Weatherford veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2018

Der nicht GAAP-konforme Nettoverlust des ersten Quartals 2018 betrug ohne außerplanmäßige Belastungen und Gutschriften 188 Millionen US-Dollar, was einem verwässerten Verlust von 0,19 US-Dollar je Aktie entspricht. Im vierten Quartal 2017 lag der nicht GAAP-konforme Nettoverlust bei 329 Millionen US-Dollar bzw. 0,33 US-Dollar je Aktie, und im Vorjahresquartal betrug der nicht GAAP-konforme Nettoverlust 318 Millionen US-Dollar, was einem verwässerten Verlust von 0,32 US-Dollar je Aktie entsprach.

Der Umsatz im ersten Quartal 2018 fiel mit 1,42 Milliarden US-Dollar um 4 % geringer aus als im vierten Quartal 2017, wo der Umsatz 1,49 Milliarden US-Dollar betrug. Im Vergleich zum ersten Quartal 2017, wo der Umsatz bei 1,39 Milliarden US-Dollar lag, konnte eine Steigerung um 3 % verzeichnet werden. Der Rückgang bei den fortlaufenden Umsätzen ist auf die einmaligen Produktverkäufe zum Jahresende und auf eine saisonal bedingte Abschwächung der Aktivitäten in der Nordsee und in Russland zurückzuführen. Der Anstieg im Jahresvergleich ist in erster Linie auf gesteigerte Aktivitäten in den USA, Argentinien und Mexiko in der Westlichen Hemisphäre sowie in Kuwait, Irak, Russland und Saudi-Arabien in der Östlichen Hemisphäre zurückzuführen. Teilweise wurde dies durch einen Rückgang in Venezuela als Folge einer Umstellung bei der Erfassung von Umsätzen auf Cash-Basis sowie den schwächelnden Offshore-Märkten in der Nordsee, in Westafrika und in Asien aufgewogen.

Der betriebliche Verlust lag im ersten Quartal 2018 bei 39 Millionen US-Dollar. Nimmt man die außerplanmäßigen Belastungen und Gutschriften aus, so lag das Betriebsergebnis der Segmente im ersten Quartal 2018 bei 40 Millionen US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung beim fortlaufenden Betriebsergebnis um 123 Millionen US-Dollar bzw. 148 %, und aufs Jahr gerechnet um 129 Millionen US-Dollar bzw. 145 %. Die Steigerung bei den fortlaufenden Zahlen geht in erster Linie auf das Konto höherer Margen bei den Produkten, die von einem vorteilhaften Verkaufsmix profitieren konnten, geringerer Personal- und anderer Nebenkosten, des Timings bei der Umsatzgenerierung und bei den Ausgaben im Kuwait-Geschäft sowie geringerer Abschreibungen aufgrund von Wertminderungen beim Anlagevermögen, die bereits im vorangegangenen Quartal verbucht wurden.

Die Steigerung im Jahresvergleich wird vom Bereich Produktion und Bohrlochkonstruktion in den USA und in Teilen Lateinamerikas angeführt. Hinzu kommen gesteigerte Aktivitäten und eine bessere Angebotsqualität im Nahen Osten und in Russland über sämtliche Produktkategorien hinweg. Eine allgemeine Verschlankung der Kostenstruktur wirkte sich ebenso positiv auf das Ergebnis aus wie die geringeren Abschreibungen aufgrund von Verkäufen von Anlagevermögen und Wertminderungen in diesem Bereich in den vorangegangenen Quartalen. Aufgehoben wurden diese Verbesserungen teilweise durch einen Umsatzrückgang in Venezuela, nachdem wir im letzten Quartal die Erfassung von Umsätzen auf Cash-Basis umgestellt haben.

Im Berichtsquartal verzeichneten wir Aufwendungen vor Steuern in Höhe von 57 Millionen US-Dollar. Darin enthalten waren 34 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Anleiherückkäufen und Rückkaufpremien, Kosten in Höhe von 26 Millionen US-Dollar durch Währungsabwertungen, insbesondere beim angolanischen Kwanza, 25 Millionen US-Dollar an Aufwendungen für Restrukturierungs- und Umbaumaßnahmen sowie 18 Millionen US-Dollar aus Abschreibungen auf Vermögenswerte und weitere, wobei alle Angaben sich auf den Nettobetrag beziehen. Auf der Gegenseite standen Gutschriften in Höhe von 46 Millionen US-Dollar in Verbindung mit der Marktpreisanpassung ausstehender Optionsscheine.

Die wiederkehrenden Effekte, die sich aus den Umbauplänen ergeben, wurden für das erste Quartal 2018 mit 27 Millionen US-Dollar bzw. mit 108 Millionen US-Dollar auf Jahresbasis veranschlagt. Zudem konnten wir einen Einmaleffekt in Höhe von 41 Millionen US-Dollar verzeichnen. Dieser Betrag ergibt sich in erster Linie aus dem Verkauf von überschüssigen bzw. nicht strategischen Vermögenswerten zusammen mit einem verbesserten Verfahren beim Forderungsmanagement.

Mark A. McCollum, Präsident und Chief Executive Officer, sagte dazu: „Wir setzen unseren Weg beim Konzernumbau weiter fort und unsere Ergebnisse im ersten Quartal 2018 spiegeln den Schwerpunkt wider, den wir uns bei der Planung und der Umsetzung von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung unserer Position als ein starkes, lebendiges und innovatives Unternehmen gesetzt haben. Unser Betriebsergebnis, die Gewinnmargen und das angepasste EBITDA haben sich im Hinblick auf die fortlaufenden wie auf die Jahreszahlen wesentlich verbessert, weil wir unsere Grundausgaben permanent gesenkt haben, aber auch von einem sich erholenden Marktumfeld profitieren konnten. Zudem haben wir im gesamten Unternehmen mehr Eigenverantwortung, eine höhere Effizienz und eine größere Disziplin bei den Arbeitsabläufen erreicht."

