisse du chiffre d'affaires au Venezuela après la modification de la comptabilité pour le chiffre d'affaires en faveur d'une trésorisation au trimestre dernier.

Principaux points en termes d'exploitation dans l'Hémisphère ouest pendant le trimestre:

Un opérateur dans l'Eagle Ford Shale a déployé les services Weatherford pour l'enregistrement pendant le forage afin de recenser les fractures de puits pendant le forage. Le client estime que les données obtenues permettront de réduire les coûts de complétion tout en respectant les estimations de production, et d'économiser ainsi environ 300 000 dollars par puits.

Un opérateur dans l'Eagle Ford Shale a déployé les services Weatherford pour l'enregistrement pendant le forage afin de recenser les fractures de puits pendant le forage. Le client estime que les données obtenues permettront de réduire les coûts de complétion tout en respectant les estimations de production, et d'économiser ainsi environ 300 000 dollars par puits. En collaboration étroite avec un grand opérateur dans le golfe du Mexique aux États-Unis, Weatherford a mis au point un nouveau système de manutention tubulaire qui a permis au client d'utiliser en toute sécurité et de manière efficace un tubage de 40,64 cm. Cette solution a permis d'économiser environ 1 journée de temps opérationnel, et le client envisage de déployer la même technologie pour de futurs projets.

Weatherford a remplacé le prestataire de services en place pour un puits dans le sud du Texas où l'opérateur constatait de hauts niveaux de temps non productif et des risques en termes de contrôle du puits. En élaborant une solution de forage à pression gérée, Weatherford a résolu ces problèmes et permis à l'opérateur d'économiser environ 1 million de dollars.

Weatherford a déployé un système complet de forage à pression gérée, y compris le système de contrôle Microflux® et la plateforme logicielle OneSync®, pour forer un puits difficile dans la zone ante-salifère du Brésil. En parvenant à maintenir une pression constante au fond du puits, l'équipe a pu atteindre la profondeur totale avec une avance de 50 heures sur le plan et en utilisant une seule mèche, ce qui a permis à l'opérateur d'économiser environ 780 000 dollars en temps de puits.

En collaboration étroite avec l'opérateur, Weatherford a conçu et mené à bien un programme de complétion innovant pour un puits onshore au Mexique. Tout d'abord, l'équipe a fait appel à une technique de perforation à fil qui a réduit le temps d'intervention de 30 %. En outre, une technique de pression à pompage de volume de réservoir stimulé a augmenté les attentes de production de 250 %.

Weatherford a obtenu un contrat d'un an pour l'ensemble des services et de l'inspection d'équipements de surface à levage de tige alternatif pour plus de 400 puits dans la formation de Bakken. Grâce à un processus complet qui a inclus la collecte et l'analyse de données, l'analyse des causes profondes et la mise à disposition d'une solution intégrée, Weatherford a réduit le taux de défaillance de 10 % et éliminé des milliers d'heures d'arrêt et de retard de production.

Weatherford a obtenu un contrat exclusif de 3 ans visant la fourniture d'unités de pompage Maximizer® au plus grand opérateur de systèmes à levage de tige alternatif en Argentine, remplaçant l'opérateur qui était en place.

Hémisphère est

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 667 millions de dollars, soit une baisse séquentielle de 64 millions de dollars ou de 9 %, et une augmentation de 14 millions de dollars ou de 2 % en glissement annuel. La baisse séquentielle est principalement imputable à des remises ponctuelles sur des produits ainsi qu'à un ralentissement de l'activité saisonnier en mer du Nord et en Russie. Ces facteurs ont été en partie compensés par une augmentation du chiffre d'affaires dans les Services et Projets intégrés. Le chiffre d'affaires a augmenté en glissement séquentiel dans l'ensemble du Moyen-Orient et en Russie grâce à de nouveaux contrats et à un regain d'activité dans les puits. Ces gains ont été en partie compensés par une baisse d'activité en mer du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Asie, alors que les marchés offshore restent moroses.

Au premier trimestre, le résultat d'exploitation segment s'est élevé à 16 millions de dollars, soit une augmentation séquentielle de 64 millions de dollars et une augmentation de 75 millions de dollars en glissement annuel. L'augmentation séquentielle est principalement due à un mélange de recettes plus favorable, au moment de la constatation des produits et des charges liés aux fournitures au Kuweit, à des frais d'établissement ponctuels en Asie et à une réduction générale de la structure des coûts.

En glissement annuel, le résultat d'exploitation a augmenté dans toutes les gammes de produits, principalement au Moyen-Orient et en Russie grâce à un regain d'activité, à une réduction de la structure des coûts et à une amélioration de la qualité de service débouchant sur une plus grande efficience des recettes.

