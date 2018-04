Weatherford lance le système rotatif orientable Magnus™

Découvrez ici le communiqué de presse interactif multicanal :

Les fonctionnalités clés du système Magnus incluent un contrôle de la plateforme entièrement indépendant, une unité de déviation totalement rotative et associée à une stabilisation minimale de l'assemblage de fond de puits (BHA), ainsi que des diagnostics BHA en temps réel, et une fonctionnalité de pilotage automatique. Le système intègre plusieurs composants modulaires, pour faciliter une maintenance rapide et simple, même dans des emplacements éloignés.

« Le système Magnus représente un changement majeur dans la manière dont Weatherford aborde le forage directionnel, et il revêt un formidable potentiel de rupture du statu quo sur le marché des systèmes rotatifs orientables », a déclaré Etienne Roux, président mondial du segment Forage et Évaluation chez Weatherford. « Nous sommes ravis de conférer à nos clients une option fiable et rentable, permettant des forages de puits efficaces et de haute qualité. »

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 90 pays, et possède un réseau d'environ 780 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 700 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com, et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