McCollum sagte weiter: „Die Ziele, die wir uns auch für 2018 und 2019 gesetzt haben, sind realistisch und erreichbar. Wir sind im Plan und im ersten Quartal haben wir bereits 10 Prozent unseres Ziels bei den jährlich wiederkehrenden Effekten geschafft. Ich bin gespannt, wie wir vorankommen, zumal wenn wir weiterhin unsere Dynamik steigern. Wir verfügen über die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Technologien und Verfahren, um erfolgreich zu sein, und wenn wir uns an den gut ausgearbeiteten Maßnahmenkatalog halten, den wir in den letzten Monaten entwickelt haben, können wir uns beim Umsatz noch steigern und unseren Aktionären satte Gewinne bescheren."

Cashflow und vereinbarte Finanzkennzahlen

Bei den betrieblichen Aktivitäten flossen im ersten Quartal 2018 Nettobarmittel in Höhe von 185 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Barzahlungen in Höhe von 174 Millionen US-Dollar für Zinsen auf Fremdkapital und 26 Millionen US-Dollar für Abfindungen und Restrukturierungskosten. Aufgewogen wurden diese teilweise durch ein verbessertes Forderungsmanagement. Der Kapitalaufwand, der im ersten Quartal bei 38 Millionen US-Dollar lag (darin enthalten sind auch die Investitionen in die landgestützten Bohranlagen, die für den Verkauf vorbehalten sind) ging sequenziell um 40 Millionen US-Dollar bzw. 51 %, zurück. Grund hier sind geringere Aufwendungen bei der Bohrlochkonstruktion aufgrund von Verzögerungen bei Projekten und bei der Inbetriebnahme von Bohranlagen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal liegt der Wert hier um 2 Millionen US-Dollar bzw. 5 % niedriger.

Das Unternehmen hält zum 31. März 2018 weiterhin die in den revolvierenden und besicherten Kreditfazilitäten festgelegten Finanzkennzahlen ein und geht davon aus, dass es, basierend auf den aktuellen Finanzprognosen, auch weiterhin alle Kennzahlen einhalten wird.

Steuern

Im ersten Quartals 2018 flossen 32 Millionen US-Dollar in die Steuerrückstellung. Darin enthalten sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Erträgen in bestimmten Jurisdiktionen und in ertragssteuerpflichtigen Ländern (Deemed Profit Countries) sowie Kapitalertragssteuern auf Transaktionen zwischen Konzerngesellschaften und mit Dritten. Die fortlaufenden steuerlichen Aufwendungen fallen aufgrund einer zusätzlichen Wertberichtigung und von Rückstellungen im Hinblick auf gesetzliche Änderungen im Ausland geringer aus, wobei dies durch einen einmaligen Steuereffekt durch eine Steuerreform in den USA im vorherigen Quartal ausgeglichen wird.

Betriebssegmente





Dreimonatszeitraum mit Ende zum

Veränderung (In Millionen)

31.3.2018

31.12.2017

31.03.2017

Fortlaufend

Im Jahresvergleich Westliche Hemisphäre



















Nettoumsätze

$ 756



$ 759



$ 733



(0,4) %

3 % Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten

$ 24



$ (35)



$ (30)



169 %

180 % Operative Segmentmarge

3,2 %

(4,6) %

(4,1) %

780 Bp.

730 Bp.





















Östliche Hemisphäre



















Nettoumsätze

$ 667



$ 731



$ 653



(9) %

2 % Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten

$ 16



$ (48)



$ (59)



133 %

127 % Operative Segmentmarge

2,4 %

(6,6) %

(9,0) %

900 Bp.

1.140 Bp.

Westliche Hemisphäre

Die Umsätze im ersten Quartal in Höhe von 756 Millionen US-Dollar fielen sequenziell um 3 Millionen US-Dollar bzw. 0,4 % niedriger aus und stiegen im Jahresvergleich um 23 Millionen US-Dollar bzw. 3 %. Der Grund für den Rückgang im Vergleich zum Vorquartal ist vor allem in den USA zu suchen. Hier schlug zum Jahresende ein Einmaleffekt durch den Verkauf von Pumpen zu Buche sowie der Verkaufsabschluss der Anlagen für die Druckförderung und Pump-Down-Perforierung. Der Verlust konnte durch gesteigerte Aktivitäten in Mexiko in den Bereichen Integrierte Services und Projekte und ein stärkeres Engagement in Argentinien bei Produktion und Bohrungen abgefangen werden.

Der Anstieg bei den Umsätzen im Jahresvergleich geht in erster Linie auf die verstärkte Anwendung des Managed Pressure Drilling (Anpassungsfähige kontrollierte Druckbohrung) und auf einen effizienteren Einsatz von Bohrausrüstungen in den USA zurück. Hinzu kam eine wachsende Nachfrage bei der Druckförderung in Argentinien sowie nach Angeboten in den Bereichen Integrierte Services und Projekte in Mexiko. Abgeschwächt wurde dies teilweise durch schwächere Umsätze in Venezuela, nachdem wir im letzten Quartal die Erfassung von Umsätzen auf Cash-Basis umgestellt haben.