Principaux points en termes d'exploitation dans l'Hémisphère est pendant le trimestre :

Weatherford a remporté un contrat de 3 ans pour des services filaires en Algérie. Avec un important contrat de services de forage remporté au quatrième trimestre 2017, ce nouveau marché renforce sensiblement la présence et l'empreinte de la société en Algérie.

Weatherford a remporté un contrat de 4 ans pour des systèmes d'enregistrement pendant le forage et de diagraphie de surface, des services tubulaires et des dispositifs flotteurs pour un grand opérateur international dans le golfe de Thaïlande. Weatherford a remporté ce marché principalement en raison de la robustesse de son service d'enregistrement pendant le forage HeatWave SM , qui a été élaboré expressément pour obtenir des données d'évaluation de formation de haute qualité dans les environnements à ultrahautes températures propres au golfe de Thaïlande.

Weatherford a remporté un contrat de 5 ans pour la fourniture de services d'intervention, y compris des services de pêche, de réadmission et de tubage au Moyen-Orient. Le client a sélectionné Weatherford parmi un grand nombre de concurrents en raison de la renommée de qualité de service dont jouit la société et de ses technologies de pointe dans ce domaine.

Weatherford a déployé le système AcidSure® sur un puits peu performant dans un réservoir de carbonate hautement fracturé au Moyen-Orient. L'opération de stimulation a permis d'éviter une opération de reconditionnement et de faire progresser la production de 600 %.

Weatherford a déployé le système d'appui à distance en temps réel AccuView® pour réaliser une sortie de tube à petit angle dans l'île de Sakhaline (Russie). Ce système logiciel a facilité l'analyse en temps réel des performances pied par pied, ce qui a permis à l'opérateur d'effectuer la sortie de tube en un seul passage.

Weatherford a réalisé avec succès trois sorties de tube pour une plateforme offshore en Malaisie à l'aide du système à sifflet déviateur QuickCut™. En atteignant tous les objectifs en un délai de réalisation court, Weatherford a permis au client de créer trois puits intercalaires.

Les Puits de forage terrestre Weatherford ont réduit le temps non productif à 1,6 %, soit une diminution de 43 % par rapport à la moyenne de 2017, ce qui est le meilleur résultat trimestriel jamais enregistré.

ont réduit le temps non productif à 1,6 %, soit une diminution de 43 % par rapport à la moyenne de 2017, ce qui est le meilleur résultat trimestriel jamais enregistré. Malgré des retards de mobilisation, la rentabilité des activités Puits de forage terrestre a connu une augmentation séquentielle.

Reclassifications

Au premier trimestre 2018, nous avons adopté les normes comptables pour les régimes de retraite sur une base rétrospective, et reclassifié la présentation des composants de coûts autres que service des coûts nets périodiques liés aux régimes de retraite et après le départ à la retraite de notre résultat d'exploitation pour « Autres revenus (dépenses) hors exploitation, nets ». Tous les chiffres des périodes antérieures ont été retraités pour être conformes à la présentation actuelle du Compte de résultats consolidés et condensés et d'autres informations financières dans les pages qui suivent.

About Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants au secteur du gaz et du pétrole. La société est active dans plus de 90 pays et s'appuie sur un réseau d'environ 780 sites, y compris des installations de fabrication, de service, de recherche et développement et de formation, et elle emploie environ 28 700 personnes. Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.weatherford.com/ et suivez Weatherford sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

Audioconférence

La société tiendra une audioconférence avec des analystes financiers pour débattre des résultats trimestriels le 24 avril 2018, à 8 h 30, heure de l'est (ET), 7 h 30, heure du centre (CT). Weatherford invite les investisseurs à écouter l'audioconférence en direct et à prendre connaissance des documents de présentation correspondants sur le site Internet de la société. Les détails de l'audioconférence sont disponibles sur https://www.weatherford.com/en/investor-relations/financial-information/conference-call-details/ et les documents de présentation sont disponibles sur https://www.weatherford.com/en/investor-relations/investor-presentations/ . Un enregistrement et une transcription de l'appel seront disponibles dans cette section peu après la fin de la conférence.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse et l'audioconférence annoncée ci-dessus peuvent renfermer des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment le RPA trimestriel non PCGR de la société, le taux d'imposition effectif, l'endettement net, les prévisions ou les attentes concernant les perspectives commerciales et les dépenses en capital, et sont généralement identifiés par les mots « croire », « projet », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « intention », « stratégie », « plan », « conduite », « pourrait », « devrait », « va », « va sûrement », « continuera à », « entraînera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas toujours ces termes. De tels énoncés reposent sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces incertitudes venaient à se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient s'écarter de ceux visés dans nos énoncés prospectifs. Nous avertissons également le lecteur que les énoncés prospectifs ne sont que des prédictions et peuvent différer des événements ou résultats futurs, y compris les modifications éventuelles dans l'efficacité et les économies de coûts prévues, en relation avec nos plans de transformation ; la réalisation de cessions potentielles, et l'évolution des dépenses et du calendrier de paiement chez nos clients. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel de la société, formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et dans les rapports mentionnés dans les archives de la société présentés à tout moment à la Securities and Exchange Commission (commission américaine des valeurs mobilières, ou « SEC »). Nous ne nous engageons aucunement à corriger ou à mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf exigence contraire prévue par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Weatherford International plc Compte de résultats consolidés et condensés (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)













Trimestre clos au



31/3/2018

31/3/2017 Chiffre d'affaires net :







Hémisphère ouest

$ 756



$ 733

Hémisphère est

667



653

Total du chiffre d'affaires net

1 423



1 386











Perte d'exploitation :







Hémisphère ouest

24



(30)

Hémisphère est

16



(59)

Résultat opérationnel pour le segment (pertes)

40



(89)

Dépenses d'entreprise

(36)



(33)

Dépenses de restructuration et de transformation

(25)



(75)

Autres dépenses, nettes

(18)



(17)

Total perte d'exploitation

(39)



(214)











Autres revenus (dépenses) :







Charges d'intérêt, nettes

(149)



(141)

Adjudication obligataire et prime de remboursement

(34)



—

Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

46



(62)

Dévaluation de devises

(26)



—

Autres revenus (dépenses), nettes

(8)



7

Perte nette avant impôts sur le revenu

(210)



(410)











Provisions pour impôts sur le revenu

(32)



(33)











Perte nette

(242)



(443)

Perte nette imputable aux intérêts minoritaires

3



5

Perte nette imputable à Weatherford

$ (245)



$ (448)











Perte par action imputable à Weatherford :







Basique & diluée

$ (0,25)



$ (0,45)











Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation :







Basique & diluée

994



988



Weatherford International plc Synthèse des comptes de résultat (Non vérifié) (En millions)

Trimestre clos au

31/3/2018

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017 Chiffre d'affaires net :

















Hémisphère ouest $ 756



$ 759



$ 767



$ 678



$ 733

Hémisphère est 667



731



693



685



653

Total du chiffre d'affaires net $ 1 423



$ 1 490



$ 1 460



$ 1 363



$ 1 386























Trimestre clos au

31/3/2018

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017 Revenu d'exploitation (perte) :

















Hémisphère ouest $ 24



$ (35)



$ 3



$ (51)



$ (30)

Hémisphère est 16



(48)



(10)



(22)



(59)

Perte d'exploitation ajustée pour le segment (perte) 40



(83)



(7)



(73)



(89)

Dépenses d'entreprise (36)



(36)



(28)



(33)



(33)

Dépenses de restructuration et de transformation (25)



(43)



(34)



(31)



(75)

Autres dépenses, nettes (18)



(1 579)



(1)



(8)



(17)

Total perte d'exploitation $ (39)



$ (1 741)



$ (70)



$ (145)



$ (214)























Trimestre clos au

31/3/2018

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017 Chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services(a) :

















Production $ 381



$ 408



$ 381



$ 335



$ 341

Complétion 294



339



320



301



304

Forage et évaluation de formation 358



349



347



331



364

Construction de puits 390



394



412



396



377

Total du chiffre d'affaires sur la ligne de produits et de services $ 1 423



$ 1 490



$ 1 460



$ 1 363



$ 1 386























Trimestre clos au

31/3/2018

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017 Dépréciation et amortissement :

















Hémisphère ouest $ 60



$ 80



$ 89



$ 92



$ 91

Hémisphère est 86



109



108



111



115

Entreprise 1



1



2



1



2

Total des dépréciations et amortissements $ 147



$ 190



$ 199



$ 204



$ 208







(a) La Production comprend les Systèmes d'injection artificielle, la Stimulation et les Services de test et de production. La Complétion comprend les Systèmes de complétion, les Systèmes de revêtement et la Cimentation. Le Forage et évaluation de formation comprend le Forage, le Forage par pression contrôlée, la Diagraphie de surface, les Services de câblage métallique et les Solutions de réservoir. La Construction de puits comprend les Services de structure tubulaire, les Services d'intervention, les Outils de forage et l'équipement en location et les Puits de forage terrestre.