Das Betriebsergebnis für das Segment lag im ersten Quartal bei 24 Millionen US-Dollar und stieg damit gegenüber dem Vorquartal um 59 Millionen US-Dollar und im Jahresvergleich um 54 Millionen US-Dollar. Der Anstieg gegenüber dem vorherigen Quartal lässt sich mit höheren Margen erklären. Diese resultierten aus einem günstigen Produktmix, geringeren Personalkosten sowie geringeren Abschreibungen, nachdem Wertminderungen bereits im letzten Quartal in die Bilanz aufgenommen worden waren.

Das bessere Ergebnis im Jahresvergleich geht hauptsächlich auf die USA zurück. Hier gab es ein Umsatzwachstum in den Bereichen Produktion und Bohrlochkonstruktion, einen Rückgang bei den Betriebskosten sowie geringere Abschreibungen. Auch hier wurden die Verbesserungen teilweise durch geringere Umsätze in Venezuela, in Folge unserer Umstellung der Erfassung von Umsätzen auf Cash-Basis, negativ beeinflusst.

Betriebliche Höhepunkte der Westlichen Hemisphäre im vierten Quartal waren unter anderem:

Ein Betreiber im Eagle-Ford-Schieferfeld engagierte Weatherford für Logging-while-Drilling-Services (Datenerfassung und Korrektur während der Bohrung) zur Erkennung von Bruchstellen am Bohrloch während der Bohrung. Der Kunde erwartet, dass die zur Verfügung gestellten Daten die Abschlusskosten bei gleichzeitiger Einhaltung der geschätzten Produktionskosten eine Einsparung von annähernd 300.000 US-Dollar je Bohrloch bringen wird.

für Logging-while-Drilling-Services (Datenerfassung und Korrektur während der Bohrung) zur Erkennung von Bruchstellen am Bohrloch während der Bohrung. erwartet, dass die zur Verfügung gestellten Daten die Abschlusskosten bei gleichzeitiger Einhaltung der geschätzten Produktionskosten eine Einsparung von annähernd 300.000 US-Dollar je Bohrloch bringen wird. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit mit einem wichtigen Betreiber im US-amerikanischen Teil des Golfs von Mexiko hat Weatherford ein neues Röhrenbediensystem entwickelt, mit dem der Kunde sicher und effizient in einem 16-Zoll-Bohrmantel arbeiten kann. Diese Lösung brachte dem Kunden fast einen ganzen Tag an zusätzlicher Betriebslaufzeit und der Kunde plant, die Technologie auch bei zukünftigen Arbeiten einzusetzen.

engen Zusammenarbeit mit einem wichtigen Betreiber im US-amerikanischen Teil des Golfs von Mexiko hat ein neues Röhrenbediensystem entwickelt, mit dem der Kunde sicher und effizient in einem 16-Zoll-Bohrmantel arbeiten kann. Diese Lösung brachte dem Kunden fast einen ganzen Tag an zusätzlicher Betriebslaufzeit und der Kunde plant, die Technologie auch bei zukünftigen Arbeiten einzusetzen. Weatherford ersetzte den bisherigen Serviceanbieter bei einer Bohrung im südlichen Texas , wo der Betreiber mit hohen Ausfallzeiten bei der Produktion und Risiken bei der Bohrlochkontrolle zu kämpfen hatte. Durch den Einsatz einer Lösung zum Managed Pressure Drilling konnte Weatherford diese Probleme lösen und bescherte dem Betreiber so Einsparungen in Höhe von fast 1 Millionen US-Dollar.

ersetzte den bisherigen Serviceanbieter bei einer Bohrung im südlichen , wo der Betreiber mit hohen Ausfallzeiten bei der Produktion und Risiken bei der Bohrlochkontrolle zu kämpfen hatte. Durch den Einsatz einer Lösung zum Managed Pressure Drilling konnte diese Probleme lösen und bescherte dem Betreiber so Einsparungen in Höhe von fast 1 Millionen US-Dollar. Bei einer komplizierten Bohrung in der Vorsalzschicht des Brasilianischen Beckens verwendete Weatherford ein umfangreiches Managed-Pressure-Drilling-System, das die Microflux®-Steuerung sowie die Softwareplattform OneSync® umfasst. Durch das erfolgreiche Aufrechterhalten eines konstanten Drucks bei der Tiefenbohrung konnte das Team die Endtiefe 50 Stunden früher als geplant erreichen, und das mit einem einzigen Bohrkopf. Damit erreichte der Betreiber bei der Betriebszeit der Anlage eine Einsparung von umgerechnet rund 780.000 US-Dollar.

ein umfangreiches Managed-Pressure-Drilling-System, das die Microflux®-Steuerung sowie die Softwareplattform OneSync® umfasst. Durch das erfolgreiche Aufrechterhalten eines konstanten Drucks bei der Tiefenbohrung konnte das Team die Endtiefe 50 Stunden früher als geplant erreichen, und das mit einem einzigen Bohrkopf. Damit erreichte der Betreiber bei der Betriebszeit der Anlage eine Einsparung von umgerechnet rund 780.000 US-Dollar. In enger Zusammenarbeit mit einem Betreiber entwickelte Weatherford ein innovatives Programm für die Komplettierung eines Onshore-Bohrlochs in Mexiko und war auch für die Umsetzung verantwortlich. Zunächst brachte das Team eine kabelgebundene Perforationstechnik zum Einsatz, durch die die Interventionszeit um 30 % gesenkt werden konnte. Zusätzlich wurde eine Technik zur Stimulierung des Lagerstättenvolumens durch Druckförderung (Stimulated Reservoir Volume Pressure Pumping) verwendet, durch die eine Produktionssteigerung von 250 % erwartet wird.