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR américains (GAAP). Cependant, la direction de Weatherford pense que certains des ratios et des mesures non PCGR (tels que définis en vertu de la règlementation G de la SEC) peuvent fournir aux utilisateurs de cette information financière des comparaisons utiles et complémentaires entre les résultats actuels et les résultats des périodes futures. Les montants non PCGR mentionnés ci-dessous ne doivent pas être considérés comme des substituts du revenu d'exploitation, des provisions pour impôts sur le revenu, du chiffre d'affaires net ou d'autres données préparées et communiquées conformément aux PCGR, mais doivent être considérés comme compléments des résultats communiqués par la société et préparés conformément aux PCGR.

Weatherford International plc Rapprochement des mesures financières PCGR et non PCGR (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)

















Trimestre clos au



31/3/2018

31/12/2017

31/3/2017 Revenu d'exploitation (perte) :











Perte d'exploitation PCGR

$ (39)



$ (1 741)



$ (214)

Dépenses de restructuration et de transformation(a)

25



43



75

Frais de justice, nets

—



(6)



—

Dépréciation, réduction de valeur des actifs et autres(b)

18



1 681



17

Gains réalisés avec la cession d'actifs(c)

—



(96)



—

Ajustement d'exploitation non PCGR

43



1 622



92

Perte d'exploitation ajustée non PCGR

$ 4



$ (119)



$ (122)















Chiffre d'affaires avant impôts sur le revenu :











Perte PCGR avant impôts sur le revenu

$ (210)



$ (1 872)



$ (410)

Ajustements du revenu d'exploitation non PCGR

43



1 622



92

Adjudication obligataire et prime de remboursement(d)

34



—



—

Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

(46)



(28)



62

Gains de compression des régimes de retraite à prestations déterminées(e)

—



—



(20)

Dévaluation de devises(f)

26



—



—

Perte non PCGR avant impôts sur le revenu

$ (153)



$ (278)



$ (276)















Provision pour impôts sur le revenu (avantage fiscal) :











Provision PCGR pour impôts sur le revenu

$ (32)



$ (62)



$ (33)

Incidence fiscale sur les ajustements non PCGR

—



15



(4)

Provision non PCGR pour impôts sur le revenu

$ (32)



$ (47)



$ (37)















Perte nette imputable à Weatherford :











Perte nette CPGR

$ (245)



$ (1 938)



$ (448)

Ajustements non PCGR, nets d'impôts

57



1 609



130

Perte nette non PCGR

$ (188)



$ (329)



$ (318)















Résultat par action dilué imputable à Weatherford (perte) :











Résultat par action dilué PCGR (perte)

$ (0,25)



$ (1,95)



$ (0,45)

Ajustements non PCGR, nets d'impôts

0,06



1,62



0,13

Perte nette par action non PCGR

$ (0,19)



$ (0,33)



$ (0,32)















Taux d'imposition effectif PCGR(g)

(15) %



(3) %



(8) %

Taux d'imposition effectif non PCGR(h)

(21) %



(16) %



(14) %







(a) Soit 11 millions de dollars en indemnités de départ, 9 millions de dollars en frais de transformation et 5 millions de dollars en coûts de résiliation des baux au premier trimestre 2018. (b) Soir 26 millions de dollars en perte de valeur des actifs à long terme et 8 millions de dollars en crédits nets au premier trimestre 2018. Au quatrième trimestre 2017, la dépréciation, la réduction de valeur des actifs et autres incluent 928 millions de dollars en perte de valeur des actifs à long terme (dont 740 millions de dollars pour des actifs de Puits de forage terrestres reclassifiés en « actifs destinés à la vente »), 440 millions de dollars en dévaluations de valeur de stocks, 230 millions de dollars in réduction de valeur de créances recouvrables au Venezuela, 83 millions de dollars en autres frais et crédits de réduction de valeur, dont 4 millions de dollars sont liés aux coûts de transformation. (c) Représente la vente des actifs Forage par pression et Perforation par pompage aux États-Unis. (d) Représente une prime d'adjudication obligataire de 30 millions de dollars et une prime de remboursement de 4 millions de dollars sur les billets de premier rang à 9,625 %. (e) Représente les gains du régime de retraite complémentaire des hauts dirigeants qui a été reclassifié d'« Ajustements du revenu d'exploitation non PCGR » à « Autres revenus (dépenses) hors exploitation, Net » au premier trimestre of 2018 avec l'adoption rétrospective des nouvelles normes comptables pour les régimes de retraite. (f) Représente la dévaluations du kwanza angolais et du bolivar vénézuélien. (g) Le taux d'imposition effectif PCGR correspond à la provision PCGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires PCGR avant impôts sur le revenu. (h) Le taux d'imposition effectif non PCGR correspond à la provision non PCGR pour impôts sur le revenu divisée par le chiffre d'affaires non PCGR avant impôts sur le revenu et calculée en milliers.