ein innovatives Programm für die Komplettierung eines Onshore-Bohrlochs in Mexiko und war auch für die Umsetzung verantwortlich. Zunächst brachte das Team eine kabelgebundene Perforationstechnik zum Einsatz, durch die die Interventionszeit um 30 % gesenkt werden konnte. Zusätzlich wurde eine Technik zur Stimulierung des Lagerstättenvolumens durch Druckförderung (Stimulated Reservoir Volume Pressure Pumping) verwendet, durch die eine Produktionssteigerung von 250 % erwartet wird. Weatherford sicherte sich einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit für die Wartung und Inspektion der oberirdischen Ausrüstung von Tiefpumpenanlagen für mehr als 400 Bohrlöcher im Bakken-Schiefergebiet. Mithilfe eines umfangreichen Verfahrens, in dessen Rahmen auch Daten erhoben und ausgewertet und Ursachenanalysen durchgeführt wurden und eine integrierte Lösung bereitgestellt wurde, konnte Weatherford die Ausfallquote um 10 % senken und hat damit Tausende Stunden an Stilllagen und Produktionsverzögerungen verhindert.

sicherte sich einen Vertrag mit einjähriger Laufzeit für die Wartung und Inspektion der oberirdischen Ausrüstung von Tiefpumpenanlagen für mehr als 400 Bohrlöcher im Bakken-Schiefergebiet. Mithilfe eines umfangreichen Verfahrens, in dessen Rahmen auch Daten erhoben und ausgewertet und Ursachenanalysen durchgeführt wurden und eine integrierte Lösung bereitgestellt wurde, konnte die Ausfallquote um 10 % senken und hat damit Tausende Stunden an Stilllagen und Produktionsverzögerungen verhindert. Weatherford erhielt einen exklusiven 3-Jahresvertrag zur Bereitstellung von Maximizer®-Pumpen für den größten Betreiber von Tiefpumpen-Fördersystemen in Argentinien und ersetzte hier den bisherigen Lieferanten.

Östliche Hemisphäre

Der Umsatz des ersten Quartals lag bei 667 Millionen US-Dollar und damit um 64 Millionen US-Dollar bzw. 9 % unter dem Ergebnis des Vorquartals. Im Jahresvergleich ging es um 14 Millionen US-Dollar bzw. 2 % nach oben. Der Rückgang beim fortlaufenden Ergebnis ergibt sich in erster Linie aus einem einmaligen Effekt durch Produktverkäufe. Ein weiterer Grund sind die saisonal bedingt geringeren Aktivitäten in der Nordsee und in Russland. Teilweise wurden diese Faktoren durch gesteigerte Aktivitäten in den Bereichen Integrierte Services und Projekte ausgeglichen. Die aufs Jahr gerechnet höheren Umsätze im Nahen Osten und in Russland lassen sich auf neu geschlossene Verträge und eine gesteigerte Aktivität der Anlagen zurückführen. Diese Zugewinne wurden teilweise durch weniger Aktivitäten in der Nordsee, in Westafrika und in Asien geschmälert, wo die Stimmung auf den Offshore-Märkten weiterhin gedämpft ist.

Im ersten Quartal lag das segmentielle Betriebsergebnis bei 16 Millionen US-Dollar. Das entsprach einem Plus von 64 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal und im Jahresvergleich ging es um 75 Millionen US-Dollar nach oben. Die Gründe für den Anstieg im Vergleich zum letzten Quartal liegen hauptsächlich in einem günstigeren Mix bei den Umsätzen, im Timing bei der Realisierung von Umsätzen und Ausgaben im Zusammenhang mit den Geschäften in Kuwait, Einmaleffekte durch Anfangskosten in Asien sowie eine insgesamt günstigere Kostenstruktur.

Beim Jahresergebnis stieg der Betriebsertrag in allen Produktkategorien vor allem im Nahen Osten und in Russland vor allem aufgrund eines höheren Aktivitätsniveaus, einer günstigeren Kostenstruktur und einer höheren Qualität der angebotenen Dienstleistungen, was alles zusammen zu einer größeren Umsatzrentabilität führte.

Betriebliche Höhepunkte des Quartals in der Östlichen Hemisphäre waren unter anderem:

Weatherford erhielt in Algerien einen Kabelservice-Vertrag mit 3-jähriger Laufzeit. Zusammen mit einem anderen wichtigen Vertrag für Bohrdienstleistungen, den das Unternehmen im vierten Quartal 2017 für sich gewinnen konnte, weitet dieser Vertrag die öffentliche Sichtbarkeit und Präsenz des Unternehmens in Algerien erheblich aus.

erhielt in Algerien einen Kabelservice-Vertrag mit 3-jähriger Laufzeit. Zusammen mit einem anderen wichtigen Vertrag für Bohrdienstleistungen, den das Unternehmen im vierten Quartal 2017 für sich gewinnen konnte, weitet dieser Vertrag die öffentliche Sichtbarkeit und Präsenz des Unternehmens in Algerien erheblich aus. Weatherford konnte sich einen 4-Jahresvertrag für „Logging while Drilling"-Leistungen, Systeme zur Datenerfassung und Anpassungsleistungen bei oberirdischen Anwendungen, Tubular Running Services sowie Float-Ausrüstung für einen großen internationalen Betreiber im Golf von Thailand sichern. Zu einem großen Teil ging dieser Zuschlag wegen der großen Vorzüge des „Logging while Drilling"-Angebots HeatWave SM an Weatherford . Dieses wurde speziell dafür entwickelt, um unter den im Golf von Thailand üblichen Bedingungen mit extrem hohen Temperaturen Erkundungsdaten zu hochwertigen Vorkommen zu erhalten.

konnte sich einen 4-Jahresvertrag für „Logging while Drilling"-Leistungen, Systeme zur Datenerfassung und Anpassungsleistungen bei oberirdischen Anwendungen, Tubular Running Services sowie Float-Ausrüstung für einen großen internationalen Betreiber im Golf von sichern. Zu einem großen Teil ging dieser Zuschlag wegen der großen Vorzüge des „Logging while Drilling"-Angebots HeatWave an . Dieses wurde speziell dafür entwickelt, um unter den im Golf von üblichen Bedingungen mit extrem hohen Temperaturen Erkundungsdaten zu hochwertigen Vorkommen zu erhalten. Weatherford erhielt einen Vertrag mit einer Laufzeit über 5 Jahre für Interventionsdienstleistungen wie Fishing, Reentry-Bohrungen und Thru-Tubing im Nahen Osten. Der Kunde hat Weatherford aus einer Vielzahl von Mitbewerbern wegen der nachgewiesenen Qualität der Dienstleistungen des Unternehmens in dieser Region und seiner modernen Technologien ausgewählt.

erhielt einen Vertrag mit einer Laufzeit über 5 Jahre für Interventionsdienstleistungen wie Fishing, Reentry-Bohrungen und Thru-Tubing im Nahen Osten. hat aus einer Vielzahl von Mitbewerbern wegen der nachgewiesenen Qualität der Dienstleistungen des Unternehmens in dieser Region und seiner modernen Technologien ausgewählt. Weatherford setzte im Nahen Osten bei einer Bohrung in einem hochgradig frakturierten Karbonatvorkommen das AcidSure®-System ein. Durch diese Stimulierung konnte ein Nacharbeiten vermieden und so die Produktion um 600 % gesteigert werden.

setzte im Nahen Osten bei einer Bohrung in einem hochgradig frakturierten Karbonatvorkommen das AcidSure®-System ein. Durch diese Stimulierung konnte ein Nacharbeiten vermieden und so die Produktion um 600 % gesteigert werden. Weatherford verwendete das AccuView®-System zur Fernunterstützung in Echtzeit, um auf der russischen Halbinsel Sachalin einen flachwinkeligen Bohrmantelausgang durchzuführen. Das Softwaresystem erleichterte die schrittweise Leistungsanalyse in Echtzeit. Damit konnte der Betreiber die Komplettierung des Bohrmantelausgangs in einem einzigen Durchgang erreichen.

verwendete das AccuView®-System zur Fernunterstützung in Echtzeit, um auf der russischen Halbinsel Sachalin einen flachwinkeligen Bohrmantelausgang durchzuführen. Das Softwaresystem erleichterte die schrittweise Leistungsanalyse in Echtzeit. Damit konnte der Betreiber die Komplettierung des Bohrmantelausgangs in einem einzigen Durchgang erreichen. Weatherford konnte so drei Bohrmantelausgänge von einer Offshore-Plattform in Malaysia aus unter Verwendung des QuickCut™-Whipstock-Systems ausführen. Dadurch, dass alle Ziele trotz kurzer Vorlaufzeit erreicht wurden, konnte der Kunde dank Weatherford drei Infill-Bohrlöcher komplettieren.

konnte so drei Bohrmantelausgänge von einer Offshore-Plattform in aus unter Verwendung des QuickCut™-Whipstock-Systems ausführen. Dadurch, dass alle Ziele trotz kurzer Vorlaufzeit erreicht wurden, konnte der Kunde dank drei Infill-Bohrlöcher komplettieren. Die landgestützten Bohranlagen (Land Drilling Rigs) von Weatherford konnten die unproduktive Zeit auf 1,6 % verringern, was einen Rückgang um 43 % gegenüber dem 2017 branchenüblichen Durchschnitt bedeutete und damit das bisher beste Quartalsergebnis darstellt.

konnten die unproduktive Zeit auf 1,6 % verringern, was einen Rückgang um 43 % gegenüber branchenüblichen Durchschnitt bedeutete und damit das bisher beste Quartalsergebnis darstellt. Trotz Verzögerungen bei der Mobilisierung hat sich die Rentabilität des Bereich Land Drilling Rigs im Vergleich zum Vorquartal erhöht.

Umgliederung

Am 1. Januar 2018 haben wir den Rechnungslegungsstandard für Pensionen auf einer rückwirkend geltenden Grundlage übernommen. Hier fand eine Umgliederung bei der Darstellung der Kostenanteile, die nicht zum Serviceangebot gehören statt. So wurden die wiederkehrenden Nettoaufwendungen für die Pensionsverpflichtungen vom Betriebsergebnis auf die nicht betrieblichen sonstigen Netto-Erträge (Netto-Ausgaben) übertragen. Sämtliche vorherigen Zeiträume wurden so angepasst, dass sie mit der aktuellen Darstellung in der Zusammengefassten konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und allen weiteren Bilanzangaben auf den folgenden Seiten übereinstimmen.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 780 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es beschäftigt rund 28.700 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.weatherford.com/ und setzen Sie sich mit Weatherford in Verbindung auf LinkedIn , Facebook , Twitter und YouTube .