Weatherford International plc Rapprochement entre les mesures financières non définies par les PCGR et les états financiers fondés sur les PCGR - EBITDA (Non vérifié) (En millions, sauf pour les montants par action)

















Trimestre clos au



31/3/2018

31/12/2017

31/3/2017













Perte nette imputable à Weatherford

$ (245)



$ (1 938)



$ (448)

Perte nette imputable aux intérêts minoritaires

3



4



5

Perte nette

(242)



(1 934)



(443)

Charges d'intérêt, nettes

149



152



141

Provision pour impôts sur le revenu

32



62



33

Dépréciation et amortissement

147



190



208

EBITDA

86



(1 530)



(61)















Autres ajustements liés aux frais d'exploitation (revenu) :











Ajustement des bons de souscription à la juste valeur

(46)



(28)



62

Adjudication obligataire et prime de remboursement

34



—



—

Dévaluation de devises

26



—



—

Autres dépenses (revenu), nettes

8



7



(7)

Dépenses de restructuration et de transformation

25



43



75

Dépréciation, réduction de valeur des actifs et autres

18



1 681



17

Frais de justice, nets

—



(6)



—

Gains réalisés avec la cession d'actifs

—



(96)



—

EBITDA ajusté

$ 151



$ 71



$ 86



Weatherford International plc Synthèse du bilan (Non vérifié) (En millions)

























31/3/2018

31/12/2017

30/9/2017

30/6/2017

31/3/2017 Actifs :



















Trésorerie et équivalents de trésorerie

$ 459



$ 613



$ 445



$ 584



$ 546

Comptes clients nets

1 100



1 103



1 236



1 165



1 292

Stocks nets

1 225



1 234



1 752



1 728



1 700

Actifs détenus en vue de la vente

369



359



935



929



860

Immobilisations corporelles nettes

2 580



2 708



3 989



4 111



4 265

Fonds commercial et actifs corporels nets

2 968



2 940



2 575



2 527



2 602























Passifs :



















Comptes créditeurs

809



856



815



837



803

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

153



148



391



152



240

Dette à long terme

7 639



7 541



7 530



7 538



7 299























Capitaux propres :



















Total des capitaux propres(a)

(898)



(571)



1 384



1 524



1 691







(a) Le 1er janvier 2018, nous avons adopté la norme comptable liée aux impôts sur les transferts intra-entités d'actifs autres que les stocks sur une base rétrospective modifiée, et l'impact de cette mesure était d'enregistrer les actifs d'impôts différés enregistrés comme un ajustement sur les bénéfices non distribués. En outre, nous avons adopté la norme comptable de comptabilisation de revenus et enregistré l'effet cumulé des modifications à notre bilan financier consolidé comme un ajustement sur les bénéfices non distribués.

Weatherford International plc Endettement net(a) (Non vérifié) (En millions)













Évolution de l'endettement net pour le trimestre clos le 31/3/2018 :











Endettement net au 31/12/2017(a)









$ (7 076)

Perte d'exploitation









(39)

Dépréciation et amortissement









147

Dépenses en immobilisations









(29)

Dépenses en capital pour des actifs destinés à la vente









(9)

Produit de la vente d'actifs









12

Acquisition d'actifs incorporels









(3)

Augmentation du fonds de roulement(b)









(45)

Autres activités d'investissement









(10)

Frais de justice payés et règlements









(8)

Impôts payés sur les revenus









(47)

Intérêts payés









(174)

Autres









(52)

Endettement net au 31/3/2018(a)









$ (7 333)















Composantes de l'endettement net(a)

31/3/2018

31/12/2017

31/3/2017 Trésorerie

$ 459



$ 613



$ 546

Emprunts à court terme et tranche à moins d'un an de la dette à long terme

(153)



(148)



(240)

Dette à long terme

(7 639)



(7 541)



(7 299)

Endettement net(a)

$ (7 333)



$ (7 076)



$ (6 993)







(a) L'« endettement net » correspond à l'endettement moins la trésorerie. La direction pense que l'endettement net fournit des informations utiles concernant le niveau d'endettement de Weatherford, car il indique la trésorerie utilisable pour rembourser l'endettement. (b) Le fonds de roulement correspond aux créances comptables plus les stocks moins les comptes créditeurs.