Telefonkonferenz

Am 24. April 2018, um 8.30 Uhr Eastern Time (ET) bzw. um 7.30 Uhr Central Time (CT) wird das Unternehmen eine Telekonferenz veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf der Unternehmenswebsite zu verfolgen. Dort können sie sich auch einen Überblick über die entsprechenden Unterlagen zur Präsentation verschaffen. Einzelheiten zur Konferenz finden sich unter https://www.weatherford.com/en/investor-relations/financial-information/conference-call-details/ und die Unterlagen zur Präsentation finden sich unter https://www.weatherford.com/en/investor-relations/investor-presentations/ . Eine Aufzeichnung und eine Transkription der Telefonkonferenz werden kurz nach deren Abschluss in der Rubrik Investor Relations auf der Website zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und die in dieser Bekanntmachung angekündigte Telefonkonferenz können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem den nicht GAAP-konformen Quartalsgewinn pro Aktie, den effektiven Steuersatz, die Nettoverschuldung, Vorhersagen oder Erwartungen bezüglich der Geschäftsaussichten und die Investitionsaufwendungen des Unternehmens, und werden im Allgemeinen mit den Worten „glauben" „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „vorausblicken", „budgetieren", „beabsichtigen", „Strategie", „Plan", „Leitlinie", „können", „sollen" „werden", „würde", „wird", „wird weiterhin", „wird wahrscheinlich dazu führen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen des Managements von Weatherford und unterliegen erheblichen Risiken, Mutmaßungen und Unsicherheiten. Falls einer oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nur Prognosen sind, die nennenswert von den tatsächlichen künftigen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen können. Dies hängt unter anderem mit möglichen Änderungen der erwarteten Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen, die mit unseren Plänen zur Umgestaltung, dem Abschluss potenzieller Veräußerungen sowie Änderungen des Timings bei den Ausgaben und Zahlungen durch unsere Klienten und Kunden in Verbindung stehen, zusammen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden des Weiteren von den im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2017 zu Ende gegangene Jahr auf Formular 10-K und in anderen von Zeit zu Zeit vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschriebenen Risikofaktoren beeinflusst. Wir verpflichten uns nicht, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, außer in dem Maße, in dem es von US-Bundeswertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Weatherford International plc Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Ungeprüft) (In Millionen, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)













Dreimonatszeitraum mit Ende zum



31.03.2018

31.03.2017 Nettoumsätze:







Westliche Hemisphäre

$ 756



$ 733

Östliche Hemisphäre

667



653

Summe Nettoumsatz

1.423



1.386











Betriebsergebnis (Verlust):







Westliche Hemisphäre

24



(30)

Östliche Hemisphäre

16



(59)

Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten

40



(89)

Verwaltungsaufwand

(36)



(33)

Kosten für Umstrukturierung und Konzernumbau

(25)



(75)

Sonstige Kosten, Netto

(18)



(17)

Summe der betrieblichen Verluste

(39)



(214)











Sonstige Erträge (Ausgaben):







Zinsaufwand, Netto

(149)



(141)

Anleiherückkäufe und Rückkaufpremien

(34)



—

Marktpreisanpassung ausstehender Optionsscheine

46



(62)

Kosten für Währungsabwertungen

(26)



—

Sonstige Erträge (Ausgaben), Netto

(8)



7

Nettoverlust vor Ertragssteuern

(210)



(410)











Ertragssteuerrückstellungen

(32)



(33)











Nettoverlust

(242)



(443)

Auf Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn

3



5

Auf Weatherford entfallender Nettoverlust

$ (245)



$ (448)











Auf Weatherford entfallender Verlust je Aktie







Unverwässert und verwässert

$ (0,25)



$ (0,45)











Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien







Unverwässert und verwässert

994



988



Weatherford International plc Ausgewählte Angaben der Gewinn- und Verlustrechnung (Ungeprüft) (In Millionen)

Dreimonatszeitraum mit Ende zum

31.03.2018

31.12.2017

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017 Nettoumsätze:

















Westliche Hemisphäre $ 756



$ 759



$ 767



$ 678



$ 733

Östliche Hemisphäre 667



731



693



685



653

Summe Nettoumsatz $ 1.423



$ 1.490



$ 1.460



$ 1.363



$ 1.386























Dreimonatszeitraum mit Ende zum

31.03.2018

31.12.2017

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017 Betriebsergebnis (Verlust):

















Westliche Hemisphäre $ 24



$ (35)



$ 3



$ (51)



$ (30)

Östliche Hemisphäre 16



(48)



(10)



(22)



(59)

Betriebsergebnis (Verlust) nach Segmenten 40



(83)



(7)



(73)



(89)

Verwaltungsaufwand (36)



(36)



(28)



(33)



(33)

Kosten für Umstrukturierung und Konzernumbau (25)



(43)



(34)



(31)



(75)

Sonstige Kosten, Netto (18)



(1.579)



(1)



(8)



(17)

Summe der betrieblichen Verluste $ (39)



$ (1.741)



$ (70)



$ (145)



$ (214)























Dreimonatszeitraum mit Ende zum

31.03.2018

31.12.2017

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017 Umsätze nach Produkt- und Service-Angebot:(a)

















Produktion $ 381



$ 408



$ 381



$ 335



$ 341

Komplettierung 294



339



320



301



304

Bohrungen und Auswertungen 358



349



347



331



364

Bohrlochkonstruktion 390



394



412



396



377

Gesamtumsatz der Produkt- und Service-Angebote $ 1.423



$ 1.490



$ 1.460



$ 1.363



$ 1.386























Dreimonatszeitraum mit Ende zum

31.03.2018

31.12.2017

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017 Abschreibungen und Wertberichtigungen:

















Westliche Hemisphäre $ 60



$ 80



$ 89



$ 92



$ 91

Östliche Hemisphäre 86



109



108



111



115

Verwaltungsaufwand 1



1



2



1



2

Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen $ 147



$ 190



$ 199



$ 204



$ 208





(a) Produktion umfasst künstliche Fördersysteme, Stimulation und Testing sowie Produktionssysteme. Komplettierung umfasst Komplettierungssysteme, Auskleidungssysteme und Zementierungsprodukte. Bohrungen und Auswertungen umfasst Bohrdienstleistungen, gesteuerte Druckbohrung, Surface-Logging-Systeme, Wireline Services und Reservoir Solutions. Bohrlochkonstruktion umfasst Tubular Running Services, Intervention Services, Bohrwerkzeuge und Mietausrüstung sowie Bohranlagen an Land.

Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten US-amerikanischen Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsergebnisse, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.

Weatherford International plc Überleitung der GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen (Ungeprüft) (In Millionen, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)

















Dreimonatszeitraum mit Ende zum



31.03.2018

31.12.2017

31.03.2017 Betriebliche Verluste:











Betriebliche Verluste gemäß GAAP

$ (39)



$ (1.741)



$ (214)

Kosten für Umstrukturierung und Konzernumbau (a)

25



43



75

Kosten für Gerichtsverfahren, Netto

—



(6)



—

Wertminderungen, Abschreibungen auf Vermögenswerte und andere (b)

18



1.681



17

Gewinne aus Veräußerungen (c)

—



(96)



—

Nicht GAAP-konforme betriebliche Anpassungen

43



1.622



92

Nicht GAAP-konformer bereinigter Betriebsgewinn (Verlust)

$ 4



$ (119)



$ (122)















Verlust vor Ertragssteuern:











Verlust vor Ertragssteuern gemäß GAAP

$ (210)



$ (1.872)



$ (410)

Nicht GAAP-konforme betriebliche Anpassungen

43



1.622



92

Anleiherückkäufe und Rückkaufpremien (d)

34



—



—

Marktpreisanpassung ausstehender Optionsscheine

(46)



(28)



62

Zuwächse beim leistungsorientierten Pensionsplan (e)

—



—



(20)

Kosten für Währungsabwertungen (f)

26



—



—

Nicht GAAP-konforme Verluste vor Ertragssteuern

$ (153)



$ (278)



$ (276)















(Rückstellungen für) Gutschriften von Ertragssteuern











Ertragssteuerrückstellungen gemäß GAAP

$ (32)



$ (62)



$ (33)

Steuerlicher Effekt auf nicht GAAP-konforme Anpassungen

—



15



(4)

Nicht GAAP-konforme Rückstellungen für Ertragssteuern

$ (32)



$ (47)



$ (37)















Auf Weatherford entfallender Nettoverlust:











Nettoverlust gemäß GAAP

$ (245)



$ (1.938)



$ (448)

Nicht GAAP-konforme Anpassungen, nach Steuern

57



1.609



130

Nicht GAAP-konformer Nettoverlust

$ (188)



$ (329)



$ (318)















Auf Weatherford entfallender verwässerter Verlust je Aktie











GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie

$ (0,25)



$ (1,95)



$ (0,45)

Nicht GAAP-konforme Anpassungen, nach Steuern

0,06



1,62



0,13

Nicht GAAP-konformer verwässerter Verlust je Aktie

$ (0,19)



$ (0,33)



$ (0,32)















GAAP-konformer effektiver Steuersatz (g)

(15) %



(3) %



(8) %

Nicht GAAP-konformer effektiver Steuersatz (h)

(21) %



(16) %



(14) %





(a) Darin enthalten sind 11 Millionen US-Dollar für Abfindungen, 9 Millionen US-Dollar an Kosten für den Konzernumbau und 5 Millionen US-Dollar für die Abwicklung von Anlagen im ersten Quartal 2018. (b) Darin enthalten sind 26 Millionen US-Dollar durch Wertminderungen von langfristigen Vermögenswerten und 8 Millionen US-Dollar an Nettokrediten im ersten Quartal 2018. Im vierten Quartal 2017 fielen von den Kosten für Wertminderungen, Abschreibungen auf Anlagevermögen und andere Aufwendungen 928 Millionen US-Dollar auf Wertminderungen von langfristigen Vermögenswerten (davon 740 Millionen US-Dollar in Verbindung mit Anlagewerten aus dem Bereich Land Drilling Rigs, die als für den Verkauf bestimmt umgewidmet wurden), 440 Millionen US-Dollar auf Abschreibungen auf Lagerbestände, 230 Millionen US-Dollar auf Abschreibungen der Außenstände in Venezuela, 83 Millionen US-Dollar auf andere Abschreibungskosten und Gutschriften, von denen 4 Millionen US-Dollar mit den Kosten für den Konzernumbau zusammenhängen. (c) Darin enthalten ist der Verkauf der US-amerikanischen Vermögenswerte für Druckförderung und Pump-Down-Perforierung. (d) Darin enthalten sind ein Anleiherückkauf im Wert von 30 Millionen US-Dollar und eine Rückkaufpremien für mit 9,625 % verzinste Schuldverschreibungen (Senior Notes) im Wert von 4 Millionen US-Dollar. (e) Darin enthalten ist der Gewinn aus dem ergänzenden Pensionsplan für leitende Mitarbeiter, der im ersten Quartal 2018 von den nicht GAAP-konformen betrieblichen Anpassungen unter die nicht betrieblichen sonstigen Netto-Erträge (Netto-Ausgaben) gemäß der rückwirkend geltenden Übernahme der neuen Rechnungslegungsstandards für Pensionen eingestellt wurde. (f) Darin enthalten sind die Währungsabwertungen beim angolanischen Kwanza und beim venezolanischen Bolivar. (g) Der nach GAAP ermittelte effektive Steuersatz ist die GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den GAAP-konformen Gewinn vor Ertragssteuern. (h) Der nicht GAAP-konforme effektive Steuersatz ist die nicht GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den nicht GAAP-konformen Gewinn vor Ertragssteuern berechnet in Tausend.

Weatherford International plc Überleitung der GAAP-konformen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen - EBITDA (Ungeprüft) (In Millionen, mit Ausnahme der Beträge je Aktie)

















Dreimonatszeitraum mit Ende zum



31.03.2018

31.12.2017

31.03.2017













Auf Weatherford entfallender Nettoverlust

$ (245)



$ (1.938)



$ (448)

Auf Minderheitsanteile entfallender Nettogewinn

3



4



5

Nettoverlust

(242)



(1.934)



(443)

Zinsaufwand, Netto

149



152



141

Ertragssteuerrückstellungen

32



62



33

Abschreibungen

147



190



208

EBITDA

86



(1.530)



(61)















Weitere Anpassungen bei (Erträgen) Ausgaben:











Marktpreisanpassung ausstehender Optionsscheine

(46)



(28)



62

Anleiherückkäufe und Rückkaufpremien

34



—



—

Kosten für Währungsabwertungen

26



—



—

Weitere (Erträge) Ausgaben, Netto

8



7



(7)

Kosten für Umstrukturierung und Konzernumbau

25



43



75

Wertminderungen, Abschreibungen auf Vermögenswerte und andere

18



1.681



17

Kosten für Gerichtsverfahren, Netto

—



(6)



—

Gewinne aus Veräußerungen

—



(96)



—

Angepasstes EBITDA

$ 151



$ 71



$ 86



Weatherford International plc Ausgewählte Bilanzdaten (Ungeprüft) (In Millionen)

























31.03.2018

31.12.2017

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017 Aktiva:



















Barbestand und zahlungswirksame Mittel

$ 459



$ 613



$ 445



$ 584



$ 546

Forderungen, Netto

1.100



1.103



1.236



1.165



1.292

Lagerbestände, Netto

1.225



1.234



1.752



1.728



1.700

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

369



359



935



929



860

Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, Netto

2.580



2.708



3.989



4.111



4.265

Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte, Netto

2.968



2.940



2.575



2.527



2.602























Passiva:



















Verbindlichkeiten

809



856



815



837



803

Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Verbindlichkeiten

153



148



391



152



240

Langfristige Verbindlichkeiten

7.639



7.541



7.530



7.538



7.299























Eigenkapital:



















Summe Eigenkapital (a)

(898)



(571)



1.384



1.524



1.691





(a) Am 1. Januar 2018 haben wir den Rechnungslegungsstandard im Zusammenhang mit Steuern auf interne Übertragungen von Vermögenswerten, die nicht zum Geschäftsbestand gehören, auf einer angepassten, rückwirkend geltenden Grundlage übernommen. Eine gewünschte Wirkung aus dieser Übernahme bestand in der Aufnahme der zuvor eingestellten vorausgezahlten Steuern als Anpassungsleistung in die Gewinnrücklage. Außerdem haben wir den Rechnungslegungsstandard für die realisierten Umsätze übernommen und den kumulativen Effekt der Veränderungen, die wir in unserer konsolidierten Bilanz vorgenommen haben, als Anpassungsleistung in die Gewinnrücklage aufgenommen.

Weatherford International plc Nettoverschuldung (a) (Ungeprüft) (In Millionen)













Veränderung bei der Nettoverschuldung im Dreimonatszeitraum mit Ende zum 31.3.2018











Nettoverschuldung zum 31.12.2017 (a)









$ (7.076)

Betriebsverlust









(39)

Abschreibungen









147

Investitionsaufwand für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung









(29)

Investitionsausgaben für zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte









(9)

Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten









12

Erwerb von immateriellen Vermögenswerten









(3)

Steigerung des Umlaufvermögens (b)









(45)

Sonstige Investitionstätigkeiten









(10)

Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten und Vergleiche









(8)

Gezahlte Ertragssteuern









(47)

Zinsaufwand









(174)

Andere









(52)

Nettoverschuldung zum 31.03.2018 (a)









$ (7.333)















Zusammensetzung der Nettoverschuldung (a)

31.03.2018

31.12.2017

31.03.2017 Barmittel

$ 459



$ 613



$ 546

Kurzfristige Darlehen und der fällige Anteil langfristiger Verbindlichkeiten

(153)



(148)



(240)

Langfristige Verbindlichkeiten

(7.639)



(7.541)



(7.299)

Nettoverschuldung (a)

$ (7.333)



$ (7.076)



$ (6.993)





(a) Bei „Nettoverschuldung" handelt es sich um Schulden abzüglich der Barmittel. Das Management ist der Meinung, dass sie nützliche Informationen über unseren Verschuldungsgrad bietet, da sie Barmittel berücksichtigt, die zur Rückzahlung von Schulden verwendet werden könnten. (b) Das Umlaufvermögen ist als die Summe der Forderungen und Lagerbestände abzüglich der Verbindlichkeiten definiert.

